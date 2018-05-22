 Вывозная пошлина на металлолом оставила в Украине за год $1,6 млрд, что сопоставимо с ожидаемой суммой транша от МВФ, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Принятый Верховной Радой закон о продлении вывозной пошлины на металлолом из Украины, за который проголосовали самые разные парламентские фракции – пример обдуманного решения, положительно влияющего на экономическую безопасность страны, заявил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, только за год действия закона о вывозной пошлине лома из Украины удалось сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений в страну. Этот размер средств сопоставим с размером транша от МВФ в 1,8 миллиарда долларов, который Украина может получить в 2018 году.

"Закон позволил сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений. Вы можете посчитать, что это значительно уменьшит отрицательное сальдо торгового баланса Украины. Значит, наш курс валюты будет более стабильным. И соответственно это влияет на поступления в бюджет, на инфляцию. Поэтому это крайне практичное решение, которое каждый украинец может почувствовать на собственном кармане в ближайшие месяцы", - заявил эксперт.

Кроме валютной выручки, которая прямо влияет на курс гривны, беспошлинный вывоз металлолома за рубеж (до конца 2015 года) приводил к недополучению бюджетом около миллиарда гривен в виде налогов. Это происходило из-за острой нехватки украинскими металлургическими предприятиями металлолома, который массово вывозился за рубеж.

"Многие предприятия не выпустили часть продукции, которую могли бы выпустить и продать. Значит, предприятия не получили валютную выручку, страна Украина не получила валютную выручку. Также мы оценивали недопоступления в бюджет – это более миллиарда гривен", - сообщил Каленков.

Как сообщалось ранее, украинские предприятия до введения пошлин на вывоз лома сокращали и даже останавливали производство.

Кроме того, сегодня в мире наблюдается протекционистская политика стран. США и ЕС вводят заградительные пошлины на ввоз металлопродукции из других стран.