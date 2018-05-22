 Обмен Сенцова на подозреваемого в госизмене Вышинского приемлем, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радио" рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Переговорный процесс по освобождению и Олега Сенцова, в частности, продолжается. Продолжается на различных площадках. В том числе – путем переговоров нашего руководства государства с руководством других государств. Потому что нам нужено международное давление. Только таким путем", – отметила Марьяна Беца.
По ее словам, переговоры с Кремлем происходят через третьих лиц.
14 мая 2018 украинский политзаключенный, "крымский заложник", который незаконно заключен в колонии строгого режима №8 "Белый медведь" в России, Олег Сенцов объявил голодовку. Единственным условием ее прекращения Сенцов называет освобождение всех украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и на территории оккупированного РФ Крыма.
Много вопросов..
Ща Сенцов выйдет,начнет разговаривать,просить прекратить войну,освобождать заложников,рассказыватб,что он научился ценить жизнь...В итоге он станет неудобным и тебе расскажут,что он предатель.И самое страшное-ты повериш.Я не топил за Савченко,я о ней ничего не знал.Но за что её начали гнобить,я так и не понял.Просила договариваться с террористами?Диванное войско против!Война жо последнего украинца!Только исключения-семьи диванных вояк и их окружение.
такі речі тільки воно вирішує, навіть кінь мідовській-рефовський) копитом не стукає!