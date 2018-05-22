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Все про:корабль (939) Одесса (4940) порт (293) штраф (71) Укртрансбезопасность (9)

 Беспредел от Укртрансбезопасности/PSC продолжается, в морском порту Одессы "влепили" штраф судну за грязь под пайолами, - Хаджишвили. ДОКУМЕНТ

Инспектора до сих пор не знают, что основанием для задержания судна могут быть только недостатки, которые угрожают безопасности мореплавания.

Об этом на своей странице в Facebook написал совладелец крупнейшего терминала по перевалке подсолнечного масла Шота Хаджишвили, информирует Цензор.НЕТ.

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"Беспредел от Укртрансбезопасности/PSC продолжается. Сегодня в морском порту Одесса инспектора PSC влепили судну LUCKY JOY 30-ку за грязь под пайолами. На этот раз "умом блеснули" инспектора PSC Алексей Андреевич Пазюрич (удостоверение № UA-102), Борис Павлович Бабийчук (удостоверение № UA-113) и некто "смотрящий", не являющийся инспектором PSC, Сергей Петрович Марусов (удостоверение инспектора Укртрансбезопасности № 3511 выданное 11.04.2018). Все эти люди до сих пор не знают, что основанием для задержания судна могут быть только недостатки, которые угрожают безопасности мореплавания. Так написано в законодательстве Украины и международных требованиях к процедурам контроля судов государством порта", - написал он.

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"Скажите, пожалуйста, как грязь под пайолами делает судно небезопасным для выхода в море? Когда наконец-то в PSC будут набирать специалистов с квалификацией, достаточной для того, чтобы они своими действиями не вредили судовладельцам и морским портам?" - резюмировал Хаджишвили.

Беспредел от Укртрансбезопасности/PSC продолжается, в морском порту Одессы влепили штраф судну за грязь под пайолами, - Хаджишвили 01
Беспредел от Укртрансбезопасности/PSC продолжается, в морском порту Одессы влепили штраф судну за грязь под пайолами, - Хаджишвили 02

Источник: https://censor.net.ua/n3067483
 
 
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Все эти люди до сих пор не знают, что основанием для задержания судна могут быть только недостатки, которые угрожают безопасности мореплавания.

Не-не, дорогой. С некоторых пор любой грузин или похожий угрожает вообще всему в Украине.
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При чем тут специалисты или тех состояние, у них план по взяткам, нет взятки напишут на что попало, есть-да хоть на корыте плавайте-Ваше проблемы.
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От ну не верится мне , шо инспектор под пайолы в машине полезли... А вот в то шо "грязь под пайолами" на проверку может оказаться десятком -другим кубов льяльных вод шо аж по пайолам хлюпало , которые при выходе из порта за борт майнуть мечталось судоводам - экономя денюжку верится почему то больше...
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Я не знаю что такое пайолыи где они находятся....но мне кажется что ваш вариант с очень большой долей вероятности имеет право на жизнь.....
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эти и в жопу, пардон, залезут, чтобы получить свою взятку. и таки какая-то грязь - это совсем не десяток-другой кубов льяльных вод.
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Но взятку то не взяли...а штраф выписали..... так что увы и ах.....
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Хаджишвили - долба*б!
Загрязнение моря отходами, в том числе и химическими, тоже представляет собой опасность.
А то, что оштрафовали, а отпустили за взятку, говорит о том, что инспектор действовал "згідно чинного занодавства", и не занимался коррупцией
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Беспредел в том,что хачи являются совладельцами крупных предприятий в украине.
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30-ка - это задержание / арест судна. вывод: капитан не дал 2500-3000 у.е. требуемой взятки. не нашли бы грязь под пайолами, нашли бы что-то другое. там игра без правил((
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А убрать грязь под пайолами и устранить все "что-то другое" этому капитану кто то или сто то мешает..???
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бесполезно что-то объяснять не водоплавающему((
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Ага...я одного такого сухопутного знал....он тоже кричал что ему дешевле пожарному платить чем обустраивать пожарную сигнализацию...покупать огнетушители....вести журналы инструктажей..и прочего....ровно до того момента кричал как его цех сгорел до тла...вместе с оборудованием...материалами..и прочим....
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Шота, учи английский. То, что там в ряде замечаний написано по отношению к машинному отделению угрожает пожаром в нём и гибели людей.
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Не прав совладелец терминала. И зря подымает бурю в стакане. Инспектор SPC проверяет не только на соответствие безопасности мореплавания, но и на соблюдение как международных Конвенций, так и Правил порта. В данном случае- грязь под пойоламим( очевидно, масло или маслосрдержащая жидкость) является прямым нарушением правил Конвенции MORPOL ( международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов). За подобное нарушение санкции последовали во в ех портах мира. На лицо явная недоработка старшего механика судна, которыйине обеспечил уборку и зачистку льял МО и пойол. Это- его обязанность. Действия инспектора SPC - грамотные, полностью соответствуют его обязанностям и соответствуют международному опыту и хорошей морской практике.
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прежде чем писать о конвенциях, не мешало бы научится писать правильно MARPOL и PSC.
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А какие проблемы? Помойте корыто и в путь. А, грязь с мазутом, бывает.
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Так это в порту надо сделать и куда девать то,что придётся откачать,а это расходы.
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Всё правильно сделала.После выхода в море вся жижа из под пойол в машинном отделении будет откачена за борт(в наше Чёрное море)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеспредел от Укртрансбезопасности/PSC продолжается, в морском порту Одессы "влепили" штраф судну за грязь под пайолами, - Хаджишвили. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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