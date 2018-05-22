 В мае СБУ направила в суд обвинительные материалы на пятерых "чиновников ЛНР", всего с начала года - на 28 "функционеров" ОРЛО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу СБУ.

В частности, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по статьям 109, 110, 258-3 Уголовного кодекса Украины в отношении лидера фракции "народного совета ЛНР".

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"Правоохранители установили, что руководитель одного из крупных предприятий Луганска с начала российской агрессии стала на сторону оккупантов и вошла в состав политического блока террористического образования. Как депутат сепаратистского "парламента" она принимала непосредственное участие в формировании "законодательства" псевдореспублики, активно поддерживала антиукраинскую политику Кремля. Вместе с тем "политический деятель" определенное время продолжала получать пенсию от Украины", - уточняют в СБУ.

В мае этого года Служба безопасности также направила в суд обвинительные материалы по ст. 110 УК Украины в отношении пяти организаторов и участников проведения в 2014 году в населенных пунктах Луганской области антиконституционного "референдума о государственной независимости ЛНР".

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Всего в течение 2018 года следователями СБ Украины завершено досудебное расследование в отношении 28 функционеров оккупационной администрации ОРЛО, в том числе четырех "и.о. министров", восьми "должностных лиц МВД", пяти работников "прокуратуры", пяти "депутатов народного совета" и одного сотрудника "МГБ ЛНР".

"Правонарушителям заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений и объявлен розыск. К ним будет применена процедура заочного осуждения. Продолжается документирование антигосударственной деятельности других участников незаконных пророссийских группировок", - отмечается в сообщении.