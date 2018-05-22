 Проходит массовая облава на организаторов договорных матчей – под подозрением тренеры, арбитры, президенты

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Футбол 24, правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.
По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах.
Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов. Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.
Как сообщает FootballHub, обыски были проведены в частности у Александра Севидова (экс-тренер "Мариуполя", "Металлиста" и "Карпат"), главного тренера МФК "Николаев" Руслана Забранского, а также четверых арбитров: Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Павлюка и Александра Сахно.
Інсайд від @FootballHub_Ua🔥🔥— FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 мая 2018 г.
Обшуки за підозрою в організації договірних матчів відбулись у Олександра Севідова, тренера МФК Миколаїв Руслана Забранського. Та арбітрів Євгена Арановського, Віктора Арановського, Олександра Павлюка і Олександра Сахно ⚡⚡⚡
Как пишет издание Sportarena, в случае с Севидовым, речь, по всей видимости, идет о договорном матче между "Мариуполем" (тогдашним "Ильичевцем") и "Горняком-Спорт". Перед игрой на рынок исходов этого поединка на бирже ставок было поставлено чутьбольше тысячи долларов. Впоследствии этот матч вызвал подозрения у Комитета этики и честной игры ФФУ. А ее глава Франческо Баранка и вовсе подчеркнул, что команды сыграли"возмутительный договорняк".
Что касается Забранского, то подозрительные матчи с участием его команды, как пишет издание, возникали на протяжении последних трех лет. В октябре 2016-го под подозрение попал матч николаевской команды с "Вересом" (на победу ровенчан было поставлено 250 тысяч гривен). В клубе начали расследовать это дело, вплоть допроверки игроков на полиграфе.
В августе 2017-го Sport Arena сообщала о подозрении МФК "Николаевв" проведении договорного матча с "Жемчужиной". Также аномальные ставкибыли зафиксированы и на поединок заключительного 34-го тура Первой лиги, в котором команда Забранского играла с "Авангардом" (1:2).
Департамент коммуникаций МВД анонсировал проведение брифинга по результатам сегодняшних мероприятий.
Так шо не чіпати - хай буде як є?
Знову зрада - не чіпайте футбол бо грати не буде кому, може навпаки посадять кількох суддів, тренерів функціонерів - перстануть зливати матчі, судити до забитого гола і т.д.
О тут ти всьо "чьотко" написам - не чій бо то не важливо, я правельно поняв, чи може ти якийсь "сакральний" смисл вклав в ці 6 слів?
Є проблема її пробують вирішити - чому нє?
на умовній схемі
1-корупція
1(а,б,в...) - футбольна корупція
Аль Капоне взяли не за сотни трупов, а за неуплату налогов.
"Боюсь , что посадки будут носить однобокий характер , т.е. неугодных нынешнему режиму."
1. Вплив на результати офіційних спортивних змагань шляхом підкупу, примушування або підбурювання чи вступу у змову щодо результатів офіційного спортивного змагання з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи або одержання внаслідок таких діянь неправомірної вигоди для себе чи третьої особи -
караються штрафом від двохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо офіційних спортивних змагань неповнолітніх або повторно, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Шолопунь то арбітри матчів які судять так шо на голову не налазить (якось шахті була потрібна перемога на 90 хв нічія, суддя добавля 5 хв., по факту грають до забитого - хвелин 10). Суддю за таке потрібно було садити чи ти проти?
Про зік скоріш за все хеня повна - поки Диму не світила тюрма ніхто не чіпав його зік, як тільки замаячив строк - Дим став "жертвою" в якого хочуть забрати тв канал. Не порушуй ПДР якщо вчудив відповідай за свої вчинки а не ховайся прикриваючить "жертвою політичного проїзволу".
тогда играли за престиж страны, клуба и т.д.... а не как сейчас, сугубо за бабло! и то, за большое бабло и не выкладываются!
я еще застал в 90-х игру у нашего Запорожского Металлурга, когда молодежь, пришедшая из второй лиги, разрывала этих мастеров высшей лиги )))
Странно, когда такие комменты пишут мужчины. В Украине армия контрактная.
да и вообще я вполне способен смирится с футбольными договорняками каких-то дворовых команд 154-го дивизиона с "огромными" ставками, если это вдруг когда-нибудь и станет единственной проблемой Украины.
Крім того є люди які пробують заробити на букмекирських ставках а тут якісь суки гарють свою гру.
Я не ставлю ставки але ті хто ставлять мають право бути впевненими шо ніхто не махлює.