 Переход на новые стандарты работы светофоров неизбежен, - замминистра инфраструктуры Лавренюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

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Комментируя недавнее ДТП в Коломые, Лавренюк написал: "Ну вот и еще один имеющийся пример, когда на светофоре, одновременно для всех участников дорожного движения горит желтый свет, одному "еще можно", а другому "уже можно", вследствие ДТП, к счастью все живы. Такая же ситуация с желтым мигающим сигналом светофора".

При этом замминистра подчеркнул, что переход на новые стандарты работы светофоров неизбежен.

"Мы будем переходить на новые ДСТУ по работе светофоров в Украине, все это изложено в выводах и рекомендациях правительственной комиссии, акт уже направлен на рассмотрение правительства. После его утверждения мы введем новые европейские стандарты работы светофора и обязательно предложения от наших коллег из МВД - усиление ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора и фото-видео фиксация нарушений ПДД", - добавил он.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Омелян предложил отменить в Украине желтый сигнал светофора.