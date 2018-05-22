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 Откровенно слабые судьи квалификационное оценивание успешно пройти не могут, - замглавы ВККС Щотка

Заместитель главы ВККС Станислав Щотка рассказал о главном отличии квалификационного оценивания судей от конкурсов на должности судей, в частности конкурса в Верховный Суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Судебно-юридической газете".

"В отличие от конкурса в Верховный Суд сейчас мы не выбираем, кто из судей лучше. В процедуре квалификационного оценивания важно дать ответ — соответствует ли судья занимаемой должности или нет. При этом шкала баллов сейчас выстроена так, чтобы оценивание могли пройти только судьи уровня выше среднего. Откровенно слабые судьи оценивание успешно пройти не могут", - рассказал Щотка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККСУ признала соответствующими занимаемой должности еще 38 судей. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3067330
 
 
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он просто забыл добавить - бесплатно...
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Они таких "сильных" судей понаотбирали в Верховный Суд, что слабые - это, по-моему, не грамотные. Читаю решения ВС и прозреваю.
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Не, это он просто объясняет, шо не всякий судья долетит до середины Днепра донесет чемоданы с баблом в ВККС, а токмо сильный.
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откровенно слабые в материальном плане, он имел ввиду
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откровенно слабые в финансовом плане. тут же просто правильно понимать недосказанное вслух.
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В чём сила, брат?... Неужели в правде!...
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Правильно Щотка глаголет...Слабаки, не усвоившие колядки, в верховный суд, не попадут... Откровенно слабые судьи квалификационное оценивание успешно пройти не могут, - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 1774
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т.е. не сможет донести сумку с усилением позиций?
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Зря ехидничаете - от 10 до 15% вылетают с должности в каждой из порций квалифоценивания. Раньше (при Кучме, Ющенко, Януковиче) они туда только залазили, причём все подряд (тупой, не тупой - деньги много решали) - не вылетал никто, редко когда из-за скандала типа Зварича. А сейчас если хотя бы 10% выкинут - это уже неплохо. Конечно, лучше бы ещё радикальнее (поднять проходной балл), но тогда можно в другую крайность упасть, когда решения надо будет лет по 5 - 10 ждать из-за малого количества судей и перегрузки. Так что потихоньку надо, в режиме "не навреди" : сначала откровенных слабаков отжать, потом к осени подгрузить в систему новеньких, которые сейчас спецподготовку проходят, они за полгода освоятся, тогда просто слабаков отжать весной 2019 г., опять подгрузить свежих летом 2019 г. + по коррупции регулярно выкидывать, кого словят и т.д. При активном подходе за 5-7 лет будет плюс-минус нормальная судебная система и в плане мозгов, и в плане совести.
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из бочки соленых огурцов свежий огурец не вытащишь
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Після шоколадної судової реформи судів закон зараз в країні виглядає так

Відверто слабкі судді кваліфікаційне оцінювання успішно пройти не можуть, - заступник голови ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 5894
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тяжко з цією карикатурою на суд не погодитись, у нас суди перестали виконувати свою роль в суспільстві......
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Как брали в суд только своих так и продолжают брать, остальным юристам путь туда закрыт. Как был суд коррупционным так и остался.

А как судьи без зазрения совести берут самоотводы, если не не хотят рассматривать дела, тем самым дела разваливая. И все им сходит с рук, красотень...
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Відверто слабких там не так і багато. Проблема у порядності, меті через яку вони туди йдуть, круговій поруці, призначенні на посади через гроші...
Яким чином, усі ці проблеми вирішить це атестування? Вони проходять поліграф? ні.
То для чого це очковтирательство?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОткровенно слабые судьи квалификационное оценивание успешно пройти не могут, - замглавы ВККС Щотка
 
 
 
 
 
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