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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Газпром (2777) Лига чемпионов (167)

 Логотип "Газпрома" убрали с баннеров ЛЧ в Киеве, печатается новое оформление, - КГГА. ФОТО

Столичные власти договорились с УЕФА о демонтаже рекламных баннеров с логотипом российского газового монополиста "Газпром" на финале Лиги чемпионов в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook уполномоченный от Киевской городской госадминистрации по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.

"Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА относительно невозможности использования логотипов "Газпрома" даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", - написал он, опубликовав фотографии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В фан-зоне ЛЧ на Крещатике не будет отдельной локации партнера УЕФА "Газпрома", по поводу остального ведутся переговоры, - КГГА

Логотип Газпрома убрали с баннеров ЛЧ в Киеве, печатается новое оформление, - КГГА 01
Логотип Газпрома убрали с баннеров ЛЧ в Киеве, печатается новое оформление, - КГГА 02
Логотип Газпрома убрали с баннеров ЛЧ в Киеве, печатается новое оформление, - КГГА 03
Логотип Газпрома убрали с баннеров ЛЧ в Киеве, печатается новое оформление, - КГГА 04

Источник: https://censor.net.ua/n3067364
 
 
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Согласовано с УЕФА...Замена грязьпром на ПУТЛЕР ФУЙЛО!!!
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Осталось за малым, чтобы Меркель на стадионе пела ПУТЛЕР ФУЙЛО!!!
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Років з 10 не дивлюся футбол. Бо все це перетворилося на зважування мішків з грошима. готові брати криваві гроші, аби "спонсори". Тьху!
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Ну вот, можем же если хотим.. Бирка спонсора терроризма гэпрома на наших улицах нам не надо
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Респ. стадіон, зі сторони приватної клініки Борис сьогодні о 10й вісіли банера з Газпромом.
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І ще добряче "профільтрувати і обезжирити " приїжджих кацапів...
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Пєрєговори з Грязьпромом опрєдєльонно нужно вєсті через Пєтю.
Адже в Ліпєцкє у нєво бальшіє связі...


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А раньше организаторы до этого додуматься не могли? Всегда надо накалить сначала ситуацию, потом исправлять.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЛоготип "Газпрома" убрали с баннеров ЛЧ в Киеве, печатается новое оформление, - КГГА. ФОТО
 
 
 
 
 
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