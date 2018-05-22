 Обмен Сенцова на подозреваемого в госизмене Вышинского приемлем, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радио" рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Смотрите также: "Засиделись!", "Сенцов может погибнуть": Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Переговорный процесс по освобождению и Олега Сенцова, в частности, продолжается. Продолжается на различных площадках. В том числе – путем переговоров нашего руководства государства с руководством других государств. Потому что нам нужено международное давление. Только таким путем", – отметила Марьяна Беца.

По ее словам, переговоры с Кремлем происходят через третьих лиц.

14 мая 2018 украинский политзаключенный, "крымский заложник", который незаконно заключен в колонии строгого режима №8 "Белый медведь" в России, Олег Сенцов объявил голодовку. Единственным условием ее прекращения Сенцов называет освобождение всех украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и на территории оккупированного РФ Крыма.