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 Политика Украины
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 Обмен Сенцова на подозреваемого в госизмене Вышинского приемлем, - МИД

Министерство иностранных дел Украины допускает обмен политзаключенного Олега Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радио" рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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"Переговорный процесс по освобождению и Олега Сенцова, в частности, продолжается. Продолжается на различных площадках. В том числе – путем переговоров нашего руководства государства с руководством других государств. Потому что нам нужено международное давление. Только таким путем", – отметила Марьяна Беца.

По ее словам, переговоры с Кремлем происходят через третьих лиц.

14 мая 2018 украинский политзаключенный, "крымский заложник", который незаконно заключен в колонии строгого режима №8 "Белый медведь" в России, Олег Сенцов объявил голодовку. Единственным условием ее прекращения Сенцов называет освобождение всех украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и на территории оккупированного РФ Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3067369
 
 
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Меняйте, Сенцов нам в миллион раз дороже этой скотомрази ватной
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с гадей облажались, но это не повод не сделать все возможное чтобы вытащить из логова зла других наших
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Дежа вью.Не?Наденька нам тоже была всех дороже.Тоже голодала и требовала не для себя...Чем тебе Сенцов дороже?Кто он?Какие его фильмы ты..ну хотяб знаеш?И где гарантия,что не повторится история как и с Наденькой?И почему именно Сенцов?Того же Балуха обвиняют в конкретных действиях.Дак может лучше его?Он точно заслужил убивая кацапов в Чечне.
Много вопросов..
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Если хотя бы так можно вызволить нашего - пошел к черту вышинский
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Да плевать на вышинского.Сценарий Сенцов-Савченко как по мне одинаковый.Небывалый пиар,шум,голодовка(раз не шевелятся)-агент Савченко-2 готов.Очередной подрыв веры людей,слом духа и тд.
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Требовать освобождения необходимо, а вот делать мессий в своих радужных мечаниях не надо, тогда и не будет разочарований...
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Нужно и Сенцова, и Балуха, и остальных. Оставьте в покое Наденьку. Людям свойственно ошибаться. Так что - прикажете ничего не делать и оставить га произвол судьбы и Сенцова, и Балуха и остальных? Таких как Вышинский в Украине херова туча, было бы желание ловить и обменивать.
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Ошибаться и переобуваться-разные вещи.А переобуваться под зомбированием-это вообще плохо.
Ща Сенцов выйдет,начнет разговаривать,просить прекратить войну,освобождать заложников,рассказыватб,что он научился ценить жизнь...В итоге он станет неудобным и тебе расскажут,что он предатель.И самое страшное-ты повериш.Я не топил за Савченко,я о ней ничего не знал.Но за что её начали гнобить,я так и не понял.Просила договариваться с террористами?Диванное войско против!Война жо последнего украинца!Только исключения-семьи диванных вояк и их окружение.
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Неприемлем. Вышинский должен сидеть а сенцов локти грызть что на росию подался
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напевно дописуващ з Сущенком перепутав)
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у хуйла спитали?!
такі речі тільки воно вирішує, навіть кінь мідовській-рефовський) копитом не стукає! Обмен Сенцова на подозреваемого в госизмене Вышинского приемлем, - МИД - Цензор.НЕТ 710
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Сенцов - Человек , а вышинский не совсем . У кремля есть комплекс неполноценности . Они не смогут обменять одного Человека на одну ватную обезьяну .
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НЕ создайте себе нового кумира. Если менять то на Балуха. Вышинский реальный преступник по тяжелой статье 111 УК Украины,по нему еще не прокачаны все связи. Я прекрасно понимаю, что каждый гражданин Украины нам дорог, но нельзя осуществлять обмен откровенных престурников. Отдайте взамен Сенцова Рубана (того хоть вытрясли нормально) - больше толку.
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АПеред обменом, вколите ему что то такое, что бы сцуко долго долго болел и сдох. Или СПИду в компот намешайте.
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да в том-то и дело, что Сенцов не за себя одного голодает, думаю, что он не согласится на такой обмен 1 на 1
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбмен Сенцова на подозреваемого в госизмене Вышинского приемлем, - МИД
 
 
 
 
 
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