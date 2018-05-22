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 Союз биатлонистов России намерен включить в свой состав несуществующую федерацию Крыма, - СМИ

Союз биатлонистов России объявил о "скором вхождении" в свой состав несуществующей федерации биатлона аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Как сообщается, на сайте российского Союза биатлонистов появилась информация, что в ходе первого заседания нового правления Союза было объявлено о "скором вхождении в состав СБР Федерации биатлона Крыма".

В то же время, как сообщает "Крыминформ", в подконтрольном России "Минспорте" Крыма опровергли информацию о существовании на полуострове федерации биатлона.

"У нас не существует такой федерации, и с заявкой на ее аккредитацию к нам никто не обращался", – цитирует СМИ.

В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать во всех соревнованиях, которые проходят на территории России.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3067493
 
 
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а как же тогда федерация сирийского биатлона? могут не простить....
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А Крымскую федерацию прыгунов с трамплина наоборот - вычеркнули. В Крыму, пока спортсмены забираются на трамплин, зрители успевают выпить всю воду из бассейна...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоюз биатлонистов России намерен включить в свой состав несуществующую федерацию Крыма, - СМИ
 
 
 
 
 
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