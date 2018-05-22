 В Польше точно не будет памятника бойцам УПА - армии, ответственной за убийства поляков, - вице-директор ИНП Швагжик

По словам вице-директора института Кшиштофа Швагжика, необходимо проверить утверждения украинской стороны о том, что в месте, где ранее располагался памятник УПА, находятся останки бойцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио "Польша".

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Швагжик отметил, что если останки будут обнаружены, их перезахоронят в отдельных могилах. "В этом месте, как и во всей Польше, точно не будет памятника бойцам армии, ответственной за убийства поляков", - подчеркнул он. По его мнению, установление памятника УПА в начале 90-х годов было ошибкой.

Напомним, что памятник был демонтирован два года назад. В ответ Украина заблокировала поиски и эксгумацию польских останков на своей территории.

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Периодически появляются заявления о возможном восстановления памятника, однако в Польше из раза в раз это опровергают. В частности, Украина предлагает Польше восстановить разобранный памятник УПА в польском селе Грушовичи, после чего позволит последней проводить эксгумации на своей территории. В ИНП Польши утверждают, что такое условие является для Польши неприемлемым, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.