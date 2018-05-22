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Все про:Госдума (940) закон (2445) санкции (6761) США (13736)

 Госдума РФ приняла закон об ответных санкциях против "недружественных действий" США и иных стран

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о санкциях в ответ на "недружественные действия" США и других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдумы РФ.

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В финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья, за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами.

Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Документ был разработан после того, как США расширили санкционный список, внеся в него, в числе прочих, российских бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

Источник: https://censor.net.ua/n3067351
 
 
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ржака года:
ГосДупа РФ ввела в Россию санкции......
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А Обама так хотел открыть счет в Сбербанке Госдума РФ приняла закон об ответных санкциях против США и иных недружественных стран - Цензор.НЕТ 99
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А путешествия по золотому кольцу? Как трамп без этого будет жить ?
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Так этот закон и не запрещает Обаме открывать счета в российских банках. Он вообще ни о чем. Даже обещанный запрет на лекарства оттуда изъяли.
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Обама отримує пенсію через кцпський банк і збирає гроші на коледж донькам. Він дуже перелякався. Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 2116
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если двумя словами,то:бульдозеры товсь!!!
😆😆😆😆😆😆
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Нужно сжечь маскву, чтоб никому не досталась.
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педофил педофилятам опять жизню "улучшил" Госдума РФ приняла закон об ответных санкциях против США и иных недружественных стран - Цензор.НЕТ 4623
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ХУиЛО боится левых вопросов как черт святой воды))) помните как Цымбалюм соими вопросами поверг педофила в ступор?)))
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Пуйленок подвис не по детски...и начал ерзать на стуле как геморойная старушка)))
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Скоро туда и Хуйла не позовут...
Выставят кого-нибудь из двойников...
А может уже тюкнули Хулу табакеркой в ухо...
а на пятый срок "избрали" клона...
и на шестой такого же "изберут"...

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Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси"!
(В. Друк. Граждане ночи).
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на черном рынке из под полыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
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Такі пральні дошки називалися в народі "Амурские волньі".
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Таки придется. Не подтяну я в черном рынке... Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти "недружніх дій" США та інших країн - Цензор.НЕТ 5124
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Да тебе в мокшании цены нет. Сразу можешь претендовать на председателя правительства РФ. Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 3312
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удобно, один универсальный закон - можем в любой момент запретить что угодно Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 1314
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Бакси спалювати, джинси різати, компи конфісковувати. Усіх з англосаксонськими іменами саджати.
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І збивати усі Боїнги та Ербаси над територією рашки.
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рассія можит запрітіть іспользавать русскій язик!! ета будіт язикакаліпсіс!
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Документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья - за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.
Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами.
...
У меня для Трампа есть в кармане два слова, чтобы сказать.
а) наложить эмбарго на поставку в россосисию жизненно необходимых товаров, которые не производятся в россосисии
б) наложить эмбарго на поставку в россосисию товаров, ввозимых для личного пользования, как россиянами (нескрепно!), так и иностранными гражданами (шастать нежелательно!)
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"за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России" - хотелось бы увидеть список этих товаров.
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які не виробляються на росії, більше цікавить, а що ж там виробляється, бо крім лайна звідти нічого не лізе.
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Гондоны запретят. Чтоб им конкуренцию не составляли...
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Це британський винахід. Названий на честь лікаря на прізвище Condom. Якби Dr. Condom міг передбачити дериватив від його прізвища стане брутальною лайкою на 1/7 частині суходолу планети Земля...
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Жители Чукотки ждут Романа Абрамовича домой....

Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 3830
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какие настоящие рузькие луди. такие православные и славянские.
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Вони що, ЙБ..ЛИСЬ?! "Правоздатність" настає, згідно з законодавством Росії (так і всього цивілізованого світу), з 16-ти! І то, "обмежена"... А так всі договори, угоди, укладені з неповнолітнім, визнаються недійсними!!!
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В паРаше с 14-ти. Они как раз получают свои паспорта.
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Представляю, КАКИХ сделок они "насовершают"... В США до 21-го года спиртного купить нельзя, а тут... Короче, пи..ц!!! Не дай бог, у нас подобное примут...
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Правоздатність у фізичної особи виникає від дня народження і припиняється з її смертю (або з оголошенням її померлою). Це означає, що ще до народження людини суспільство, держава вже визначили для неї коло прав, а сам факт народження свідчить про набуття людиною цих прав.
Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Обсяг цивільної дієздатності виникає не одразу після народження, а поступово, в міру досягнення певного віку, і залежить від психічного здоров'я фізичної особи. Цивільний кодекс України встановлює обсяг цивільної дієздатності, який може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом. Виходячи з цього, розглядають такі види цивільної дієздатності: повну дієздатність; неповну дієздатність; часткову дієздатність; обмежену дієздатність; визнання особи недієздатною.

