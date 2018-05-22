 Институт нацпамяти собирает свидетельства о тех, кто спасал людей в годы Голодомора 1932-1933 годов в Украине

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в сообщении на сайте учреждения.

"В 2018 году, в 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов, Украина и весь мир чтит память миллионов невинных жертв, целенаправленно уничтоженных сталинским режимом. Институт возобновляет Всеукраинскую акцию "Человечность в бесчеловечное время", которая была основана в 2009 году. Тогда впервые мы начали возвращать память о праведных деяниях в годы Голодомора 1932-1933 годов", - говорится в сообщении.

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Цель акции - почтить память тех, кто помогал выжить пострадавшим в годы Голодомора и оказывали сопротивление политике геноцида. Собранные истории вошли в книгу "Человечность в бесчеловечное время. Благотворители во времена Голодомора", вышедшую в 2013 году.

"Мы возобновляем поиски и призываем всех, кому известна информация о благотворителях в годы Голодомора, присылать материалы на электронный (uinp@memory.gov.ua) и почтовый (01021, г. Киев, ул. Липская, 16) адрес Украинского института национальной памяти с темой "Человечность в бесчеловечное время". Основным требованием к материалам является достоверность предоставленной информации с указанием источников (архивные и опубликованные материалы, устные и письменные свидетельства). Содержание должно соответствовать цели запланированной акции и освещать благородные поступки спасателей в годы Голодомора", - отмечают в Институте нацпамяти.

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На основе присланных материалов планируется второе дополненное издание книги "Человечность в бесчеловечное время". Участники акции, чьи материалы войдут в сборник, получат его экземпляр бесплатно.