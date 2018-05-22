EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Происшествия, Общество
  389  7
Все про:дети (3084) отравление (1025) Харьков (3850) школа (1673)

 Всех пострадавших от отравления в харьковской школе детей выписали из больницы, - ОГА

Всех учеников харьковской школы № 3, где десятки детей отравились в результате распыления неизвестного вещества, выписали из больницы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА, об этом сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Все дети уже находятся дома. Никаких угроз нет. Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры", - сообщила руководитель области.

По поручению главы ХОГА в школе по факту происшествия будет проведена проверка.

"Правоохранители в кратчайшие сроки установят причины и виновников этой ситуации. Занятия в школе завтра восстанавливаются", - сказала Юлия Светличная.

Она также поблагодарила харьковских медиков за профессиональную работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В харьковской школе распылили неизвестный газ: 15 детей госпитализированы

Источник: https://censor.net.ua/n3067501
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мамкин баллончик не помог. Завтра в школу.
 показать весь комментарий
 
 
Виробляється привикання , як до незначної події. Але це може повторитися в катастрофічних масштабах.Всех пострадавших от отравления в харьковской школе детей выписали из больницы, - ОГА - Цензор.НЕТ 7765Всех пострадавших от отравления в харьковской школе детей выписали из больницы, - ОГА - Цензор.НЕТ 7765 Путіну не подобається перехід наших шкіл на українську мову навчання. То ж він після спроб з дезодорантами легко може перейти до застосування бойових отруйних речовин у школах України , наприклад на останньому дзвонику . Як помста за зневажений ,, русскій язикь''
 показать весь комментарий
 
Да в любой школе и без путина своих малолетних придурков хватает.
 показать весь комментарий
 
Да вы нормальные? Какой балончик? Это, наверное, легко обнаруживается. Нафига это путлеру? пархатый рейтинг уже не поднимешь никаким поповским патриотизмом, куда его еще ронять. Другое дело пархатый - ему очень нужно постоянно стравливать нас с русскими в хабадских интересах. Кто бы неизвестным газом потравил лучше пейсатых ублюдков, которые слетаются в Умань как саранча, гадят там и срут, мечтают здесь свой насраель обосновать и уже переезжают (говорят этих упырей и в исраеле не любят,). Это же для них пархатый, гнойсман и прочая жидва (я не про евреев)нам жизнь "улучшает" и детей травит
 показать весь комментарий
 
А навіщо було Путіну трути дітей в Сирії? Думаєте він пожаліє українських дітей, після переходу на українську мову навчання.?
Цей злочинець буде знищувати українських дітей в українських школах нервово паралітичним газом. А влада йому допомагає.
 показать весь комментарий
 
Розпилення в школах бінарних хімічних сполук, не веде до негайної смерті . Вона може наступити значно пізніше при повному здоров'ї.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВсех пострадавших от отравления в харьковской школе детей выписали из больницы, - ОГА
 
 
 
 
 
 вверх