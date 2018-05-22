 Наемники РФ с начала суток осуществили более 10 прицельных обстрелов украинских позиций на Донбассе: террористы снова сорвали разведение сил в Станице Луганской, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Начиная с полуночи, по состоянию на утро, уже зафиксированы более 10 прицельных вражеских обстрелов оборонительных позиций подразделений Объединенных сил. В частности, около 04.00 утра подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил по нашим военным в районе Станицы Луганской. Напомним, что российско-оккупационные войска постоянно пытаются сорвать такими провокационными обстрелами запланированное разведение сил и средств сторон на этом участке. Также провокационные обстрелы из пехотного вооружения противник вел по защитникам н.п.Троицкое, Новозвановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Невельское и Марьинка. Ситуация на линии фронта в районе проведения операции Объединенных сил находится под контролем наших военных, ведущих активную оборону", - сказано в сообщении.

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