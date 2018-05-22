 Беспредел от Укртрансбезопасности/PSC продолжается, в морском порту Одессы "влепили" штраф судну за грязь под пайолами, - Хаджишвили. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Facebook написал совладелец крупнейшего терминала по перевалке подсолнечного масла Шота Хаджишвили, информирует Цензор.НЕТ.

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"Беспредел от Укртрансбезопасности/PSC продолжается. Сегодня в морском порту Одесса инспектора PSC влепили судну LUCKY JOY 30-ку за грязь под пайолами. На этот раз "умом блеснули" инспектора PSC Алексей Андреевич Пазюрич (удостоверение № UA-102), Борис Павлович Бабийчук (удостоверение № UA-113) и некто "смотрящий", не являющийся инспектором PSC, Сергей Петрович Марусов (удостоверение инспектора Укртрансбезопасности № 3511 выданное 11.04.2018). Все эти люди до сих пор не знают, что основанием для задержания судна могут быть только недостатки, которые угрожают безопасности мореплавания. Так написано в законодательстве Украины и международных требованиях к процедурам контроля судов государством порта", - написал он.

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"Скажите, пожалуйста, как грязь под пайолами делает судно небезопасным для выхода в море? Когда наконец-то в PSC будут набирать специалистов с квалификацией, достаточной для того, чтобы они своими действиями не вредили судовладельцам и морским портам?" - резюмировал Хаджишвили.



