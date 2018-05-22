 Завтра во Львове откроются посвященные Словении выставки Slovenia/ART scanning и Photoarchive

Об этом сообщили в Консульстве Словении в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковские известия.

Выставки организовали посольство Словении в Украине и консульство Словении в Харькове.

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Торжественное открытие начнется 23 мая в 17.00 в Национальном музее им.Андрея Шептицкого (пр.Свободы, 20). Выставка будет работать до 3 июня.

Как рассказали в консульстве, проект Photoarchive - о древней архитектуре и бережном отношении к ней, Slovenia/ART scanning - о современной Словении.

"Важная миссия этого проекта - поделиться радостью открытия, первыми впечатлениями, которые получили украинские художники, путешествуя по Словении и открывая для себя архитектуру Любляны, средневековый Пиран и завораживающие чудеса пещеры Постойна Яма", - отметили в консульстве.

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"Проекты Slovenia/ART scanning и Photoarchive - пример объединения усилий арт-сообщества и дипломатических институтов для создания яркой презентации страны за ее пределами через современное искусство, для формирования межкультурного диалога и взаимопонимания", - отметила посол Словении в Украине Наталья Прах.

"Надеюсь, что эта творческая инициатива не оставит никого равнодушным, поддерживая сплоченность людей положительным подходом к искусству. И, возможно, станет моделью межкультурного диалога. Ведь Словения призвана поделиться своим культурным достоянием с Украиной ради общего европейского будущего", - подчеркнул почетный консул Словении в Харькове Анатолий Бондаренко.

Проекты Slovenia/ART scanning и Photoarchive были презентованы в Харькове в Центре современного искусства "ЕрмиловЦентр" с 27 сентября по 19 октября, где выставку посетили 5 тыс. человек. Работу выставки освещало более 50 региональных и всеукраинских СМИ.

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С 18 по 30 ноября 2014 г. проекты Slovenia/ART scanning и Photoarchive принимали участие в форуме современного украинского искусства Art Kyiv contemporary 2014 и, по версии журнала Forbes, вошли в пятерку самых интересных проектов форума. В мае 2015 г. проекты экспонировались в Министерстве иностранных дел Украины.

Участники проекта - Роман Минин, Алексей Яловега, Олег Винник-Штеп, Владислав Бондаренко.