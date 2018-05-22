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Все про:Голодомор (785) Институт нацпамяти (135) история (1448)

 Институт нацпамяти собирает свидетельства о тех, кто спасал людей в годы Голодомора 1932-1933 годов в Украине

Украинский институт национальной памяти возобновил Всеукраинскую акцию "Человечность в бесчеловечное время", которая была основана в 2009 году.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в сообщении на сайте учреждения.

"В 2018 году, в 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов, Украина и весь мир чтит память миллионов невинных жертв, целенаправленно уничтоженных сталинским режимом. Институт возобновляет Всеукраинскую акцию "Человечность в бесчеловечное время", которая была основана в 2009 году. Тогда впервые мы начали возвращать память о праведных деяниях в годы Голодомора 1932-1933 годов", - говорится в сообщении.

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Цель акции - почтить память тех, кто помогал выжить пострадавшим в годы Голодомора и оказывали сопротивление политике геноцида. Собранные истории вошли в книгу "Человечность в бесчеловечное время. Благотворители во времена Голодомора", вышедшую в 2013 году.

"Мы возобновляем поиски и призываем всех, кому известна информация о благотворителях в годы Голодомора, присылать материалы на электронный (uinp@memory.gov.ua) и почтовый (01021, г. Киев, ул. Липская, 16) адрес Украинского института национальной памяти с темой "Человечность в бесчеловечное время". Основным требованием к материалам является достоверность предоставленной информации с указанием источников (архивные и опубликованные материалы, устные и письменные свидетельства). Содержание должно соответствовать цели запланированной акции и освещать благородные поступки спасателей в годы Голодомора", - отмечают в Институте нацпамяти.

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На основе присланных материалов планируется второе дополненное издание книги "Человечность в бесчеловечное время". Участники акции, чьи материалы войдут в сборник, получат его экземпляр бесплатно.

Источник: https://censor.net.ua/n3067292
 
 
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шли бы лучше в экономический сектор ввп подымать, а не бюджетные средства просирать на "поиски"
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Когда я был еще ребенком, я слышал от стариков, что в годы голодомора в Украине, к нам в чеченские села просачивались несчастные, измученные голодом украинцы. Вот именно, просачивались. Так-как этих бедолаг вылавливали органы власти и дальнейшая их судьба была не известна.Тех кто смог попасть в чеченские села бедняг, люди разбирали по дамам и откармливали, несмотря на то, что в то тяжелое время, сами были под жесточайшим террором советов. Из рассказов стариков, я понял, что НКВД даже там не давали им возможность выжить. Некоторые из этих украинцев оставляли своих детей, просили сказать, что это наши дети и уходили, обещая вернутся за ними. Некоторые дарили их, лишь бы они выжили. Нескольких сельчан называли по именам, тот, тот мол и та, таким образом усыновленные.Один из рассказчиков говорил, что многие, усыновленные те годы украинцы умерли от голода, в Сибири, в Казахстане и в Киргизии, в годы выселения вайнахов, уже как чеченцы.
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