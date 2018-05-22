 Проходит массовая облава на организаторов договорных матчей – под подозрением тренеры, арбитры, президенты

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Футбол 24, правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.

По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах.

Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов. Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.

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Как сообщает FootballHub‏, обыски были проведены в частности у Александра Севидова (экс-тренер "Мариуполя", "Металлиста" и "Карпат"), главного тренера МФК "Николаев" Руслана Забранского, а также четверых арбитров: Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Павлюка и Александра Сахно.

Інсайд від @FootballHub_Ua🔥🔥

Обшуки за підозрою в організації договірних матчів відбулись у Олександра Севідова, тренера МФК Миколаїв Руслана Забранського. Та арбітрів Євгена Арановського, Віктора Арановського, Олександра Павлюка і Олександра Сахно ⚡⚡⚡ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 мая 2018 г.

Как пишет издание Sportarena, в случае с Севидовым, речь, по всей видимости, идет о договорном матче между "Мариуполем" (тогдашним "Ильичевцем") и "Горняком-Спорт". Перед игрой на рынок исходов этого поединка на бирже ставок было поставлено чутьбольше тысячи долларов. Впоследствии этот матч вызвал подозрения у Комитета этики и честной игры ФФУ. А ее глава Франческо Баранка и вовсе подчеркнул, что команды сыграли"возмутительный договорняк".

Что касается Забранского, то подозрительные матчи с участием его команды, как пишет издание, возникали на протяжении последних трех лет. В октябре 2016-го под подозрение попал матч николаевской команды с "Вересом" (на победу ровенчан было поставлено 250 тысяч гривен). В клубе начали расследовать это дело, вплоть допроверки игроков на полиграфе.

В августе 2017-го Sport Arena сообщала о подозрении МФК "Николаевв" проведении договорного матча с "Жемчужиной". Также аномальные ставкибыли зафиксированы и на поединок заключительного 34-го тура Первой лиги, в котором команда Забранского играла с "Авангардом" (1:2).

Департамент коммуникаций МВД анонсировал проведение брифинга по результатам сегодняшних мероприятий.