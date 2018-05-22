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Все про:Киев (15867) ограбление (1121) ОПГ (174) отравление (1025) прокуратура (3136)

 Семерым участникам ОПГ, промышлявшим отравлениями и грабежом, грозит от 10 лет до пожизненного, - прокуратура Киева

Голосеевский районный суд Киева начал судебное разбирательство уголовного производства по обвинению 7 участников организованной группы, сформированной на этнической основе, совершивших ряд разбойных нападений на граждан, в том числе с применением насилия и сильнодействующих веществ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Отмечается, что четверо женщин, входившие в состав группы, знакомились с посетителями кафе и незаметно добавляли в их напитки сильнодействующее лекарственное средство с действующим веществом "Клозапин". В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленники грабили их. Таким способом грабители завладели ценными вещами и денежными средствами своих жертв на сумму более 270 тыс грн.

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Шестеро потерпевших в результате применения сильнодействующих веществ попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один потерпевший умер.

По результатам следствия всем злоумышленникам объявлены подозрения по ч.3 ст.28, пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство, совершенное организованной группой) и ч.4 ст.187 (разбой, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Трем из них избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, другим подозреваемым - домашний арест и залог. Им грозит 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067339
 
 
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группа сформирована на этнической основе,так и пишите цыгане,а то получается преступления совершают цыгане,а говорить об этом не рекомендуется
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вряд-ли это ромы. Вы цыганок видели? Сколько надо выпить, чтобы захотелось такую особу?
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По-перше: вони - фарбуються. По-друге: багато циганок не мають характерної циганської зовнішності. Не знаю - чи це від кровозмішення чи це вирослі викрадені циганами немовлята.
По-третє: циганський гіпноз ніхто не відміняв.
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...Сколько надо выпить рюмок рому

Чтоб залезть на єту рому... Сімом учасникам ОЗУ, що займалися отруєннями та пограбуванням, загрожує від 10 років до довічного, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 5537
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Химия чудесная наука, как говорил товарищ Менделеев. В ней заключено счастливое будущее всего человечества.

Семерым участникам ОПГ, промышлявшим отравлениями и грабежом, грозит от 10 лет до пожизненного, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 9267
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А ОПГ, которая травит второе десятилетие миллионы украинцев пальмовым маслом и прочими достижениями химической промышленности, каков срок, согласно УК Украины, полагается? Перевыборы на новый срок?
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Деточка, оьхясните мне пожалуйста, какое отношение имеет пальмовое масло к химической промышленности? А заодно, с какого перепугу вы решили, что оно вредно? Это просто невкусная дешевка, за которую дерут деньги, как за нормальное масло, и не более.
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Може для жителів країн де ростуть пальми воно не дуже шкідливе, але нам, що звикли до інших продуктів, воно може не підходити. І його ж не пропонують прямо, а підмішують в інші масла (олії) чи продукти харчування.
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а шо Цензор так скромно замовчує нацональність ? знову нацменшини притісняють? )))
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так у нас этническая преступность есть,но их национальность секрет,может шведы были?
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а кацапа в наморднике зачем притащили?
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Те , що етнозлочинці труять і грабують людей, нічого не варте порівняно з трагедією розгону С14 циганського табору на Лисій горі . Цікаво , хто оплачував протести мультикультуртрегерів за право циган срати де їм захочеться ? Присто так , такі протести не проводяться.
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Домашний арест и залог... И рассчитывают, что люди, которым грозят такие сроки, будут сидеть дома и ждать, когда за ними придут? Ну-ну.
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Потужні етнорєхворматори забороняють повідомляти етнонаціональність етнозлочинців.
А то, не дай бог, тоже можуть получить по етноморді...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемерым участникам ОПГ, промышлявшим отравлениями и грабежом, грозит от 10 лет до пожизненного, - прокуратура Киева
 
 
 
 
 
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