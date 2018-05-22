 Пограничники готовы оформлять в пунктах пропуска до 7 тыс. болельщиков ЛЧ в час, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
В целом в погранведомстве прогнозируют прибытие в Украину не менее 30 тыс. фанатов и гостей спортивного праздника. При этом больше всего болельщиков ожидается из Англии и Испании, а также Германии и Франции.
Прибытие первых фанатов ожидается с 24 мая (в этот день в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов с участием немецкого "Вольсбурга" и французского "Лиона"). Основное количество гостей прогнозируется с 25 мая, пограничники готовы к их оформлению в более чем 120 пунктах пропуска. В 18 основных пунктах пропуска (5 воздушных, 7 автомобильных и 6 железнодорожных) одновременно будут задействованы 800 пограничников. Кроме того, около 600 будут находиться в резерве, а в случае возникновения нестандартных ситуаций будет задействован спецподразделение погранведомства "Дозор". Во время мероприятий будут дежурить около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками.
В погранслужбе отметили, что основным направлением прибытия на Чемпионат будут столичные аэропорты. Для оформления пассажиров в аэропорту "Борисполь" одновременно задействуют 60 рабочих мест, что позволит пропускать до 120 пассажиров за одну минуту и около 7 тыс. – за один час.
К обеспечению мер по пропускным операциям в рамках сотрудничества с агентством FRONTEX в пунктах пропуска будут работать представители пограничных ведомств четырех стран Европейского Союза, а также дипломатические представители Испании и Великобритании для оперативного решения проблемных вопросов в случае их возникновения.
В ведомстве пояснили, что пограничный контроль болельщиков финального матча будет осуществляться на приоритетной основе. Гости будут оформляться организовано группами, а внесение установочных данных о лицах, пересекающих границу, и осуществление проверки по соответствующим регистрационным базам данных будет проводиться по заранее предоставленным спискам.
"Из-за прогнозируемого увеличения пассажиропотока болельщики будут отделены от общего движения пассажиров. Направления движения и кабины паспортного контроля для прохождения пограничного контроля участниками и гостями финала будут обозначены соответствующими логотипами. Кроме того, создан консультационный пункт для предоставления разъяснений по любым вопросам прохождения пограничного контроля, налажено взаимодействие с организаторами финального матча, определены волонтеры, которые будут оказывать необходимую помощь иностранным гражданам", - указали в пресс-службе ГПСУ.
Напомним, финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдёт на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве 26 мая.
Ну, это всем понятно .
А что такое, товарищи идея? Идея, это больная мысль, облеченная в футбольную форму .
Знаете ли вы, что ногомяч может совершенно преобразить город Киев? Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Киев! Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Нью-Йорк - Пекин - Киев, - Рио де Жанейро, гостиницы-небоскребы для гостей, срочно закопать ямы на дорогах, на которые раньше не обращали внимания.
Прибытие первых больных ожидается с 24 мая.
Правда, непонятно, кому в Киеве нужно мероприятие на котором должны быть 100 пограничников с собаками. Ногомяч превратился из спорта в чисто коммерческое, лишенное даже элементарной порядочности и, хотя бы, внешних признаков приличия. Торговля игроками открыто процветает, как рабами. О какой то принадлежности к команде речи не идет. Все сведено к золотому тельцу, кто больше даст, тот и имеет. Мало того, на этой беспринципности, цинизме и верховенстве бабла воспитываются банды «фанатов», сопровождающие предмет своего фанатизма из страны в страну.
А подумайте, что будет, когда турнир окончится и все (а может не все) больные уедут? Сколько мусора, битого стекла и пивных бутылок останется на улицах, это ж какая бомжам радость! А сколько газонов будут благоухать импортными экскрементами!