 Логотип "Газпрома" убрали с баннеров ЛЧ в Киеве, печатается новое оформление, - КГГА. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook уполномоченный от Киевской городской госадминистрации по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.

"Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА относительно невозможности использования логотипов "Газпрома" даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", - написал он, опубликовав фотографии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В фан-зоне ЛЧ на Крещатике не будет отдельной локации партнера УЕФА "Газпрома", по поводу остального ведутся переговоры, - КГГА







