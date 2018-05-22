 Глава Николаевской ОГА Савченко вернулся на работу, после отстранения в связи с самоубийством директора аэропорта Волошина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут"Новости-N", он приступил к исполнению своих обязанностей, в том числе занимается подготовкой к визиту президента Петра Порошенко, который состоится 23 мая.

В понедельник Алексей Савченко приехал в облгосадминистрацию и принял участие в рабочем заседании, которое проводил его заместитель Александр Кушнир.

Во вторник глава ОГА вместе с сотрудниками государственной охраны был замечен на нижней набережной Николаева, где завтра будет находиться Порошенко.

Во время отсутствия его обязанности выполняет первый заместитель Вячеслав Бонь.

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30 марта Савченко рассказал, что подал президенту заявление о сложении полномочий на период расследования делао самоубийстве бывшего летчика, экс-директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.

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