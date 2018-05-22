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Все про:ДТП (4815) нарушения (652) ПДД (269) Мининфраструктуры (525) Лавренюк (1)

 Переход на новые стандарты работы светофоров неизбежен, - замминистра инфраструктуры Лавренюк

Выводы и рекомендации правительственной комиссии о стандартах работы светофоров в Украине уже направлены на рассмотрение Кабмина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

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Комментируя недавнее ДТП в Коломые, Лавренюк написал: "Ну вот и еще один имеющийся пример, когда на светофоре, одновременно для всех участников дорожного движения горит желтый свет, одному "еще можно", а другому "уже можно", вследствие ДТП, к счастью все живы. Такая же ситуация с желтым мигающим сигналом светофора".

При этом замминистра подчеркнул, что переход на новые стандарты работы светофоров неизбежен.

"Мы будем переходить на новые ДСТУ по работе светофоров в Украине, все это изложено в выводах и рекомендациях правительственной комиссии, акт уже направлен на рассмотрение правительства. После его утверждения мы введем новые европейские стандарты работы светофора и обязательно предложения от наших коллег из МВД - усиление ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора и фото-видео фиксация нарушений ПДД", - добавил он.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Омелян предложил отменить в Украине желтый сигнал светофора.

Переход на новые стандарты работы светофоров неизбежен, - замминистра инфраструктуры Лавренюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067349
 
 
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що це буде?! нова веломашина на євробляхах?! Переход на новые стандарты работы светофоров неизбежен, - замминистра инфраструктуры Лавренюк - Цензор.НЕТ 9307
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Таких как Лавренюк надо лечить в психиатрических больницах и на пушечный выстрел не подпускать к государственной службе.

