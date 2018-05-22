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Все про:Кернес (1056) Полтава (449) суд (20921) Харьков (3850)

 На суд по делу Кернеса не явился ни один свидетель, следующее заседание пройдет 29 мая

Заседание Киевского райсуда Полтавы, где слушается дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, длилось всего 15 минут - ни один из свидетелей не явился.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в суде, передает Цензор.НЕТ.

"Обвиняемый Кернес и его охранники присутствовали на суде. На прошлом заседании судья Антонов обязал обе стороны процесса обеспечить явку свидетелей. Своих свидетелей должны доставить и сторона защиты, и сторона обвинения. Планировалось также изучить доказательства защиты. Однако заседание закончилось спустя 15 минут: ни один из свидетелей не явился", - отметили в суде.

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Сторона защиты, добавили в суде, в своем ходатайстве предоставила информацию о 7 свидетелях: "Все они сотрудники прокуратуры или полиции. Защита просит суд направить им повестки для явки в суд. Также остаются не допрошенными 9 свидетелей стороны гособвинения", - пояснили в суде.

Следующее заседание назначено на 29 мая.

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Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Кернесу и его охранникам грозит до 15 лет тюрьмы.

2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.

Источник: https://censor.net.ua/n3067289
 
 
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В подобных делах правильнее указывать не дату а хотя б год, хотя по факту все знают, что никогда.
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Гепу ніхто не чіпатиме. Бо воно ж з одного розплідника.
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Бесконечность - категория человеческого мышления, используемая для характеристики безграничных, беспредельных, неисчерпаемых предметов
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на следующее заседание адвокат не явится..а потом опять свидетели..
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Если бы он находился в СИЗО как все ждущие суда ,то все бы явились и появились.
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Это уже далеко не первый раз. Интересно, как еще долго будет продолжаться эта вяло текущая шизофрения?
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Гєпа - й досі мер Харкова , брати Добкіни - депутати ВР ... а Майдан й справді переміг ? На суд по делу Кернеса не явился ни один свидетель, следующее заседание пройдет 29 мая - Цензор.НЕТ 4513
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Вот Гыг зайдет на смену и расскажет как шоколадного любить надо
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Авакова тоже много раз пытались посадить, за воровство, даже за попытку убийства, за всякое. Теперь он министр МВД и единственная защита патриотов от ватников.
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Даже пересмотрел его биографию. Это была даже не попытка. Оказывается он все-таки замочил своего партнера.
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Не трогайте Лавочкина, ему только 160 лямов евро дали, для строительства двух станций метро. Лавочки по 8 косарей зелени, сепаратюга, вор, вывел 1000 га бесплатно земли. И все пох. Потому что делится с главным вором страны, шоколадным
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа суд по делу Кернеса не явился ни один свидетель, следующее заседание пройдет 29 мая
 
 
 
 
 
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