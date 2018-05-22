 В Польше точно не будет памятника бойцам УПА - армии, ответственной за убийства поляков, - вице-директор ИНП Швагжик

По словам вице-директора института Кшиштофа Швагжика, необходимо проверить утверждения украинской стороны о том, что в месте, где ранее располагался памятник УПА, находятся останки бойцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио "Польша".
Швагжик отметил, что если останки будут обнаружены, их перезахоронят в отдельных могилах. "В этом месте, как и во всей Польше, точно не будет памятника бойцам армии, ответственной за убийства поляков", - подчеркнул он. По его мнению, установление памятника УПА в начале 90-х годов было ошибкой.
Напомним, что памятник был демонтирован два года назад. В ответ Украина заблокировала поиски и эксгумацию польских останков на своей территории.
Периодически появляются заявления о возможном восстановления памятника, однако в Польше из раза в раз это опровергают. В частности, Украина предлагает Польше восстановить разобранный памятник УПА в польском селе Грушовичи, после чего позволит последней проводить эксгумации на своей территории. В ИНП Польши утверждают, что такое условие является для Польши неприемлемым, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.
Тому що він мирно передав Україну проффесору.
м'яч на нашій половині поля
Що відповість Вятрович?
Віддасть пас Клімкіну?
Лидеры «Оппоблока» Левочкин и Бойко оказались гражданами РФ
На день вишиванки у Раді не один жоппоблоковець не одів вишиванку.
В мене питання, коли цю бидлоту будемо гнати до Януковича?
Поляки могли быть лидерами славянского мира, но с такой политикой по отношению к Украине, хрен когда будут.
Им что червоно-черный что резиновый хрен они разницы не заметят!
Это у нас если ты не знаешь президента Уганды то ты дурень и тебя надо оставить на второй год! В США обучение построено по другому принципу!
https://www.localcemeteries.net/montgomery-county/2017/9/29/ss-peter-paul-ukrainian-catholic-cemetery
русский, помой свою пасть с хлоркою.
Летом 2016 (когда был футбол) с мужем заехали в так называемый русский магазин (детям покупаю гречку там). Было прохладно и муж был одет в красную ветровку с чермными вставками....... Короче на кассе руссачка мужу на немецком: о цвета национальной команды. А муж отвечает: правий сектор.......
У тетки на кассе челюсть отпала
😂
редко по заданию своей бываю там.
сало там никакое
Меморіа́л льві́вських орля́т (пол. Cmentarz Obrońców Lwowa - Цвинтар Оборонців Львова) - польський військовий меморіал у Львові.
Полеглі «Львівські орлята», учасники боїв проти ЗУНР (1918-1919) та проти більшовиків (1920), були поховані на «Цвинтарі захисників Львова», що становить частину Личаківського кладовища.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжмор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Та й не всі політичні сили в Польщі хотіли «розмивання» національної держави в «Міжмор'я».
Плюс проти нього категорично виступили Великобританія і США, вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку Польщу мабудь знову мріють створити вже сучасні польські націоналісти. Звісно, що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших лютих ворогiв польскiх націоналістів, але не всього дружнього нам українцям польського народу.