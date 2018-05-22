 На суд по делу Кернеса не явился ни один свидетель, следующее заседание пройдет 29 мая

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в суде, передает Цензор.НЕТ.

"Обвиняемый Кернес и его охранники присутствовали на суде. На прошлом заседании судья Антонов обязал обе стороны процесса обеспечить явку свидетелей. Своих свидетелей должны доставить и сторона защиты, и сторона обвинения. Планировалось также изучить доказательства защиты. Однако заседание закончилось спустя 15 минут: ни один из свидетелей не явился", - отметили в суде.

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Сторона защиты, добавили в суде, в своем ходатайстве предоставила информацию о 7 свидетелях: "Все они сотрудники прокуратуры или полиции. Защита просит суд направить им повестки для явки в суд. Также остаются не допрошенными 9 свидетелей стороны гособвинения", - пояснили в суде.

Следующее заседание назначено на 29 мая.

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Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Кернесу и его охранникам грозит до 15 лет тюрьмы.

2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.