Он же не только додумался понапринимать какие-то ГОСТы в нарушение Конвенции о дорожном движении, а и сообщить о своих (государства) намерениях воплотить свои мысли в реальность.
Тьфу, гадость. Тролль вонючий.
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Пока не будет культуры вождения и неотвратимости наказания, ничего не поможет.
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Первое вытекает из второго, но не заменяет ничего остального, в т.ч. новые светофоры
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...хоча й незворотність покарання часто-густо для декого вже нецікава, тобто для покаліченої чи, крий Боже, мертвої людини. Отже, volens-nolens, треба зводити можливі подвійні трактування Правил до нуля.
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Ну да...Скорость ужедо 50 км снизили...Теперь до светлофоров дело дошло. Перехід на нові стандарти роботи світлофорів неминучий, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 240
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Поки не навчитеся поважати одне одного .
Авто -- джерело підвищеної небезпеки. 99% водіїв цього не розуміють.
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ты типа 50 ездишь)))как и все остальные страдальцы
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когда в Украине ГАИ штрафовало за все подряд это не помогло,никто не стал ездить по правилам,культура вождения вытекает из культуры народа в общем,а это нужно воспитывать еще с малого возраста в семьях и школах,убеждать,объяснять,проводить большую работу на года,нынешнему поколению уже ничего не поможет,такое поведение уже укоренилось
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Откуда в низах культуре взяться, когда в верхах бескультурье, воровство и бандитизм? И достичь этого считается успехом. Не смешите мои тапочки.
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для начала нужно хотя бы внимательно прочитать комментарий
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Так я прочитал. Кто культурку воспитывать-то будет, когда достичь состояния "мне насрать на закон" считается охренительным жизненным успехом всенародно?
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я написал нужно делать что бы изменить ситуацию,я не написал что этим будет кто то заниматься
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Пока будет процветание коррупции и воровства под прикрытием имитации радикальных рехворм, - не будет ни культуры ни неотвратимости.
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Желтый свет-это не сигнал к движению. Это сигнал приготовиться. Но с нашим народом это не прокатит. Много думать надо. Тут надо два варианта-стой или езжай.
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Красный + зеленый.
В момент переключения несколько секунд всем красный.
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Нєа.
Тіко - червоний. Всім.
Ну і на декілька секунд зелений....
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А такі да , красний не спрацює , тут допоможе лише червоний.
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и шо,те кто ездил на красный свет прекратят? Перехід на нові стандарти роботи світлофорів неминучий, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 4044просто пора на каждый светофор установить видеокамеру.с автоматической рассылкой огромных штрафов.
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На желтый перестанут ездить и убиваться более-менее нормальные люди.
Твои хозяева то вне закона. Им всё равно какие там знаки и сигнал светофора. Но с двумя цветами и у них будут определенные напряги с отмазыванием своих деток-мажоров.
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кацапа,шо ты все о хозяевах?у вас же вроде отменили уже крепостное право,в 1861 году.или ты еще не фкурсе? Перехід на нові стандарти роботи світлофорів неминучий, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 1962 сикелев не говорил по зомбиТВ?
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для украинских водителей я бы ставил шлагбаумы вместо светофоров,но не уверен что их бы не сломали
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Бетонні не зламали б. А природній відбір відбувся б.
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для нашего народа нужен желтый, не очень желтый и сильно желтый сигнал светофора и то не поможет.
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Замминистрам ПДД не писан?
ГДЕ (??!!) в ПДД записано, что "желтый - уже можно"?
Может, вместо придумывания новых законов и правил, нужно просто добиваться соблюдения уже существующих?
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Вся рехформа будет заключаться в повышении штрафов.
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а когда дороги начнут ремонтировать? этот соевый ляшок лавренюк не рассказал?
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Ну если после красного сразу будет зеленый, а после зеленого сначала желтый, а потом красный, то может это и поможет немного. Хотя.... для наших быков на дорогах это тоже по барабану.... На жаль...
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Жёлтый - запрещающий сигнал светофора. Шо значит на жёлтый одному ещё можно, а другому уже можно? Обоим - ещё нельзя и уже нельзя! Какой замминистра - такие и водятлы. Им бы лишь деньжат с бюджета на всё это переоборудование срубить...
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когда надоест угадывать можно почитать ПДД,там написано,завершать маневр можно,а начинать движение нельзя,это касается всех сомневающихся
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Об этом здесь никто не знает. А по правилам Виноват тот, кто начал движение на желтый
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Да потому, что 90% здесь по харьковскому случаю вопят, что виновата Зайцева, а Дронов типа нет. У Зайцевой превышение скорости. А у Дронова проезд на запрещающий сигнал. И это он вытолкнул машину на пешеходов.
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есть степень вины,которую должен учесть суд,проезд на желтый свет конечно нарушение,но если бы зайцева не гнала по городу с превышением скорости,укуренная,что показали экспертизы,аварии не произошло бы или последствия были бы минимальные
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Тронулся на желтый- штраф. Влетела на красный- создание АС- статья.
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Завершать - это когда ты выехал на перекрёсток для поворота налево и пропускаешь встречных. И в это время горит зелёный. При переключении на жёлтый - встречные останавливаются, а ты на запрещающий завершаешь манёвр - освобождаешь перекрёсток. А въехать на перекрёсток на жёлтый на скорости и пересечь его по прямой - это не завершение манёвра. Это поступок долбо#ба! Результат поступка двух на видео.
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Заменить этот желтый на красный всем. И всего-то делов
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Нєа. Краще всім зелений.
Остануться тіко ті шо довго думають...
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Не совсем так.
п. 8.11
Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих Правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху.

