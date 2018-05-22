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 Экономика
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Все про:металлолом (106) Каленков Александр (11)

 Вывозная пошлина на металлолом оставила в Украине за год $1,6 млрд, что сопоставимо с ожидаемой суммой транша от МВФ, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

По словам Каленкова, только за год действия закона о вывозной пошлине лома из Украины удалось сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений в страну.

Принятый Верховной Радой закон о продлении вывозной пошлины на металлолом из Украины, за который проголосовали самые разные парламентские фракции – пример обдуманного решения, положительно влияющего на экономическую безопасность страны, заявил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, только за год действия закона о вывозной пошлине лома из Украины удалось сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений в страну. Этот размер средств сопоставим с размером транша от МВФ в 1,8 миллиарда долларов, который Украина может получить в 2018 году.

"Закон позволил сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений. Вы можете посчитать, что это значительно уменьшит отрицательное сальдо торгового баланса Украины. Значит, наш курс валюты будет более стабильным. И соответственно это влияет на поступления в бюджет, на инфляцию. Поэтому это крайне практичное решение, которое каждый украинец может почувствовать на собственном кармане в ближайшие месяцы", - заявил эксперт.

Кроме валютной выручки, которая прямо влияет на курс гривны, беспошлинный вывоз металлолома за рубеж (до конца 2015 года) приводил к недополучению бюджетом около миллиарда гривен в виде налогов. Это происходило из-за острой нехватки украинскими металлургическими предприятиями металлолома, который массово вывозился за рубеж.

"Многие предприятия не выпустили часть продукции, которую могли бы выпустить и продать. Значит, предприятия не получили валютную выручку, страна Украина не получила валютную выручку. Также мы оценивали недопоступления в бюджет – это более миллиарда гривен", - сообщил Каленков.

Как сообщалось ранее, украинские предприятия до введения пошлин на вывоз лома сокращали и даже останавливали производство.

Кроме того, сегодня в мире наблюдается протекционистская политика стран. США и ЕС вводят заградительные пошлины на ввоз металлопродукции из других стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3067338
 
 
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только на такие МОЗГИ как у тебя, по категории: "Особо опасные биологические отходы".
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Чему завидовать? Твоим пропитым боярой ватным мозгам? Так ими даже черви побрезгуют.
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Чужие мозги легко обругать. Особенно когда своих нет.
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Вывозили бы не металлолом, а ПРОДУКЦИЮ - заработали бы в СОТНИ РАЗ БОЛЬШЕ!
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Для производства качественной продукции надо инвестировать в технологии, усовершенствовать производство, платить высокую зарплату квалифицированным работникам. Олигархи на такие жертвы пойти не могут.
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К сожалению, инвестиционная привлекательность нашей страны падает с каждым годом, мы в лидерах антирейтинга по экономическим свободам, да и постоянное раскачивание ситуации в стране мало стимулирует инвесторов вкладывать деньги, тем более, что чем сложнее технологии, тем больше денег. Но опять таки - у нас уже есть предприятия, нужно только возрождать производство. Авиа, авто и т.д.
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К счастью, инвестиционная привлекательность нашей страны РАСТЕТ! а не падает.
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...значит, на шахтах лугандонии скоро начнется сенокос...
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Торговля только с одной Польшей выросла до 1,7 миллиарда долларов в год.Один завод НКМЗ в Краматорске продает продукцию в 55 стран мира.Это полная зрада Вивізне мито на брухт залишило в Україні за рік $1,6 млрд, що можна порівняти з очікуваною сумою траншу від МВФ, - президент "Укрметалургпрому" Каленков - Цензор.НЕТ 7777
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на 25м году псевдонезалежности все еще дорезают промышленность созданную при СССР
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Или я тормоз или лыжи не едут:
При вывозе металлолома за рубеж наоборот валютная выручка поступает в Украину от продажи!
Если есть пошлины на вывоз - это приводит к тому что меткомбинаты за безценнок покупают на внутреннем рынке сырьё, продают за рубеж на свои офшоры по цене собестоимости металл и в дальнейшем перепродуют по рыночным ценам. Реальная валютная выручка (прибыль) остается в офшорах! От заградительных пошлин выигрывает только олигархат, а не Украина!
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Ну нет, скорее лыжи... Речь о добавленной стоимости на тот металлолом, который помимо своей стоимости приобрел стоимость за переработку в прокат. Ты уверен, что деньги от продажи металлолома поступают в Украину? Металлургия как раз работает легально и платит налоги, а вот рынок металлолома - это черный рынок, практически государством не контролируемый.
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Ну это как спрашивать, почему плохо, что вывозят лес-кругляк. Плохо, потому что это сырьё. Можно, конечно, постоянно бороться против олигархов, главное, чтоб борьба не обернулась против нас. А вывоз металлолома как раз часто является частью офшорных схем.
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Ну и ...ШО??? Фи, все равно выглядим дешево. Прям как сиротки....

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Я категорически против не только продажи дома за границу, но и против приема лома от населения. Ну нету у людей больше ненужного лома, нету. Всё что было лишнее и ненужное, уже давно сдали в лом. Теперь вся скупка лома держится на воровстве на производствах, на транспортных путях, кабельных линиях, по датам и частным подворьями, по коммуникационным сетям (водопроводы, канализации) и т.п. И эти гады хвастают, что в стране прибавилось 1,5 млрд$. Ну пусть половина (это максимум) из этой цифры выросла за счёт лома от отходов производства, но остальное то от украденного!
Прием лома должен быть только от юрлиц, и то по справке от экологической инспекции о наличии отходов по технологии производства.
Могу предположить, что со временем у населения появится какое-то количество лома, ну для этого можно объявлять амнистию на прием лома от населения скажем раз в три года, это моментом отсекает бичей и алкашей, которым надо деньги здесь и сейчас, да и производственных воришек не обрадует.
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Не дома, а лома (ох уж эта автозамена)
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Вот за кого бы я меньше всего переживала, так это за экспортёров лома. Для нашей страны лом это дефицитное сырьё, потому что у нас резко сокращается потребление металла. С какой стати вывозить беспрепятственно его за границу? Между прочим такие пошлины во многих странах действуют
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Вывозная пошлина на металлолом оставила в Украине за год $1,6 млрд
Вивізне мито на брухт залишило в Україні за рік $1,6 млрд, що можна порівняти з очікуваною сумою траншу від МВФ, - президент "Укрметалургпрому" Каленков - Цензор.НЕТ 8671
В результате вывоза металлолома, Бюджет потерял $6 млрд. Которые мог иметь, если металлолом переплавить в Украине.
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Україна з виробника перетврюється в постачальника вториної сировини!
Виробництво дає набагато більшу додану вартість ніж торгівля брухтом і макулатурою! Свого часу японці закуповували у совка мталоємні вироби, для подальшої переробки, бо дешевше отримати брухт ніж виготовити метал з руди.
Якщо така тенденція збережеться в наступні роки то верховна рада буде мат такий вигляд:
Вивізне мито на брухт залишило в Україні за рік $1,6 млрд, що можна порівняти з очікуваною сумою траншу від МВФ, - президент "Укрметалургпрому" Каленков - Цензор.НЕТ 6699
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВывозная пошлина на металлолом оставила в Украине за год $1,6 млрд, что сопоставимо с ожидаемой суммой транша от МВФ, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков
 
 
 
 
 
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