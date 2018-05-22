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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:дети (3084) отравление (1025) школа (1673) Минобразования (939) Гриневич (295)

 Это тревожная тенденция: есть определенная проблема безопасности, - Гриневич о распылении неизвестных веществ в школах

В Николаевской школе, где вчера было распылено неизвестное вещество, учеба продолжается. МОН напомнило руководителям школ и департаментов образования о необходимости отработки механизма эвакуации детей.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учебный процесс будет продолжаться. Но для нас вообще очень тревожна эта тенденция - распыление какого-то вещества, которое так влияет на здоровье ребенка. Это значит, что есть определенная проблема безопасности или какой-то неосторожности. Понятно, что и полиция будет изучать этот случай, что это за вещество. Поскольку это не первый случай. Так же 8 мая во время линейки произошла подобная ситуация. Мы говорим с руководителями учебных заведений и с руководителями департаментов образования, что они должны очень четко разработать механизм эвакуации для того, чтобы сохранить здоровье всем детям, ведь непредсказуемые обстоятельства бывают", - сказала Гриневич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В больнице остаются 29 детей, двое - в реанимации, - Супрун об отравлении школьников в Николаеве

Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения.

Полиция начала проверку по факту массового отравления учеников одной из николаевских школ неизвестным веществом

Позже стало известно, что по этому факту начато уголоное производство.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации.

Симптомы: тошнота, головокружение, головная боль.

Президент Петр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах, а Премьер Владимир Гройсман и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вылетели на место.

Позже стало известно, что в Новомосковский отдел полиции 8 мая поступило сообщение об ухудшении самочувствия 16 учеников местной школы № 6.

Источник: https://censor.net.ua/n3067354
 
 
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Ну и долго ждать, пока Вальцман и Гнойсман начнут чесаться? Сколько уже прошло времени, 4-ый случай и нихрена ничего не нашли и никого не поймали. А детей продолжают травить.
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Может просто молчат чтобы панику не поднимать.
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у меня такое ощущение что наши политики недоучки, ждут когда само пройдет.
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що за країна ідіотів? ви бачили як реагувала Великобританія на отравлення невідомою речовиною? при чому тут міністерство освіти та до чого тут взагалі її коментарі? неодноразові отравлення невідомою речовиною - має цим займатися поліція та відповідні структури. якщо самі не здатні, запросіть спеціалістів з за кордону хто здатний відпрацювати в подібній ситуації.
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подібні дії , а точніше бездіяльність влади вказує на її неадекватність або до її причетності до масових отруєнь. вони потім будуть дивуватися звідки недовіра до влади і чому люди розпускають різноманітні чутки..
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Власть не хочет защищать детей в местах массового скопления.Гибель детей в Беларуси,массовые пищевые и дыхательные отравления расследуются плохо и нет прфилактики.
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минимум выдать в школах справки родителям что их дети учатся в школе и никого не пропускать на линейки посторонних . Только по паспортам и этим справкам.
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Давно пора вводить визовый режим с Московией
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто тревожная тенденция: есть определенная проблема безопасности, - Гриневич о распылении неизвестных веществ в школах
 
 
 
 
 
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