 Это тревожная тенденция: есть определенная проблема безопасности, - Гриневич о распылении неизвестных веществ в школах

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учебный процесс будет продолжаться. Но для нас вообще очень тревожна эта тенденция - распыление какого-то вещества, которое так влияет на здоровье ребенка. Это значит, что есть определенная проблема безопасности или какой-то неосторожности. Понятно, что и полиция будет изучать этот случай, что это за вещество. Поскольку это не первый случай. Так же 8 мая во время линейки произошла подобная ситуация. Мы говорим с руководителями учебных заведений и с руководителями департаментов образования, что они должны очень четко разработать механизм эвакуации для того, чтобы сохранить здоровье всем детям, ведь непредсказуемые обстоятельства бывают", - сказала Гриневич.

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Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения.

Полиция начала проверку по факту массового отравления учеников одной из николаевских школ неизвестным веществом

Позже стало известно, что по этому факту начато уголоное производство.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации.

Симптомы: тошнота, головокружение, головная боль.

Президент Петр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах, а Премьер Владимир Гройсман и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вылетели на место.

Позже стало известно, что в Новомосковский отдел полиции 8 мая поступило сообщение об ухудшении самочувствия 16 учеников местной школы № 6.