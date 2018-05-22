 Международные организации должны использовать свои возможности, чтобы предотвратить эскалацию боевых действий и новые жертвы на Донбассе, - Денисова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Уполномоченного по правам человека ВР.

"21 мая в СМИ появилась информация, которая не может не внушать тревогу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по поводу угрозы жизни детей в зоне боевых действий на Востоке Украины. Так, из-за обстрелов террористов в городе Торецкое было повреждено здание Центра социально-психологической реабилитации детей. Во время обстрела повреждены окна в здании центра. По полученной информации, пострадавших нет. На момент взрывов в здании находились 28 детей в возрасте от 3 до 17 лет", - говорится в сообщении.

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Также указывается, что 17 мая во время обстрела наемниками РФ Светлодарска один из снарядов попал во двор местной школы, в классах которой в это время находилось 387 детей и 46 работников заведения. "К счастью, никто из детей и персонала не пострадал. Немедленно всех были эвакуированы. По словам Людмилы Денисовой, очередной обстрел мирных жителей - это не только провокация, направленная на срыв выполнения Минских договоренностей, но и покушение на основополагающее право детей - право на жизнь. Кроме того, вызывает серьезное беспокойство Уполномоченного тот факт, что обстрелы осуществляются теперь не только по позициям Вооруженных сил Украины, но и непосредственно по мирным населенным пунктам. При этом, обстрелы носят системный характер и стали за последнюю неделю значительно чаще и интенсивнее", - отмечается в сообщении.

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По информации первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, последняя неделя на Донбассе была худшей с начала года - наблюдатели зафиксировали 7,7 тысячи нарушений режима тишины.

"Несмотря на отсутствие какой-либо коммуникации с представителями власти оккупированных территорий Востока Украины, из которых ведутся обстрелы, Уполномоченный Людмила Денисова обратилась к международным организациям, в частности к ЮНИСЕФ и Красному Кресту, с настоятельной просьбой использовать свои возможности по предотвращению эскалации боевых действий и новых жертв.

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Статья 6 Конвенции ООН о правах ребенка определяет: "Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь". Украина, как подписант этого документа, настоятельно требует соответствующей реакции международного сообщества на преступления против детей на ее территории со стороны оккупантов", - подчеркивается в сообщении.