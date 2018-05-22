 Откровенно слабые судьи квалификационное оценивание успешно пройти не могут, - замглавы ВККС Щотка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Судебно-юридической газете".
"В отличие от конкурса в Верховный Суд сейчас мы не выбираем, кто из судей лучше. В процедуре квалификационного оценивания важно дать ответ — соответствует ли судья занимаемой должности или нет. При этом шкала баллов сейчас выстроена так, чтобы оценивание могли пройти только судьи уровня выше среднего. Откровенно слабые судьи оценивание успешно пройти не могут", - рассказал Щотка.
долетит до середины Днепрадонесет чемоданы с баблом в ВККС, а токмо сильный.
А как судьи без зазрения совести берут самоотводы, если не не хотят рассматривать дела, тем самым дела разваливая. И все им сходит с рук, красотень...
Яким чином, усі ці проблеми вирішить це атестування? Вони проходять поліграф? ні.
То для чого це очковтирательство?