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Все про:договорняк (16) обыск (1167) футбол (2889)

 Проходит массовая облава на организаторов договорных матчей – под подозрением тренеры, арбитры, президенты

В Украине утром во вторник, 22 мая, состоялась массовая облава на организаторов договорных матчей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Футбол 24, правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.

По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах.

Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов. Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.

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Как сообщает FootballHub‏, обыски были проведены в частности у Александра Севидова (экс-тренер "Мариуполя", "Металлиста" и "Карпат"), главного тренера МФК "Николаев" Руслана Забранского, а также четверых арбитров: Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Павлюка и Александра Сахно.

Как пишет издание Sportarena, в случае с Севидовым, речь, по всей видимости, идет о договорном матче между "Мариуполем" (тогдашним "Ильичевцем") и "Горняком-Спорт". Перед игрой на рынок исходов этого поединка на бирже ставок было поставлено чутьбольше тысячи долларов. Впоследствии этот матч вызвал подозрения у Комитета этики и честной игры ФФУ. А ее глава Франческо Баранка и вовсе подчеркнул, что команды сыграли"возмутительный договорняк".

Что касается Забранского, то подозрительные матчи с участием его команды, как пишет издание, возникали на протяжении последних трех лет. В октябре 2016-го под подозрение попал матч николаевской команды с "Вересом" (на победу ровенчан было поставлено 250 тысяч гривен). В клубе начали расследовать это дело, вплоть допроверки игроков на полиграфе.

В августе 2017-го Sport Arena сообщала о подозрении МФК "Николаевв" проведении договорного матча с "Жемчужиной". Также аномальные ставкибыли зафиксированы и на поединок заключительного 34-го тура Первой лиги, в котором команда Забранского играла с "Авангардом" (1:2).

Департамент коммуникаций МВД анонсировал проведение брифинга по результатам сегодняшних мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3067347
 
