 Откровенно слабые судьи квалификационное оценивание успешно пройти не могут, - замглавы ВККС Щотка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Судебно-юридической газете".

"В отличие от конкурса в Верховный Суд сейчас мы не выбираем, кто из судей лучше. В процедуре квалификационного оценивания важно дать ответ — соответствует ли судья занимаемой должности или нет. При этом шкала баллов сейчас выстроена так, чтобы оценивание могли пройти только судьи уровня выше среднего. Откровенно слабые судьи оценивание успешно пройти не могут", - рассказал Щотка.

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