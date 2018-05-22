 Госдума РФ приняла закон об ответных санкциях против "недружественных действий" США и иных стран

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдумы РФ.

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В финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья, за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами.

Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Документ был разработан после того, как США расширили санкционный список, внеся в него, в числе прочих, российских бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.