 
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Невже у юзовского "Киевэнерго" отберут чемпионство и кубок?
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сначала нужно дорости до Юзовских Триває масова облава на організаторів договірних матчів - під підозрою тренери, арбітри, президенти - Цензор.НЕТ 1546
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В смысле? Верещать про рюзьгемир и совместный с Кацапурдией чемпионат, а потом сдрыснуть и мыкаться по чужим стадионам за деньги, которые совместно тарифами вытрушивают из киян торговые партнёры Лолита и Ринат? Та да. Расти и расти
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дурашка,свой руцкий мир с пецей и парубием обсуждай, я тебе о футборле говорю,или ты заголовок не читал,а просто увидел в нем слово президент?
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Какой футбол, горе ахметовское? Кому надо до юзовских рости? Ливерпулю? Наполи? Чы кропывныцькой Зирке?
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Чушь... Если в нашем футболе ловить всех , кто занимался и принимал участие в договорняках , то играть , судить и содержать команды будет некому ... Скандал в Италии с договорняками это детский лепет на лужайке по сравнению с тем , что творится в наших 1-й и 2-й лигах .
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Друже , не о том речь . Боюсь , что посадки будут носить однобокий характер , т.е. неугодных нынешнему режиму . Наглядный пример - Антикоррупционный суд , как крутят-вертят , чтобы исказить его суть и сажать тех , кто неугоден и не работает с ними или по их правилам .
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Так спочатку посадять одну сторону, потім другу - вот по зонах хай і грають і судять.
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Было бы хорошо , но кто же их посадит ??? Там все заодно . Лни сами прекрасно это понимают , что создав прецедент с посадкой , могут потом сами оказаться на месте посаженных ... поэтому ни хрена не будет ... Могут показательно словить и потом группа тридварасов возьмёт пойманных на поруки ... Пока это всё хрень ... Не при этой власти ...
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Навіть якщо наведуть "шухеру" і нікого не посядять то "шолупунь" як тут писали задумається в майбутньому і не буде себе підставляти, знаючи шо їх контролюють та за ними слідкують.
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Футболом тоже занимаются неугодные режиму? Например, кто?
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Это сейчас "найважнейшая" проблема в Украине.
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І тебе запитаю.
Так шо не чіпати - хай буде як є?
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Оце "є" існує в українському футболі на протязі 26 років. І це не боротьба за справедливість,а зведення особистих рахунків,як і завжди. Ні,я не проти. Хай гризуть один одного. Прапор до рук.😊
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Тоді до чого пост?
Знову зрада - не чіпайте футбол бо грати не буде кому, може навпаки посадять кількох суддів, тренерів функціонерів - перстануть зливати матчі, судити до забитого гола і т.д.
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Там написано те,що написано. Багато літер для тебе,чи що?
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Это сейчас "найважнейшая" проблема в Украине
О тут ти всьо "чьотко" написам - не чій бо то не важливо, я правельно поняв, чи може ти якийсь "сакральний" смисл вклав в ці 6 слів?
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Для тебе це найважливіша проблема в Україні на цей час?
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Де логіка?
Є проблема її пробують вирішити - чому нє?
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Я не писав,що її не потрібно вирішувати. Це наразі найважливіша проблема в Україні? Так чи ні?
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так, найважливіша - корупція, а футбольна корупція її різновид
на умовній схемі
1-корупція
1(а,б,в...) - футбольна корупція
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Это реальный путь к горлу Ахметки.
Аль Капоне взяли не за сотни трупов, а за неуплату налогов.
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Достали такие как ты. Что не новость - однотипные комменты: "Не это главное!". Так что, пока Ахметова не посадили жизнь замереть должна? - не принимать законов, не ловить преступников и т.д.?
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Не громыхать пердаком в комментах для начала по тавоему примеру.
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Ой,ой,ой. И что же делать? Жизнь никогда не будет прежней.😄
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ты посмотри, авакяна тотализаторы они решили кинуть.
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))) Да-да-да ... Помечтай в этой грёбаной стране .. Кто их посадит ???
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Так кого именно Вы имели в виду, когда писали это?
"Боюсь , что посадки будут носить однобокий характер , т.е. неугодных нынешнему режиму."
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Тех , кто отказывается сливать матчи и пытается добиться правды . Всё равно разборки идут между кланами . Там всё грязью измазано .
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То есть, посадят самых честных и принципиальных?
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А сами как думаете ? Послушаю Ваше мнение .
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для антикорупційного суду) базу наробляють - це актуально, в тренді! Проходит массовая облава на организаторов договорных матчей – под подозрением тренеры, арбитры, президенты - Цензор.НЕТ 5740
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Стаття 369-3. Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань
1. Вплив на результати офіційних спортивних змагань шляхом підкупу, примушування або підбурювання чи вступу у змову щодо результатів офіційного спортивного змагання з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи або одержання внаслідок таких діянь неправомірної вигоди для себе чи третьої особи -
караються штрафом від двохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо офіційних спортивних змагань неповнолітніх або повторно, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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так отож, є статті, а пацани не на цугундері) !
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Якщо посадять десяток уродів, то і футбол в Україні виграє,стане цікавішим і непередбачуваним, таким, який і має бути. Так що удачі поліції.
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Тут може дуже весела картина намалюватися - тут і Ахметов, Суркіси, Демінський, Шуфрич і "многиє, многоє многиє". Там кодло таке шо дай дорогу.
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І кого ж з них відправлять на нари ??? Зловлять шелупонь , яка когось з них не влаштовує і на цьому край .
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Демінський вже давно в "бігах", якщо пуститься ше хтось то я тільки за.
Шолопунь то арбітри матчів які судять так шо на голову не налазить (якось шахті була потрібна перемога на 90 хв нічія, суддя добавля 5 хв., по факту грають до забитого - хвелин 10). Суддю за таке потрібно було садити чи ти проти?
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Вот ты наивный .))) Дым в бегах потому , что убил человека в дтп и для замятия дела ему предложили отдать ЗИК , он с ценой не согласился поэтому пока он Форест Гамп.
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Я зі Львова і знаю чому Дим в бігах.
Про зік скоріш за все хеня повна - поки Диму не світила тюрма ніхто не чіпав його зік, як тільки замаячив строк - Дим став "жертвою" в якого хочуть забрати тв канал. Не порушуй ПДР якщо вчудив відповідай за свої вчинки а не ховайся прикриваючить "жертвою політичного проїзволу".
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Всё свалят на Деминского, он и так в бегах...))
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Эх так хорошо начиналось, под подозрением арбитры, президенты, а оказалось это про футбол.....
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Пока разбираются у кого из них обыск проводить..))
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Назовите хоть одну область деятельности, где нет ОПГ . Ради интереса. Я вот думала, что хоть спортсмены у нас честные.
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То по врожденной наивности и доверчивости. Разруха в головах и разруха в сортирах - вещи взаимосвязанные. Странно было бы, если бы спортсмены в этих процессах не участвовали.
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Таня, уважаемая, честные спортсмены остались в СССР ))
тогда играли за престиж страны, клуба и т.д.... а не как сейчас, сугубо за бабло! и то, за большое бабло и не выкладываются!

