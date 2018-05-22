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 Ограничить доступ на территорию, усилить охрану и контроль за пропускным режимом, - рекомендации МОН для учреждений образования

Письмо с рекомендацией усилить охрану и меры безопасности было направлено 22 мая в департаменты, управления образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций, руководителям учреждений среднего, профессионального, высшего образования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, рекомендации предоставлены в связи с распространением случаев отравления школьников газообразными веществами и для организации мер безопасности в местах пребывания детей дошкольного возраста, учащихся и студентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В харьковской школе распылили неизвестный газ: 15 детей госпитализированы

В частности, МОН рекомендовало усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

Кроме того, в письме указаны следующие рекомендации:

  • Постоянно проводить разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников по поведению в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью. Привлекать к такой работе сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов.
  • Разработать и распространить среди учащихся, студентов, педагогических и научно-педагогических работников памятку о правилах обращения с выявленными подозрительными предметами.
  • Обеспечить оперативное информирование правоохранительных органов в случае выявления в учебных заведениях и на прилегающих территориях подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни.

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Напомним, за последние две недели в нескольких школах Украины произошли случаи массовых отравлений учеников неизвестными веществами. В частности, утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации. Кроме того, 22 мая 35 детей попали в больницу после распыления газа в школе №3 в Харькове неизвестного вещества.

Источник: https://censor.net.ua/n3067494
 
 
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Ограничить... усилить... расширить... - всё в духе совковых решений.
Хотя в каждой школе есть охранники, но толку мало.
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Ну а чо такого. Чиновники же. -А мы не при делах. Мы рекомендовали меры. З.Ы. Чёйта мне кажется, что это какой-то малолетний долпоёп что-то принёс.
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Шмон осуществлять охранники не обучены,а надо было для безопасности детей!??
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В більшості шкіл нема ніякого пропускного режиму, заходь кто хоче.
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Каждой школе по взводу охраны! У нас по-моему половина трудоспособного населения работает или сторожами, или охранниками. Как раньше без них обходились не представляю. Может лучше возле бюджетного корыта сторожа с пулеметом поставить? У наших слуг народа рожи и животы уже больше, чем у масковских попов.
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Походу кто-то из слуг народа приобрел крупное охранное агенство. Осталось только закончик пролоббировать про обязательную охрану учебных заведений - почва уже удобрена.
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В стране война с кацапией,как говорится - Береженого Бог Бережет...
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Жить в условиях войны детей нужно приучать с детства. А война закончится не скоро.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОграничить доступ на территорию, усилить охрану и контроль за пропускным режимом, - рекомендации МОН для учреждений образования
 
 
 
 
 
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