А вот начинать движение на желтый однозначно запрещено.
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Слова "еще можно" и "уже можно"...это не цитирование ПДД...это то что в головах у многих водителей... потому они и написаны в кавычках.....
А режим работы светофоров нужно менять....не должно быть со всех сторно желтого....
Если на какой то стороне горит или мигает желтый..то на другой в это время должен гореть красный..до момента пока на первой стороне не загорится красный...и только потмо на второй должен загорется желтый и потом зеленый....
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Это значит, что Лавренюк не читал правила, зато взялся их реформировать.
Проезд перекрестка разрешен только на зеленый и это черным по белому написано, все остальные сигналы запрещают проезд. Желтый, лишь предупреждает водителей о скорой смене сигнала давая возможность подготовится к началу движения или остановке. Отказ от желтого и др. подобный бред результатов не дадут (кроме отмыва бабла на новых светофорах), кто проскакивал на желтый точно так же будет проскакивать на мигающий зеленый, а некоторым вообще побоку - они и на красный прекрасно проезжали
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Скорее всего, замминистра прокомментировал ДТП в Коломые, где оба водителя ехали на желтый http://podrobnosti.ua/2242106-voditel-vyletel-na-hodu-pojavilos-video-zhutkogo-dtp-v-kolomye.html
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Оце вам, хлопці, і рівень наших чиновників: щеможнавженіззя... Я в шоці.
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он вобще ПДД не читал и работает замминиста инфроструктуры интересно а про помеху с права он знает
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зачем ему читать. ему мусора бумажку принесли он ее прочитал и рассказал что это 147 я реформа, потужная, разноцветная.
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Помеха справа это только при разъезде на равнозначных дорогах.....и при неработающем светофоре.....
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это элементарно Ватсон,но для этого нужно ПДД прочитать,там и про желтый сигнал светофора написано
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Совершенно верно....в ПДД и про помеху справа написано..и про желтый сигнал светофора.....
Только там эти два понятия никак между собой не связаны.....
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как это не связаны?на дороге ты все правила ПДД должен знать,что бы безопасно ехать
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В огороде бузина...а в Киеве дядько....
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Повторяю еще раз.....
Правило "помеха справа" действует только в случае разъезда на равнозначных дорогах и при неработающем светофоре.....более нигде и никогда....
Зачем его было приплетать в этой теме не понятно.....
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Ему зачем, у него свой водила есть, пусть он и знает, а у замминистра других дел полно: бабло косить, зарплату получать.....
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У меня в городе 2 секунды всем запрещающий и пофиг трогаются и на желтый и на красный. Ориентируются по перпендикулятному светофору. А проблема с которой реально нужно бороться, это превышение скорости.
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Проблема превышения, очень часто связана с рассинхронизацией светофоров, а именно отсутствием зеленой волны. Какждый водитель катающийся каждый день по одной и той- же дороге точно знает, какой светофор когда включается и с какой скоростью нужно нестись, что бы проскочить не останавливаясь. Пару раз катаний по правилам в режиме разогнался-остановился и так раз 20 за маршрут, мигом отбивают желание соблюдать скоростной режим.

