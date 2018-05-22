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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14819) СНБО (3077) СНГ (372) указ (276)

 Порошенко обнародовал указ о введении в действие решения СНБО о прекращении некоторых международных договоров в рамках СНГ

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств".

Соответствующий указ президента Украины №139/2018 от 19 мая 2018 года обнародован на сайте главы Украинского государства во вторник, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Рада, после получения соответствующих документов, должна будет приложить все усилия, чтобы Украина вышла из уставных органов СНГ, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Вместе с тем, решение СНБО от 2 мая 2018 года, введенное в действие данным указом, на сайте президента не обнародовано.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом президента, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 19 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Как сообщалось, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко заявил об отзыве украинских представителей из всех органов СНГ: "Нам там делать нечего". ВИДЕО

В МИД Украины в середине марта заявили, что внешнеполитическое ведомство подготовило предложения о выходе из СНГ.

12 апреля президент Украины П.Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ. Он также заявил, что считает необходимым провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

Кроме того, П.Порошенко призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ на предмет "чувствительных сфер сотрудничества".

Источник: https://censor.net.ua/n3067497
 
 
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Вы работали в редакции журнала?
- Да. Я популизатор.
- За что же вас выгнали?
- Не ту попу лизнул.
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анекдот из личного жизненного опыта... Порошенко оприлюднив указ про введення в дію рішення РНБО про припинення деяких міжнародних договорів у рамках СНД - Цензор.НЕТ 6976
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тому кто делал такую конченую анимацию- рыло развалить надо.
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делал я... тебе не понять Украинца пацак...
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Украина уже давным-давно работает,при чём работает она ну кучуку ворья типа пэти мальдивсково.... Порошенко оприлюднив указ про введення в дію рішення РНБО про припинення деяких міжнародних договорів у рамках СНД - Цензор.НЕТ 8492
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а николаевский скупщик краденного ни разу...?)
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А это спецификация данного стецька - флудер.
Он эту картинку на каждой ветке лепит.
Разнарядку такую от бригадира получил.
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Памятник ему поставте, их железобетона. Прям над ним и поставте.
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какие то полумеры... Не легче просто было давно выйти из этой рашистской клоаки под названием СНГ, как сделали грузины, когда на них напала рашка?
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можно просто кацапстан оттуда выгнать...даже аббревиатуру менять не надо СНГ- Содружество Нероссийских Государств.
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Мальдивский клоун продолжает свои гастроли .... Порошенко обнародовал указ о введении в действие решения СНБО о прекращении некоторых международных договоров в рамках СНГ - Цензор.НЕТ 5760
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Правильно сделал. Прощенный враг никогда не будет другом.
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СССр дохляк,СНГ дохляк,Варшавский Договор дохляк,Тухлый Союз по сути дохляк...,а что не дохляк? правильно,Мавзолей чЛенина живее всех живых Порошенко обнародовал указ о введении в действие решения СНБО о прекращении некоторых международных договоров в рамках СНГ - Цензор.НЕТ 4995
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Ассоциация с ЕС перечеркнула по факту ассоциацию Украины в СНГ....
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Я так понимаю, шо все, кто рефлекторно сернул в теме, возлагали на СНГ и Роисю большие надежды.
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А те кто лизнул шАкАладную жопу,тот настоящий патрийот
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На картинке явно не Украина, вот правильная:
Порошенко оприлюднив указ про введення в дію рішення РНБО про припинення деяких міжнародних договорів у рамках СНД - Цензор.НЕТ 9232
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Це там де бульбулятори під палатками валялися?
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А ще гранати, гроші Курченка і письмовий наказ про розхитування човна із підписом хуйла.
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Паренёк пребывает ещё в январе 2014, когда он рыгоботил и точно также обгавкивал Майдан. Наколотые валенки, американские апельсины, печенье с приходом. Де жа вю у организма
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Боюся навіть подумати де зараз перебуваєш ти. Порошенко оприлюднив указ про введення в дію рішення РНБО про припинення деяких міжнародних договорів у рамках СНД - Цензор.НЕТ 387
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Від того що Овоч втік у Ростов Юлька святою не стала.
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да и пороХЛО не перестал быть основателем ПР и любым друзем Медведчука по СДПУ(о)
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Спеціально для тупих російських троллів картинку під рукою тримаю:

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Не знаю. Дангадзє якраз дає свідчення.
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Александр Чернов (блогер), владеющий ситуацией в некоторых медицинских учреждениях Горловки, подбил итог за неделю:

«Оркопотери в секторе от Пантелеймоновки до Дебальцево за неделю 14-21.05. Горловская городская больница №2 (основной оркогоспиталь): минимум 25 не легкораненых орков, в морге минимум 9 первичных и минимум 4 умерли уже в больнице. Минимум 3 в морге Дебальцево. И еще 3-7 гниют на нейтралке».
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Ключевое слово - "некоторых". А как верещал, как заливался, как топал ногами и хмурил брови - мы забираем всех представителей в СНГ. Нам там нечего мол делать. Как всегда у Какао-боба все окончилось пшиком
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Ключевое словосочетание - «не обнародовано»
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До речі - нещодавно петя ввів своїм указом рішення РНБО по санкціях проти кацапні.. Хтось бачив конкретний перелік санкцій та перелік фірм та осіб, проти котрих направлені санкції України?
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То есть окончательно и бесповоротно Лолита решила не выходить из сенеге. Напомню, что в сенеге, помимо агрессора рашки, сидят кремлевские подзалупники, одобрившие агрессию мордора против Украины. Раз Лолита решила не выходить из вражеской организации - значит Лолита работает на врага. Давно это знаем, но это еще одно подтверждение.
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До сьогодні не ліквідовано Договір про спільне використання вод Азовського моря . Чотири роки війни , а кацапія за цим Договором має право плавати під нашими берегами , немає ніяких територіальних вод . Всьо обчеє. А МЗС , який би мав, іржавим голосом ,підняти це питання ,але ним керує президент корпорації , нещадно дурячи свій вухатий елехторат.
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Слава, слава Порошенку!
Порошенку - слава!
Без Пєтюні всі б пропали,
Й згинула б держава!


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Не відбирайте хліб і соєві батончики у будкарів на зміні!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обнародовал указ о введении в действие решения СНБО о прекращении некоторых международных договоров в рамках СНГ
 
 
 
 
 
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