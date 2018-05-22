 Наемники РФ с начала суток осуществили более 10 прицельных обстрелов украинских позиций на Донбассе: террористы снова сорвали разведение сил в Станице Луганской, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Начиная с полуночи, по состоянию на утро, уже зафиксированы более 10 прицельных вражеских обстрелов оборонительных позиций подразделений Объединенных сил. В частности, около 04.00 утра подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил по нашим военным в районе Станицы Луганской. Напомним, что российско-оккупационные войска постоянно пытаются сорвать такими провокационными обстрелами запланированное разведение сил и средств сторон на этом участке. Также провокационные обстрелы из пехотного вооружения противник вел по защитникам н.п.Троицкое, Новозвановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Невельское и Марьинка. Ситуация на линии фронта в районе проведения операции Объединенных сил находится под контролем наших военных, ведущих активную оборону", - сказано в сообщении.
Главком израильских военно-воздушных сил (ВВС) Амикам Норкин заявил, что Сирия выпустили не менее 100 противовоздушных ракет по истребителям еврейского государства. 10 мая израильские военные организовали авиарейд на сирийскую территорию, объектом которого были позиции иранских сил, ранее обстрелявших Голанские высоты.
Норкин подчеркнул, что все самолеты вернулись на аэродромы базирования. В ходе операции они атаковали сирийские комплексы ПВО, пишет РИА Новости.
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