 В харьковской школе распылили неизвестный газ: 15 детей госпитализированы

"На место были направлены 6 бригад экстренной медицинской помощи. Первая бригада была на месте через 4 минуты. Осмотрен 31 ребенок, из них 15 направлены в областную детскую клиническую больницу №1", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта во вторник, передает Цензор.НЕТ.
По словам отца одной из госпитализированных школьниц Олега Головкова, по симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ.
"От перцового газа – слезы и кашель. А здесь такого нет. Три ребенка, которые находились в эпицентре, потеряли сознание. Моя дочка была в стороне – у нее сильная слабость, она не может стоять на ногах и очень бледная. Я не исключаю, что это может быть газ паралитического действия",- сказал он.
По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, состояние госпитализированных детей оценивается как средней тяжести.
"На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами", - сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.
По ее информации, в данный момент в школе дежурят 4 машины экстренной помощи, также на место прибыли медработники городской поликлиники №12, которые проводят профилактический осмотр учеников.
Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения.
Полиция начала проверкупо факту массового отравления учеников одной из николаевских школ неизвестным веществом
Позже стало известно, что по этому факту начато уголоное производство.
Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации.
Симптомы: тошнота, головокружение, головная боль.
Президент Петр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах, а Премьер Владимир Гройсман и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вылетели на место.
Позже стало известно, что в Новомосковский отдел полиции 8 мая поступило сообщение обухудшении самочувствия 16 учеников местной школы № 6.
Або існує якась нова організація по типу синього кита.
2. Іспити, ЗНО.
2. Соответственно, перевести в зону ответственности СБУ.
3. Если окажется, что это "онежедети" - см. п.1 (а не мелкое хулиганство).
Один раз - это случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность.
Это же его прямая обязанность - защищать простых людей.
Где расследование? Где патрули? Где облавы?