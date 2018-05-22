 Госдума РФ приняла закон об ответных санкциях против "недружественных действий" США и иных стран

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдумы РФ.
В финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья, за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.
Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами.
Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Документ был разработан после того, как США расширили санкционный список, внеся в него, в числе прочих, российских бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.
ГосДупа РФ ввела в Россию санкции......
😆😆😆😆😆😆
Выставят кого-нибудь из двойников...
А может уже тюкнули Хулу табакеркой в ухо...
а на пятый срок "избрали" клона...
и на шестой такого же "изберут"...
Радиостанцию "Сельдь Иваси"!
(В. Друк. Граждане ночи).
Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами.
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У меня для Трампа есть в кармане два слова, чтобы сказать.
а) наложить эмбарго на поставку в россосисию жизненно необходимых товаров, которые не производятся в россосисии
б) наложить эмбарго на поставку в россосисию товаров, ввозимых для личного пользования, как россиянами (нескрепно!), так и иностранными гражданами (шастать нежелательно!)
Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Обсяг цивільної дієздатності виникає не одразу після народження, а поступово, в міру досягнення певного віку, і залежить від психічного здоров'я фізичної особи. Цивільний кодекс України встановлює обсяг цивільної дієздатності, який може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом. Виходячи з цього, розглядають такі види цивільної дієздатності: повну дієздатність; неповну дієздатність; часткову дієздатність; обмежену дієздатність; визнання особи недієздатною.
Не путайте правоздатність і дієздатність.
В Екатеринбурге в отделе "Кулинария" продаются съедобные собаки.
По ходу Госдура и правительство полюбляют не шахматы, а литербол.....
1.Политинформация - Чё там у хохлов.
2.Вставаниесколен Кто еще не поднялся.
3.История санкций - Кругом враги.
4.Антисанкции - Чего жрать из ненашего нельзя.
5.Мировая экономика -
ОбамаТрамп чмо
Спасибо Иисусу...Магомеду...Будде и прочим Кришнам что мы на этот раз по другую сторону этого занавеса!
Ибо будут и лагеря...и растрелы не согласных...и голод для смелых...и Павлики Морозовы и прочие прелести Совка.
Спасибо вам мокши! И того...вы там держитесь
При совке селяне увидели паспорта аж в 1976 году))) а до этого были привязаны к земле кака рабы за галочку в тетрадке
А как же импортозамещение?Все таки исключение есть,а как же скрепы и "хоть камни с неба"?.
А вообще, с США торговля у них не такая уж большая - менее 4 млрд$.
короче: своя рука - владыка, что хочу то и хочу