 Вывозная пошлина на металлолом оставила в Украине за год $1,6 млрд, что сопоставимо с ожидаемой суммой транша от МВФ, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Принятый Верховной Радой закон о продлении вывозной пошлины на металлолом из Украины, за который проголосовали самые разные парламентские фракции – пример обдуманного решения, положительно влияющего на экономическую безопасность страны, заявил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
По словам Каленкова, только за год действия закона о вывозной пошлине лома из Украины удалось сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений в страну. Этот размер средств сопоставим с размером транша от МВФ в 1,8 миллиарда долларов, который Украина может получить в 2018 году.
"Закон позволил сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений. Вы можете посчитать, что это значительно уменьшит отрицательное сальдо торгового баланса Украины. Значит, наш курс валюты будет более стабильным. И соответственно это влияет на поступления в бюджет, на инфляцию. Поэтому это крайне практичное решение, которое каждый украинец может почувствовать на собственном кармане в ближайшие месяцы", - заявил эксперт.
Кроме валютной выручки, которая прямо влияет на курс гривны, беспошлинный вывоз металлолома за рубеж (до конца 2015 года) приводил к недополучению бюджетом около миллиарда гривен в виде налогов. Это происходило из-за острой нехватки украинскими металлургическими предприятиями металлолома, который массово вывозился за рубеж.
"Многие предприятия не выпустили часть продукции, которую могли бы выпустить и продать. Значит, предприятия не получили валютную выручку, страна Украина не получила валютную выручку. Также мы оценивали недопоступления в бюджет – это более миллиарда гривен", - сообщил Каленков.
Как сообщалось ранее, украинские предприятия до введения пошлин на вывоз лома сокращали и даже останавливали производство.
Кроме того, сегодня в мире наблюдается протекционистская политика стран. США и ЕС вводят заградительные пошлины на ввоз металлопродукции из других стран.
При вывозе металлолома за рубеж наоборот валютная выручка поступает в Украину от продажи!
Если есть пошлины на вывоз - это приводит к тому что меткомбинаты за безценнок покупают на внутреннем рынке сырьё, продают за рубеж на свои офшоры по цене собестоимости металл и в дальнейшем перепродуют по рыночным ценам. Реальная валютная выручка (прибыль) остается в офшорах! От заградительных пошлин выигрывает только олигархат, а не Украина!
Прием лома должен быть только от юрлиц, и то по справке от экологической инспекции о наличии отходов по технологии производства.
Могу предположить, что со временем у населения появится какое-то количество лома, ну для этого можно объявлять амнистию на прием лома от населения скажем раз в три года, это моментом отсекает бичей и алкашей, которым надо деньги здесь и сейчас, да и производственных воришек не обрадует.
В результате вывоза металлолома, Бюджет потерял $6 млрд. Которые мог иметь, если металлолом переплавить в Украине.
Виробництво дає набагато більшу додану вартість ніж торгівля брухтом і макулатурою! Свого часу японці закуповували у совка мталоємні вироби, для подальшої переробки, бо дешевше отримати брухт ніж виготовити метал з руди.
Якщо така тенденція збережеться в наступні роки то верховна рада буде мат такий вигляд: