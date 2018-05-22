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 Политика Украины, Экономика
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Все про:законопроект (1938) концессия (14) Пинзеник Павел (49)

 Законопроект "О концессии" - коррупционный и написан под олигархов, - депутаты

Народные депутаты считают принятие правительственного законопроекта "О концессии" лоббистской акцией. Последующее его рассмотрение потребует критических правок или документ будет провален, поскольку, концессию превращают в теневую приватизацию, - считает член комитета ВРУ по вопросам бюджета Виктор Пинзеник.

Об этом сообщает УНИАН.

"Когда происходит передача в управление госимущества - это приватизация прибыли. Для чего частнику покупать объект, тратить на него миллиарды, если его можно просто использовать 50 лет. Кроме того, проект позволяет получить землю без конкурса. Понравился кому-то участок, достаточно заключить соглашение и он у концессионера. Можно отбирать частную землю у людей и судиться разрешено только по сумме, но не по факту отнятия", - пояснил депутат.

По его словам, наиболее неприятным моментом является то, что любой стратегический высокорентабельный объект можно взять и пользоваться им, отдавая государству небольшую толику от доходов, которые ранее государство получало в полном объеме.

Член комитета ВРУ по вопросам противодействия коррупции Олег Осуховский считает, что правительственный законопроект "О концессии" пролоббирован крупными ФПГ, претендующими на ликвидные госпредприятия.

"Концессия в украинских реалиях себя не оправдывает, поскольку, в концессию госпредприятия хотят взять олигархи. И взять на 49 лет. Потом вложить какие-то небольшие деньги и за бесценок прибрать к рукам стратегические объекты. Это механизм скрытой приватизации для олигархов", - уверен Осуховский.

С ним полностью согласен член комитета ВРУ по вопросам бюджета Юрий Левченко. По его словам, правительственный законопроект "О концессии" - это попытка обойти все введенные ранее запреты по приватизации стратегических объектов.

"Этот законопроект коррупционный, поскольку создает механизм, при котором частник получает контроль над прибылью госпредприятия, а государству остаются проблемы, связанные с объектом. Частник может вытянуть все с предприятия за несколько лет, а потом государство будет принимать назад уже неликвид", - отметил нардеп.

Депутаты считают, что стратегические объекты в принципе не стоит отдавать частникам. Однако, новый законопроект "О концессии" предполагает автоматическую передачу в концессию имущества, находящегося в пользовании частных компаний. Например, в порту "Южный" длительное время глубоководными причалами и землей и оборудованием порта де-факто пользуется компания "Портинвест", принадлежащая Ринату Ахметову. В случае принятия новых правил концессии, ликвидное госимущество порта приоритетно отойдет в концессию "Портинвест" на 49 лет. При этом, если грузовладелец и концессионер порта являются одним и тем же лицом, возникнет конфликт интересов с государством, поскольку, владелец груза заинтересован работать по минимальным тарифам на перегрузку, что минимизирует отчисления налогов в бюджет.

"Зачем вообще отдавать в концессию порты или другие прибыльные объекты? Это нонсенс. В концессию можно сдать убыточное предприятие, чтобы его реанимировать и запустить. А когда прибыльные объекты сдают в частное управление - это какая-то глупость", - уверен член комитета ВРУ по вопросам таможенной и налоговой политики Михаил Головко.

Член Комитета ВРУ по вопросам противодействия коррупции Егор Соболев обратил внимание на размытость механизмов определения концессионного платежа и методики отбора победителей.

"Если бы я возглавлял антикоррупционный Комитет, как раньше, мы бы признали документ коррупционным. Он позволяет воровать деньги налогоплательщиков тем, кто будет говорить: "я хороший концессионер, строил вам дорогу, но по ней никто не ездит - дайте мне компенсацию из бюджета", - пояснил Соболев.

Напомним, 3 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №8125 "О концессии". В законопроекте предусмотрены ряд скандальных норм, которые вызвали волну критики экспертов и депутатов. Речь идет о возможности для концессионера отчуждать полученное в концессию имущество, а также претендовать на компенсацию из госбюджета "недополученных" доходов.

Источник: https://censor.net.ua/n3067481
 
 
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Не плодоносит репейник виноградом ни терновник смоквами.
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Пока народу Украины ВСЁ это не надоест и люди не выйдут и не развешают жульё на всех фонарях ,НИЧЕГО в стране не изменится !!!
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Следует выставлять достойную цену и давать не в концессию, а в лизинг... То бишь рассрочка по платежам на срок ... лет. Не заплатил вовремя - забирается назад без компенсации уплаченного ранее. Но цена должна быть АДЕКВАТНАЯ! Для государства. Это деньги народа. А если концессия - то с международным сменивающимся аудитом.
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Олігархи це наше всьо!Це найдорожче що в нас є.Я не питаю що для мене зробили олігархи,я питаю,що я зробив для олігархів!!!Ихтамнетов піднімає дамбас з колін,його почули!Він порнождняк не гонить!
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А под кого ж ещё пишутся законы?... В Украине
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
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Ли Куан Ю превратил Сингапур из бедной страны в одну из самых зажиточных.

Порошенко превратил Украину ... в одну из беднейших в мире.
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"Жити по новому" - це красти по старому, тільки в вишиванках!
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я тоже так думав, колись, та виявляється, якщо з "розумом", то народу України ВСЕ це не набридне ніколи, більше того, народ сам прагне, щоб його обдурювали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект "О концессии" - коррупционный и написан под олигархов, - депутаты
 
 
 
 
 
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