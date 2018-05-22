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Все про:Институт нацпамяти (136) Польша (4340) УПА (548)

 В Польше точно не будет памятника бойцам УПА - армии, ответственной за убийства поляков, - вице-директор ИНП Швагжик

24 мая Служба поиска и идентификации польского Института национальной памяти (ИНП) проведет археологические работы на кладбище в местности Грушовичи в Подкарпатском воеводстве.

По словам вице-директора института Кшиштофа Швагжика, необходимо проверить утверждения украинской стороны о том, что в месте, где ранее располагался памятник УПА, находятся останки бойцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио "Польша".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт нацпамяти Польши проведет раскопки на месте разрушенного памятника УПА в Грушовичах

Швагжик отметил, что если останки будут обнаружены, их перезахоронят в отдельных могилах. "В этом месте, как и во всей Польше, точно не будет памятника бойцам армии, ответственной за убийства поляков", - подчеркнул он. По его мнению, установление памятника УПА в начале 90-х годов было ошибкой.

Напомним, что памятник был демонтирован два года назад. В ответ Украина заблокировала поиски и эксгумацию польских останков на своей территории.

Также читайте: Институт нацпамяти Польши требует дополнительных доказательств для восстановления разрушенного памятника УПА в Грушовичах

Периодически появляются заявления о возможном восстановления памятника, однако в Польше из раза в раз это опровергают. В частности, Украина предлагает Польше восстановить разобранный памятник УПА в польском селе Грушовичи, после чего позволит последней проводить эксгумации на своей территории. В ИНП Польши утверждают, что такое условие является для Польши неприемлемым, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.

Источник: https://censor.net.ua/n3067486
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
тоді чому у Львові має бути кладовище ваших "орлят"?
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То - спадщина безмежно толєрантного Ющера. Чим це опудало запам'яталося, то це облізлою мордою, величезним розчаруванням після Майдану-1 та пам'ятниками і перейменованими вулицями. У Львові була баиальна - стала Дж.Вашингтона (великого українського політика, що все життя на тій вулиці прожив)
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Сам ти опудало з нерозумною головою. Якби в тій голові була хоч якась клепка, то вона б поцікавилася, чи займається Президент країни взагалі перейменуванням вулиць. Жаль, що у нас і пустоголові клацають на клаві та лізуть з тим наклацаним. Ніби та їх маячня - то якийсь коментар.
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Якщо Ющенко ворог України,тоді чому його так ненавиділи кацапи!?ТОБІ НЕ ВГОДИШ.Янук-овоч кращий?Чи Кучма з Кравчуком?А Вашингтон--борець за свободу свого народу,символ.А що--члєнєн хоч раз в Україні був?
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"чому його так ненавиділи кацапи!?"

Тому що він мирно передав Україну проффесору.
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Зато в Польше есть памятники красноармейцам, которые уничтожили миллион поляков.
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Интересно получается, всяким казимирам и х2р знает каким панам пи3девским, которые поляков за свиней держали и гнали, как свиней на убой за соё пи3девское благополучие, памятники стоят, а здесь вот..
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Вполне разумно, что поляки должны сами решать, кому ставить памятники в Польше. Разве нет?
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В общем-то да. Ну так и украинцы могут сами решить насчет польских памятников. Или нет? У Польщі точно не буде пам'ятника бійцям УПА - армії, відповідальної за вбивства поляків, - віце-директор ІНП Швагжік - Цензор.НЕТ 3641
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Польща - Україна 1:0.
м'яч на нашій половині поля
Що відповість Вятрович?
Віддасть пас Клімкіну?
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поки що нічия - не відновлять памятник в Грушовичах, не буде їм дозволу колупатися в українській землі і шукати свою пся крев....
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https://golos.ua/i/614316

