 Семерым участникам ОПГ, промышлявшим отравлениями и грабежом, грозит от 10 лет до пожизненного, - прокуратура Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Отмечается, что четверо женщин, входившие в состав группы, знакомились с посетителями кафе и незаметно добавляли в их напитки сильнодействующее лекарственное средство с действующим веществом "Клозапин". В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленники грабили их. Таким способом грабители завладели ценными вещами и денежными средствами своих жертв на сумму более 270 тыс грн.

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Шестеро потерпевших в результате применения сильнодействующих веществ попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один потерпевший умер.

По результатам следствия всем злоумышленникам объявлены подозрения по ч.3 ст.28, пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство, совершенное организованной группой) и ч.4 ст.187 (разбой, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Трем из них избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, другим подозреваемым - домашний арест и залог. Им грозит 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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