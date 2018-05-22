 Переход на новые стандарты работы светофоров неизбежен, - замминистра инфраструктуры Лавренюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка.
Комментируя недавнее ДТП в Коломые, Лавренюк написал: "Ну вот и еще один имеющийся пример, когда на светофоре, одновременно для всех участников дорожного движения горит желтый свет, одному "еще можно", а другому "уже можно", вследствие ДТП, к счастью все живы. Такая же ситуация с желтым мигающим сигналом светофора".
При этом замминистра подчеркнул, что переход на новые стандарты работы светофоров неизбежен.
"Мы будем переходить на новые ДСТУ по работе светофоров в Украине, все это изложено в выводах и рекомендациях правительственной комиссии, акт уже направлен на рассмотрение правительства. После его утверждения мы введем новые европейские стандарты работы светофора и обязательно предложения от наших коллег из МВД - усиление ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора и фото-видео фиксация нарушений ПДД", - добавил он.
Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Омелян предложил отменить в Украине желтый сигнал светофора.
Он же не только додумался понапринимать какие-то ГОСТы в нарушение Конвенции о дорожном движении, а и сообщить о своих (государства) намерениях воплотить свои мысли в реальность.
Тьфу, гадость. Тролль вонючий.
Авто -- джерело підвищеної небезпеки. 99% водіїв цього не розуміють.
В момент переключения несколько секунд всем красный.
Тіко - червоний. Всім.
Ну і на декілька секунд зелений....
Твои хозяева то вне закона. Им всё равно какие там знаки и сигнал светофора. Но с двумя цветами и у них будут определенные напряги с отмазыванием своих деток-мажоров.
ГДЕ (??!!) в ПДД записано, что "желтый - уже можно"?
Может, вместо придумывания новых законов и правил, нужно просто добиваться соблюдения уже существующих?
Остануться тіко ті шо довго думають...
п. 8.11
Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих Правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху.
А вот начинать движение на желтый однозначно запрещено.
А режим работы светофоров нужно менять....не должно быть со всех сторно желтого....
Если на какой то стороне горит или мигает желтый..то на другой в это время должен гореть красный..до момента пока на первой стороне не загорится красный...и только потмо на второй должен загорется желтый и потом зеленый....
Проезд перекрестка разрешен только на зеленый и это черным по белому написано, все остальные сигналы запрещают проезд. Желтый, лишь предупреждает водителей о скорой смене сигнала давая возможность подготовится к началу движения или остановке. Отказ от желтого и др. подобный бред результатов не дадут (кроме отмыва бабла на новых светофорах), кто проскакивал на желтый точно так же будет проскакивать на мигающий зеленый, а некоторым вообще побоку - они и на красный прекрасно проезжали
Только там эти два понятия никак между собой не связаны.....
Правило "помеха справа" действует только в случае разъезда на равнозначных дорогах и при неработающем светофоре.....более нигде и никогда....
Зачем его было приплетать в этой теме не понятно.....
Слелайте нормальные дороги без ям, что бы я смотрел не на ямы, а на дорожную обстановку и знаки, синхронизируйте светофоры что бы была зеленая волна, а потом и требуйте с меня!!!
Во первых нужно трогаться на зеленый а не на желтый..а во вторых нужно ехать с соблюдением скоростного режима....
Многие считают что он на скорости 70-80 попадет на зеленую волну...а в реалии нужно ехать 45-50....
Вообще то есть знак "Зеленая волна", который как раз и показывает с какой скоростью нужно ехать, что бы в нее попасть. Но лично лично у меня в городе я знаю как минимум несколько групп светофоров, которые в принципе невозможно проехать с одной скоростью (не важно какой) не останавливаясь, причем расстояние между ними минимальное и даже не успеваешь разогнаться до 60 (про 70-80 я уже молчу) и оп-ля тормози! - Бесит жутко
О светофорах: я бы убрал мигающий желтый. Очень многие его путают с переключением светофора, и пытаются проскочить перекресток.
А вот что многие путают, так это проезд перекрестка и въезд на перекресток, так это да! Кстати проезд перекрестка на красный разрешен, но при условии, что ты въехал туда на зеленый!!!
Искоренять нужно наплевательское отношение к ПДД и к окружающим людям!
1. Одновременно горящий красный и желтый - ОДНОЗНАЧНО запрещает движение движение и информирует о том, что скоро загорится зеленый.
2. Желтый - запрещает движение, но, в соответствии с п. 8.11, в случае невозможности остановится без использования экстренного торможения, разрешает проезд при условии обеспечения безопасности.
Приведите работу ВСЕХ светофоров в соответствие с п.1, т.е. после красного загорается красный+желтый, а потом зеленый - и не занимайтесь очередной 147 реформой.
ПДД 8.7.3.