Лидеры «Оппоблока» Левочкин и Бойко оказались гражданами РФ

В Польше точно не будет памятника бойцам УПА - армии, ответственной за убийства поляков, - вице-директор ИНП Швагжик - Цензор.НЕТ 120
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Фотошоп может и дешевый, но серцем они с россией.
На день вишиванки у Раді не один жоппоблоковець не одів вишиванку.
В мене питання, коли цю бидлоту будемо гнати до Януковича?
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Если по принципу "Око - за око". надо просто демонтировать "Меморіал львівських орлят" на Лычаковском во Львове. Эти "орлята " воевали против Украины, так за какие заслуги им такая честь?
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Чего собственно и добиваются некоторые "паны", чтобы раскрутить маховик вражды и ненависти к Украине среди пока еще подавляющего большинства поляков, которым все эти исторические манипуляции до одного места.
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А предлагаешь чтобы об нас ноги вытирали? Еще одни мышебратья нарисовались
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Я нет, а вот ты, безродная морда, да. Если тебе поляки дороже своих, то чемодан - вокзал - польша, ты что думал это только кацапам нельзя Украину пинать? Ты ошибался, всем нельзя.
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Заметь, я такого не говорил. Но пока на нашей территории будут находиться их мемориалы у нас есть аргументы против их наглых имперских замашек.
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аргументов масса. Например, что армия крайова на земле украинской Волыни делала? Только толку? Знаешь, кто во главе Украины находится?
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Миллион рабочих мест для украинцев в Польше. Нет?
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Знайомий виїхав з Польщі і працює у Латвії, де набагато краще. Ще є повно країн, що приймають українців В Польше точно не будет памятника бойцам УПА - армии, ответственной за убийства поляков, - вице-директор ИНП Швагжик - Цензор.НЕТ 4441
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Ось і Чехія спростила умови для роботяг-українців.Ми за кордон їдемо працювати-заробляти,а лінива кацапня--вбивати-грабувати.
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Якщо не визнаєте УПА, то українці не визнають ваших героїв.
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А нічого не буде у відповідь. пҐизидент - політичний імпотент. То й зовнішня політика у нього - ніяка.
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Имперская тупость поляков зашкаливает.
Поляки могли быть лидерами славянского мира, но с такой политикой по отношению к Украине, хрен когда будут.
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А-у-у-у! Підтирачі пшецьких гузен а-ля "Miko R", ви де?
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Він ніяк не може приконектитися до Гугл Траслейт.
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Да, УПА убивало польских оккупантов на своей земле. Но и поляки убивали украинцев, но НА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ! Почувствуй разницу, как говориться. Они что, должны были поляков по головке погладить?? Что у этих людей с логикой??
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Логика как у кацапов, кстати. Если украинец, о фашист и нацик. Если поляк или кацап, то освободитель и голубь, сцуко, мира, как минимум
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Що кацапи,що ляхи--загарбники укр. земель,імперіалісти-шовіністи.
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Надо ту табличку Пилсудскому тоже снести нахуй.
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Ну и хрен с ними. У меня пр.летом сосну спилили,больно высокая и опасно рядом с домом была(дорого шо холера,кстати,бо они в подобных случаях пилят дерево по кускам,начиная с вершины,опускают куски на землю кран-балкою)), спецом попросил оставить срез чуть ниже уровня 2-го этажа. Установил там червоно-черный прапор,его издалека видно.
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Если ты про США то там всем похер!
Им что червоно-черный что резиновый хрен они разницы не заметят!
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Не надо. За последние 4 года тут научились разбираться в подобных делах.
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Я в 2000г смотрел какую то передачу по амер тв, там у молодежи (лет 20-25) спросили кто президент России, они ответили, - Горбачев!
Это у нас если ты не знаешь президента Уганды то ты дурень и тебя надо оставить на второй год! В США обучение построено по другому принципу!
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У Вас календарь имеется? Не поленитесь, взгляните. Уже давно 2018 год. Не спорю, тут имеется кол-во овощей,которые не могут отличить Украину от московии,а дырку в земле - от собственной задницы. Но там,где живу я, дома с участками стоят от $350 000,t.e., люди тут живут вполне образованные и интересующиеся....кста,тут в 5 минутах езды на север - Украинская Католическая церковь,а в 10 мин. на запад - Украинское Католическое кладбище, действующее еще со времен Революционной Войны с Великобританией.
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Украинское католическое - это как? Греко-католическое, может быть?
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Что ты дал? Не существует украинской католической церкви. Во всяком случае официально. Есть греко-католическая. Если украинец переходит в католицизм, то он уже не украинец, а поляк. У Польщі точно не буде пам'ятника бійцям УПА - армії, відповідальної за вбивства поляків, - віце-директор ІНП Швагжік - Цензор.НЕТ 2838
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Вспомнилась история.......
Летом 2016 (когда был футбол) с мужем заехали в так называемый русский магазин (детям покупаю гречку там). Было прохладно и муж был одет в красную ветровку с чермными вставками....... Короче на кассе руссачка мужу на немецком: о цвета национальной команды. А муж отвечает: правий сектор.......
У тетки на кассе челюсть отпала
😂
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Мы с женой пару лет назад решили на старости лет похулиганить и заявились в "русский" супермаркет в Филаделфии в кепках-бандеровках времен Второй Мировой.Причем я был в бундесовской парке,a Тигра - в приталенной кожанке с ремнем. Ржем до сих пор...столько отвисших до пола русских челюстей мы никогда не видели. И хоть бы одна рус.курва осмелилась хотя бы косо на нас взглянуть. Зато познакомились и после подружились с десятком Украинских семей. У Польщі точно не буде пам'ятника бійцям УПА - армії, відповідальної за вбивства поляків, - віце-директор ІНП Швагжік - Цензор.НЕТ 4280
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Который на Bustleton past Tomlinson (going towards Feasterville)
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знакомая харчевня
редко по заданию своей бываю там.
сало там никакое У Польщі точно не буде пам'ятника бійцям УПА - армії, відповідальної за вбивства поляків, - віце-директор ІНП Швагжік - Цензор.НЕТ 9963
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Там и персонал русский,с замороженными рылами. Попробуй Bells Market. Это не "русский", а бiльш-меньш Украинский. Персонал спiлкуеться Мовою,приветливый,всегда помогут. И таки да, Сало и ковбасы мы раньше именно там покупали.
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20 000 польских солдат и офицеров расстреляли в Катыни Смоленской области,Осташкове,в Медном в Калининской области,Раубичам под Минском,в Старобельске Луганской области тоже виноваты бандеровцы? Кремлевские крысы говорят что поляков стреляли немцы...,дело в том что в поселке Медное Калининской области немцев Никогда не было...,прокольчик позорный вышел...
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Ну і пам'ятників ляхам-катам і вбивцям в Україні не буде! В польської шляхти подвійна мораль впродовж століть. Те що вони робили за часів Речі Посполитої з українцями, винищення українців і спалення православних церков на Холмщині у 1930-1937, звірства часів Пацифікації пілсудського як називається, не геноцид українців?
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разве надо рьіть под памятниками землю и смотреть, кто там лежал У Польщі точно не буде пам'ятника бійцям УПА - армії, відповідальної за вбивства поляків, - віце-директор ІНП Швагжік - Цензор.НЕТ 5838