я еще застал в 90-х игру у нашего Запорожского Металлурга, когда молодежь, пришедшая из второй лиги, разрывала этих мастеров высшей лиги )))
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"обычные мужики мобилизованные на фронте...."
Странно, когда такие комменты пишут мужчины. В Украине армия контрактная.
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у нас вся экономика в стране - это сплошной договорняк!
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Мне до сраки как они будут играть между собой...хоть пусть ссут на пол, главное, чтобы не тянули с госбюджета... А вот подготовка сборной это уже другое дело
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Вот нафига такой спорт нужен? С допингом, договорняками. Тратится куча денег на просто спортсменов, на олимпийцев, паролимпийцев. Медали привозят картонные - куча их у всех. А в результате получают или инвалида, или быка в ОПГ. И всех этих бездельников, и спортсменов, и миллион актеришек, и прочих, палец о палец не ударивших, кормит народ. И так во всём мире. Наплодили дармоедов. Прыгнул выше всех, пробежал быстрей всех, поднял больше всех. Да нафига вы мне нужны с вашими рекордами! Ну прыгнул на 2 м в высоту и всё! больше никто в мире не прыгнет выше! возможности человека ограничены! ну скушал пилюльку - ещё 2 см добавил. И всё! Сколько всякой швали ошивается вокруг спорта - ужас! И все хотят кушать, и квартиру, и тачку, и всё надурыку. Раньше был один чемпион в мире по боксу и не более чем на 5 лет(быстро сдувался), а зараз тыщи и в разных версиях и бьются по 30 лет на ринге! 30 лет! Смеяться можно?
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если бы это была единственная проблема Украины - то тогда можно бы и заняться.

да и вообще я вполне способен смирится с футбольными договорняками каких-то дворовых команд 154-го дивизиона с "огромными" ставками, если это вдруг когда-нибудь и станет единственной проблемой Украины.
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Я нє. Мене курвить коли якась з команд стає чемпіоном незаслуживши цього.
Крім того є люди які пробують заробити на букмекирських ставках а тут якісь суки гарють свою гру.
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людям, пытающимся заработать на букмекерских ставках, могу только посочувствовать ну или зарабатывать в "спортлото", там и то шансы заработать выше
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Ну якщо тренери, судді і т.д. (дуже олбмежене коло осіб) знають який буде рахунок на кілька днів наперід то так ти абсолютно правий.
Я не ставлю ставки але ті хто ставлять мають право бути впевненими шо ніхто не махлює.
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Я, как футболист с 30 стажем, вижу все договорные матчи! Как воротари специально зарабатывают пенальти, как выворачивают ноги футболисты, чтобы не попасть в ворота!


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Цензор.НЕТНовостиОбществоПроходит массовая облава на организаторов договорных матчей – под подозрением тренеры, арбитры, президенты
 
 
 
 
 
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