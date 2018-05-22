 Всех пострадавших от отравления в харьковской школе детей выписали из больницы, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА, об этом сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Все дети уже находятся дома. Никаких угроз нет. Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры", - сообщила руководитель области.

По поручению главы ХОГА в школе по факту происшествия будет проведена проверка.

"Правоохранители в кратчайшие сроки установят причины и виновников этой ситуации. Занятия в школе завтра восстанавливаются", - сказала Юлия Светличная.

Она также поблагодарила харьковских медиков за профессиональную работу.

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