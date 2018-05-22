 Ограничить доступ на территорию, усилить охрану и контроль за пропускным режимом, - рекомендации МОН для учреждений образования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, рекомендации предоставлены в связи с распространением случаев отравления школьников газообразными веществами и для организации мер безопасности в местах пребывания детей дошкольного возраста, учащихся и студентов.

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В частности, МОН рекомендовало усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

Кроме того, в письме указаны следующие рекомендации:

Постоянно проводить разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников по поведению в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью. Привлекать к такой работе сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов.

Разработать и распространить среди учащихся, студентов, педагогических и научно-педагогических работников памятку о правилах обращения с выявленными подозрительными предметами.

Обеспечить оперативное информирование правоохранительных органов в случае выявления в учебных заведениях и на прилегающих территориях подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни.

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Напомним, за последние две недели в нескольких школах Украины произошли случаи массовых отравлений учеников неизвестными веществами. В частности, утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации. Кроме того, 22 мая 35 детей попали в больницу после распыления газа в школе №3 в Харькове неизвестного вещества.