Слелайте нормальные дороги без ям, что бы я смотрел не на ямы, а на дорожную обстановку и знаки, синхронизируйте светофоры что бы была зеленая волна, а потом и требуйте с меня!!!
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Зеленая волна чаще всего есть...вот только многие не умеют ей пользоваться.....
Во первых нужно трогаться на зеленый а не на желтый..а во вторых нужно ехать с соблюдением скоростного режима....
Многие считают что он на скорости 70-80 попадет на зеленую волну...а в реалии нужно ехать 45-50....
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Вы еще скажите, что я ямами не умею пользоваться Перехід на нові стандарти роботи світлофорів неминучий, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 1063
Вообще то есть знак "Зеленая волна", который как раз и показывает с какой скоростью нужно ехать, что бы в нее попасть. Но лично лично у меня в городе я знаю как минимум несколько групп светофоров, которые в принципе невозможно проехать с одной скоростью (не важно какой) не останавливаясь, причем расстояние между ними минимальное и даже не успеваешь разогнаться до 60 (про 70-80 я уже молчу) и оп-ля тормози! - Бесит жутко
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Кроме того зеленая волна...она не по всей длине улицы работает...а на нескольких последовательно установленных светофорах.....
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Вот и очень плохо, что не по всей улице (особенно если она главная)
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В ПДД необходимо приравнять наказание при проезде на желтый к проезду на красный.....
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Дело не в ПДД и не в режимах работы светофора. Дело в соблюдении ПДД и в наказании нарушителей. Пока "крутяки" будут превышать установленную скорость, поворачивать из среднего или левого ряда вправо, подрезать, проскакивать на желтый и т.д. безнаказанно, никакие правила не помогут. Этой категории водил по барабану, какие правила нарушать.
О светофорах: я бы убрал мигающий желтый. Очень многие его путают с переключением светофора, и пытаются проскочить перекресток.
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Никто ничего не путает, все просто лукавят. Достаточно приравнять желтый к запрещающему сигналу и все
А вот что многие путают, так это проезд перекрестка и въезд на перекресток, так это да! Кстати проезд перекрестка на красный разрешен, но при условии, что ты въехал туда на зеленый!!!
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Нужно на перекрестках вообще убрать светофоры и поставить по голой девке. Скорость движения будет минимальная и никаких ДДП не будет.
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А что нельзя алгоритм работы светофора изменить, сделать не синхронное переключение, а с запаздыванием? Если одному участку дороги светит красный с желтым, то другому пересекаемому участку дороги уже красный.
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Так об этом и идет речь...изменить алгоритм работы...... отменять полностью желтый сигнал светофора никто не предлагает.....
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Да во многих городах этот алгоритм работы с запаздыванием работает, особенно на оживленных перекрестках, да и в нашем провинциальном городке есть такой светофор, один из трех.
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После прочтения комментов создается стойкое убеждение, что практически все комментаторы (за исключением единиц) ПДД скурили
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Еще перекрасить светофоры в серый цвет! Перехід на нові стандарти роботи світлофорів неминучий, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 1397
Искоренять нужно наплевательское отношение к ПДД и к окружающим людям!
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Мигающий "ЗЕЛЁНЫЙ" (желательно с секундомером), затем "КРАСНЫЙ" для всех (на секунду-две вместо "Жёлтого"), а для тех кому затем "Зеленый" подать "мигающий КРАСНЫЙ". По хорошему ВСЕ светофоры лучше оснастить СЕКУНДОМЕРОМ ( и никто "дергаться" не будет)!
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много где, каждый день вижу, правда только с двумя "кругляшками" сверху цвет, а снизу цифры, светодиоды меняют цвет с красного на зеленый (моргают когда положено, время на исходе), а на пешеходных переходах еще и "говорят" на нескольких языках (или "пикают")!
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хотя для дальтоников правильно как на фото
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но можно обойтись и двумя если цифры и сплошной цвет менять местами (сплошной красный сверху, а сплошной зеленый снизу)
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Не спорьте граждане !! Я вам вот что скажу, здесь нифига не поможет, никакие алгоритмы светофоров и пр, пока у нас народ садясь за руль не выдавит из себя быдло !!!
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Не "выдавит", просто БЫДЛУ нельзя давать ни прав, ни ГРАЖДАНСТВА, ибо оно НЕДЕЕСПОСОБНО!
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согласен, так было такой вонючий вой подымет, ущемление прав и все такое =)
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Да, в задницу эту "декларацию прав голых обезьян"! С начало докажи, что ты человек, сдай соответствующие тесты и экзамены, пройди настоящую (а не формальную) проверку психического здоровья и адекватности, а уж потом получи СПРАВКУ О ПОЛНОЙ (или частичной по определенным пунктам) ДЕЕСПОСОБНОСТИ! Чем больше ПРАВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а значит БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ вообще не должны иметь никаких ПРАВ (даже право на жизнь), за них всё должны решать ДЕЕСПОСОБНЫЕ и ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОПЕКУНЫ или ПОПЕЧИТЕЛИ!
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Зачем вносить изменения, если в ПДД уже все предусмотрено?
1. Одновременно горящий красный и желтый - ОДНОЗНАЧНО запрещает движение движение и информирует о том, что скоро загорится зеленый.
2. Желтый - запрещает движение, но, в соответствии с п. 8.11, в случае невозможности остановится без использования экстренного торможения, разрешает проезд при условии обеспечения безопасности.

Приведите работу ВСЕХ светофоров в соответствие с п.1, т.е. после красного загорается красный+желтый, а потом зеленый - и не занимайтесь очередной 147 реформой.
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Из четырёх показанных сигналов, второй (двойной) не нужен вообще ! В нём нет смысла. Что он должен сообщить ? "Ау, заводи моторы" ?
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Сигналы светофора имеют такие значения:
ПДД 8.7.3.
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"сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о последующем включении зеленого сигнала;" - этот пункт совершенно лишний. Он может вызвать тот же эффект что просто жёлтый: начнётся преждевременное движение. Уберите этот двойной сигнал, и вы сохраните сотни жизней. Красный должен меняться просто на зелёный, через одну-две секунды после того как в поперечном направлении заканчивается свечение жёлтого и включается красный. Таким образом, красный будет гореть одну-две секунды в обоих направлениях, что позволит полностью очистить перекрёсток.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереход на новые стандарты работы светофоров неизбежен, - замминистра инфраструктуры Лавренюк
 
 
 
 
 
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