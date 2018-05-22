 Порошенко обнародовал указ о введении в действие решения СНБО о прекращении некоторых международных договоров в рамках СНГ

Соответствующий указ президента Украины №139/2018 от 19 мая 2018 года обнародован на сайте главы Украинского государства во вторник, сообщает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем, решение СНБО от 2 мая 2018 года, введенное в действие данным указом, на сайте президента не обнародовано.
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом президента, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 19 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
Как сообщалось, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко заявил об отзыве украинских представителей из всех органов СНГ: "Нам там делать нечего". ВИДЕО
В МИД Украины в середине марта заявили, что внешнеполитическое ведомство подготовило предложения о выходе из СНГ.
12 апреля президент Украины П.Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ. Он также заявил, что считает необходимым провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.
Кроме того, П.Порошенко призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ на предмет "чувствительных сфер сотрудничества".
- Да. Я популизатор.
- За что же вас выгнали?
- Не ту попу лизнул.
Он эту картинку на каждой ветке лепит.
Разнарядку такую от бригадира получил.
«Оркопотери в секторе от Пантелеймоновки до Дебальцево за неделю 14-21.05. Горловская городская больница №2 (основной оркогоспиталь): минимум 25 не легкораненых орков, в морге минимум 9 первичных и минимум 4 умерли уже в больнице. Минимум 3 в морге Дебальцево. И еще 3-7 гниют на нейтралке».
Порошенку - слава!
Без Пєтюні всі б пропали,
Й згинула б держава!