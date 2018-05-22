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Все про:Волошин Владислав (33) Савченко Алексей (36)

 Глава Николаевской ОГА Савченко вернулся на работу, после отстранения в связи с самоубийством директора аэропорта Волошина

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко 21 мая вернулся в Николаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  пишут"Новости-N", он приступил к исполнению своих обязанностей, в том числе занимается подготовкой к визиту президента Петра Порошенко, который состоится 23 мая.

В понедельник Алексей Савченко приехал в облгосадминистрацию и принял участие в рабочем заседании, которое проводил его заместитель Александр Кушнир.

Во вторник глава ОГА вместе с сотрудниками государственной охраны был замечен на нижней набережной Николаева, где завтра будет находиться Порошенко.

Во время отсутствия его обязанности выполняет первый заместитель Вячеслав Бонь.

Также читайте: Я самостоятельно обратился к следствию с просьбой допросить меня, - глава Николаевской ОГА Савченко о самоубийстве Волошина

30 марта Савченко рассказал, что подал президенту заявление о сложении полномочий на период расследования делао самоубийстве бывшего летчика, экс-директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.

Также смотрите:Губернатор Николаевщины Савченко сложил полномочия на период следствия. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3067490
 
 
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Без вариантов, все шоколадные воры должны быть при деле.
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У януковича и чечетова?
Один думает:
- Нафига я убегал...?
Второй:
- А нафига я полетел...
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я этих и не вспомнил
я подумал о доведенном до самоубийства
но и по-Вашему тоже не плохо
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Местные СМИ на уровне слухов пишут, что он якобы подарил вдове Волошина право выбрать двух-комнатную квартиру в центре города, покупку которой он оплатит. Сложно сказать на что это больше похоже. На откуп или проявление сострадания.
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Откуп и, по тем же слухам, не добровольный, а принудительный. Не любит мусорок поганый с баблом расставаться.
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Как говорил известный катмандийский(или катмандусский) государственный деятель - повоняют и успокоятся.
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))известный государственный деятель
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Офтоп, просто достало уже. Только добрался до компа. Новости из разряда "мидицинапанавому". Мой рабочий, шел дамой на выходной, упал и сломал ключицу в двух местах. Полторы недели назад. Полторы недели я пытаюсь положить его в больницу, что бы сделали операцию (наложили пластины на перелом) уже сделали 3 ренгена перелома, флюрографию, кучу анализов. но один хер его не хотят класть в больницу. Мне открытым текстом заведующие хирургии и травматологии из трех больниц говорят: три штуки гривен за то, что положим в больницу и от 5 до 10 тысяч гривен за операцию. Как только я соглашаюсь, назначаются новые анализы и ренгены и сумма вырастает в три раза. Меня реально заипала эта страна с её медициной и отношением к людям. Мне пох стоимость операции, я готов заплатить. Человек получает зарплату и тоже может заплатить, но бля я куею от отнешения врачей!!!!! У него из под кожи торчат обломки кости, а хирург ковыряясь пальцем в зубах заявляет -" походите пару недель, может зарастет"!!!! Сегодня весь день убил, катая его по поликлиникам, больницам и лабораториям, сдавали по новой все анализы. Пообещали в четверг-пятницу взять его на операцию, запросили 11 тысяч гривен. Народ, есть возможность - валите с этой гребанной страны!! Не ждите, что будет лучше. Мы тут никому нахрен не нужны. В больницах, куда я обращался, мне говорят-"наши специалисты уехали на заработки заграницу, те что остались, очень завалены работой" и я понимаю, почему они уехали. И правильно сделали, что уехали.
Пистец как все достало.
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Одно только - не смогут 40 миллионов уехать, ,не примут нигде , даже в рашке......
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Не скрізь, а тільки там, де народ це дозволяє. І вам не здається, що від того поста якоюсь провокацією попахує? Всі давним давно знають, що нічого бесплатного нема. А тут, блять, давайте всі звідси с"їбемось, бо тут погано. Да, блять, давай, нас усі зачекалися вже, с распростьортимі об"ятіямі. Це - позиція провокатора чи боягуза, не більше і не менше.
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Ты всем предлагаешь уехать? А Украину на кого оставить, стариков, родителей, родственников, друзей? Может Пуйлу отдадим подешевке, а то хлопцы вон каждый день погибают за низа что? А ты из Днепра или области, судя по нику? Там, где рыгов выбирают до сих пор за подачки, а потом вопят, что все плохо?
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А шо, в клинике врачи - тоже избранные рыги?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава Николаевской ОГА Савченко вернулся на работу, после отстранения в связи с самоубийством директора аэропорта Волошина
 
 
 
 
 
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