Не путайте правоздатність і дієздатність.
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"Антисанкции на марше".
В Екатеринбурге в отделе "Кулинария" продаются съедобные собаки.
Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 8304
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США вводит санкции, Рабсиия пытается аналогично ответить - это, как в шахматах, когда соперник пытается копировать твои ходы, а в итоге.... всегда проигрывает!!!
По ходу Госдура и правительство полюбляют не шахматы, а литербол.....
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Терпилы дуют щеки. Там и так кипиш поднялся. Ведь хотели запретить ввоз лекарств из-за границы. А из своего лишь гавно для лепки петухов. Включили заднюю. Лохи с голой жопой корчат из себя суперменов. Вот александр курицын(невский)- это живое воплощение козляндии.😄
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Расписание уроков в ерефейной школе

1.Политинформация - Чё там у хохлов.
2.Вставаниесколен Кто еще не поднялся.
3.История санкций - Кругом враги.
4.Антисанкции - Чего жрать из ненашего нельзя.
5.Мировая экономика - Обама Трамп чмо
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"Подмах" засчитан... Однако, "нутро ВнутриМКАДовское" помнится... Не катит... "холостой прогиб"...
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Нужно перестать америкосам и прочим вражинам, водку поствлять..Более грозной санкции, быть не может.. Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 3153
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Мокша оно подлое и гадкое существо вывелось путем смешиванием фекалий динозавра и Змея Горыныча... Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 984
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Занавес опускается все быстрее.
Спасибо Иисусу...Магомеду...Будде и прочим Кришнам что мы на этот раз по другую сторону этого занавеса!
Ибо будут и лагеря...и растрелы не согласных...и голод для смелых...и Павлики Морозовы и прочие прелести Совка.
Спасибо вам мокши! И того...вы там держитесь
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Если раша не рухнет сама...то следующие ножки Буша видень вам лет через 50...
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Правильно... Аксёнов в Крыму уже "пробный шар", насчёт восстановления колхозов, уже забросил...
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Колхоз...это модель рабства
При совке селяне увидели паспорта аж в 1976 году))) а до этого были привязаны к земле кака рабы за галочку в тетрадке
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Вы МНЕ рассказываете? я ещё помню бабкино восхищение "властью", которая "пенсии платить начала"!!!
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Турция уже пытается сама запретить... Зае..ла рвань с Тагила... Гадят и воруют намного больше, чем за путёвки платят... Скоро в отелях и пансионатах плакат будет - "Русским и собакам вход воспрещён". (Собак - жалко...).
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В воскресенье оттуда, поэтому и так написал.
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Не с тагила, а с воронежа. Я впервые за двадцать с лишним лет увидел тело с магнитофоном (бумбоксом) на плече, из которого звучало шото типа попсового шансона. Причем это тело таскало свою балалайку везде: на пляж, в бар, даже в ресторан. А руцкие самки, уже бухие в хлам после обеда, пляшущие под этот бумбокс на балконе своего номера и воющие в детские микрофоны, которые в курортной Турции продаются на каждом углу? А восемь стаканов с водкой в руках одного русиянина? А штурм магазина Вайкики, это же целый эпос? Это просто нужно видеть, чтобы понимать, какой генетический мусор населяет нарасию. И кстати, чувак с бумбоксом это был не тагил. Это был воронеж...
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Я уже писал: "Кацап - не нация...Это образ мышления и система мировоззрения...". (Независимо то места проживания... "Робин Гуд", например, сообщил, что он живёт рядом с Майданом...).
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"Запретить ввоз любой продукции и сырья - за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России".

А как же импортозамещение?Все таки исключение есть,а как же скрепы и "хоть камни с неба"?.
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Говорят в Нижнем Тагиле освоили выпуск специальных помидородавительных бульдозеров с ядерной энергетической установкой, не имеющих аналогов в мире! Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 4042
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НАТО в шоке,рассейским санкциям нет аналогов в мире.
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"...за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России..."! Кроме БОЯРЫ и ВАЛЕЖНИКА запретить всё к едрене фене! Источник: https://censor.net.ua/n3067351
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тобто, "санкції" кацапські не накладені лише на Вануату та Північну Корею? Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 8550 ..
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скорее всего запретят пролет американским авиакомпаниям над своей территорией. И это, кстати, будет серьезно. До полумиллиарда баксов убытки. Ну и что-то, что можно купить в другом месте , вроде строительной техники, табачки, алкоголя, марки лекарств, что можно купить в Индии, некоторый компьютерный софт. Ну и на авторские права забьют болт - качай не хочу... Держдума РФ ухвалила закон про відповідні санкції проти США та інших недружніх країн - Цензор.НЕТ 4128

А вообще, с США торговля у них не такая уж большая - менее 4 млрд$.
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.. и примкнувший к ним Шепилов
короче: своя рука - владыка, что хочу то и хочу
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдума РФ приняла закон об ответных санкциях против "недружественных действий" США и иных стран
 
 
 
 
 
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