 Пограничники готовы оформлять в пунктах пропуска до 7 тыс. болельщиков ЛЧ в час, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

В целом в погранведомстве прогнозируют прибытие в Украину не менее 30 тыс. фанатов и гостей спортивного праздника. При этом больше всего болельщиков ожидается из Англии и Испании, а также Германии и Франции.

Прибытие первых фанатов ожидается с 24 мая (в этот день в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов с участием немецкого "Вольсбурга" и французского "Лиона"). Основное количество гостей прогнозируется с 25 мая, пограничники готовы к их оформлению в более чем 120 пунктах пропуска. В 18 основных пунктах пропуска (5 воздушных, 7 автомобильных и 6 железнодорожных) одновременно будут задействованы 800 пограничников. Кроме того, около 600 будут находиться в резерве, а в случае возникновения нестандартных ситуаций будет задействован спецподразделение погранведомства "Дозор". Во время мероприятий будут дежурить около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками.

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В погранслужбе отметили, что основным направлением прибытия на Чемпионат будут столичные аэропорты. Для оформления пассажиров в аэропорту "Борисполь" одновременно задействуют 60 рабочих мест, что позволит пропускать до 120 пассажиров за одну минуту и около 7 тыс. – за один час.

К обеспечению мер по пропускным операциям в рамках сотрудничества с агентством FRONTEX в пунктах пропуска будут работать представители пограничных ведомств четырех стран Европейского Союза, а также дипломатические представители Испании и Великобритании для оперативного решения проблемных вопросов в случае их возникновения.

В ведомстве пояснили, что пограничный контроль болельщиков финального матча будет осуществляться на приоритетной основе. Гости будут оформляться организовано группами, а внесение установочных данных о лицах, пересекающих границу, и осуществление проверки по соответствующим регистрационным базам данных будет проводиться по заранее предоставленным спискам.

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"Из-за прогнозируемого увеличения пассажиропотока болельщики будут отделены от общего движения пассажиров. Направления движения и кабины паспортного контроля для прохождения пограничного контроля участниками и гостями финала будут обозначены соответствующими логотипами. Кроме того, создан консультационный пункт для предоставления разъяснений по любым вопросам прохождения пограничного контроля, налажено взаимодействие с организаторами финального матча, определены волонтеры, которые будут оказывать необходимую помощь иностранным гражданам", - указали в пресс-службе ГПСУ.





Напомним, финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдёт на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве 26 мая.