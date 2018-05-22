 Глава Николаевской ОГА Савченко вернулся на работу, после отстранения в связи с самоубийством директора аэропорта Волошина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут"Новости-N", он приступил к исполнению своих обязанностей, в том числе занимается подготовкой к визиту президента Петра Порошенко, который состоится 23 мая.
В понедельник Алексей Савченко приехал в облгосадминистрацию и принял участие в рабочем заседании, которое проводил его заместитель Александр Кушнир.
Во вторник глава ОГА вместе с сотрудниками государственной охраны был замечен на нижней набережной Николаева, где завтра будет находиться Порошенко.
Во время отсутствия его обязанности выполняет первый заместитель Вячеслав Бонь.
30 марта Савченко рассказал, что подал президенту заявление о сложении полномочий на период расследования делао самоубийстве бывшего летчика, экс-директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.
Один думает:
- Нафига я убегал...?
Второй:
- А нафига я полетел...
я подумал о доведенном до самоубийства
но и по-Вашему тоже не плохо
Пистец как все достало.