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Все про:дети (3084) ОГА (1336) отравление (1025) Харьков (3850) школа (1673)

 В харьковской школе распылили неизвестный газ: 15 детей госпитализированы

В Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа 31 ребенок обратился за помощью к медикам, из них 15 направлены в больницу.

"На место были направлены 6 бригад экстренной медицинской помощи. Первая бригада была на месте через 4 минуты. Осмотрен 31 ребенок, из них 15 направлены в областную детскую клиническую больницу №1", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта во вторник, передает Цензор.НЕТ.

По словам отца одной из госпитализированных школьниц Олега Головкова, по симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это тревожная тенденция: есть определенная проблема безопасности, - Гриневич о распылении неизвестных веществ в школах

"От перцового газа – слезы и кашель. А здесь такого нет. Три ребенка, которые находились в эпицентре, потеряли сознание. Моя дочка была в стороне – у нее сильная слабость, она не может стоять на ногах и очень бледная. Я не исключаю, что это может быть газ паралитического действия",- сказал он.

По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, состояние госпитализированных детей оценивается как средней тяжести.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами", - сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

По ее информации, в данный момент в школе дежурят 4 машины экстренной помощи, также на место прибыли медработники городской поликлиники №12, которые проводят профилактический осмотр учеников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В больнице остаются 29 детей, двое - в реанимации, - Супрун об отравлении школьников в Николаеве

Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения.

Полиция начала проверкупо факту массового отравления учеников одной из николаевских школ неизвестным веществом

Позже стало известно, что по этому факту начато уголоное производство.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации.

Симптомы: тошнота, головокружение, головная боль.

Президент Петр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах, а Премьер Владимир Гройсман и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вылетели на место.

Позже стало известно, что в Новомосковский отдел полиции 8 мая поступило сообщение обухудшении самочувствия 16 учеников местной школы № 6.

Источник: https://censor.net.ua/n3067371
 
 
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Ждем смертельные случаи? Или может хоть кто-то начнет шевелиться? Видно же. что целенаправленная диверсия, от кого бы она не исходила.
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Опять "хулиганство"? Ведь в каждой почти школе есть охрана и ученики наверняка видели, кто распылял. Сажать нужно за такие вещи, не взирая на возраст.
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Я не спец, але думаю відповідним оргам потрібно перевірити соціальні мережі на наявність груп (типу "синій кит") можливо та зараза зародилася там.
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Теж виникла думка, що відповідним органам треба відпрацювати соцмережі, де спілкується школота.
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Або диверсія або діти самі щось розпилюють щоб зірвати контрольні чи екзамени.
Або існує якась нова організація по типу синього кита.
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Почти одинаковые симпотомы в разных школах...
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якийсь дебіл школяр мабуть погано підготувався до зно, вирішив усім зірвати іспити та навчання.
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В который раз за последнее время. Почему раньше не распыляли?
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1. Менше треба тупити у "в контакті". Обходити блокування.
2. Іспити, ЗНО.
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1. Квалифицировать как "терракт".
2. Соответственно, перевести в зону ответственности СБУ.
3. Если окажется, что это "онежедети" - см. п.1 (а не мелкое хулиганство).
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После Скрипаля и до нас докатилось...
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Черкассы, Николаев, Харьков...
Один раз - это случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность.
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Все выдающиеся учёные учились возле бочки с солёной водой , в которой была замочена лоза.
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да что за эпидемия? неизвестное вещество наконец-то определят?
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Думаю , что неизвестное вещество - это лень и хитрожопость наших детей .
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Гройсман... Порошенко... КАКОГО ХРЕНА МОЛЧИТ АВАКОВ?!!
Это же его прямая обязанность - защищать простых людей.
Где расследование? Где патрули? Где облавы?
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Скорее всего массовая симуляция, врачи не находят у детей никаких отклонений...
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Блядь,где СБУ? Найдите хоть исполнителей и на месте прибейте! У меня двойня в один класс ходит. Как теперь после таких новостей ждать конца учгода?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ харьковской школе распылили неизвестный газ: 15 детей госпитализированы
 
 
 
 
 
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