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коммуняки лежат на скотомогильниках.
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Ну пусть тогда наши службы сносят "орлят" , зачем вообще памятник в Украине тем, кто устраивал здесь геноцид?
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И всячески унижал и притеснял местное население. У Польщі точно не буде пам'ятника бійцям УПА - армії, відповідальної за вбивства поляків, - віце-директор ІНП Швагжік - Цензор.НЕТ 8694
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Коли будували на Нілі водосховище (ім. Насера), то під затоплення потрапляв храмовий комплекс Рамзеса Другого. Його обережно розпиляли і перенесли в інше місце, щоб зберегти для потомків. Якщо полякам такі ненависні пам"ятники воїнам УПА на польській землі, і дорогі пам"ятники полякам-вбивцям українців, на українській землі, то хай приїжджають до Львова, розбирають меморіал "орлят" і вивозять до Польщі. І встановлюють, де хочуть...Хоч на Маршалковській... А ми з пам"ятниками "своїм", самі розберемся...
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Если есть останки, то пусть украинская власть перевозит их на волынь и там перезахороняет. Заодно и памятник ставят. А если нет ничего, то на нет и суда нет.
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А когда вы безымянные останки узников Гулага перезахороните,русский? захоронения - по всей Восточной Сибири и Чукотке.
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У нас в Украине нет даже выбора. Вот захочешь решить национальные проблемы, проголосуешь за националистов, так они придут и одно решат, но другое затянут, налоги не упростят . Алкоголь еще выше поднимут, табак,при том что мы нация курящих , хотя и так уже цены просто невыносимые. Потом еще какие-то свободы затянут. А появится партия которая заявит что снимет грабительский акциз, так она вообще скорее всего будет какой то как на зло прожопоблоковской. Тупо нет выбора, никто не слушает людей, даже националисты.Какие-то они фиктивные все.
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Демонтувати!

Меморіа́л льві́вських орля́т (пол. Cmentarz Obrońców Lwowa - Цвинтар Оборонців Львова) - польський військовий меморіал у Львові.
Полеглі «Львівські орлята», учасники боїв проти ЗУНР (1918-1919) та проти більшовиків (1920), були поховані на «Цвинтарі захисників Львова», що становить частину Личаківського кладовища.
У Польщі точно не буде пам'ятника бійцям УПА - армії, відповідальної за вбивства поляків, - віце-директор ІНП Швагжік - Цензор.НЕТ 683
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Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація повністю повнiстю заборонила використовувати українську мову в державних установах. Цю подію можна назвати символом відносини міжвоєнної Польщі до своїх окупованих східних районах переважно з українським населенням.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжмор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Та й не всі політичні сили в Польщі хотіли «розмивання» національної держави в «Міжмор'я».
Плюс проти нього категорично виступили Великобританія і США, вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку Польщу мабудь знову мріють створити вже сучасні польські націоналісти. Звісно, що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших лютих ворогiв польскiх націоналістів, але не всього дружнього нам українцям польського народу.
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Прежде чем устанавливать памятники кому либо, сначала нужно узнать кто это за люди были чем занимались, самое главное должны быть за Украину. Если нет то отказывать сразу.
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Тогда вполне резонно, что бы в Украине, не было памятников полякам воевавшим в АК и убивавших украинцев
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Польше точно не будет памятника бойцам УПА - армии, ответственной за убийства поляков, - вице-директор ИНП Швагжик
 
 
 
 
 
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