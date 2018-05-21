 Мы предоставили почти миллиард на оборудование и материалы для первых классов, но на места средства отдали пока только три области, - Гриневич

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на открытии выставки современного оборудования для школы "Арсенал идей НУН" в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По ее словам, выставка сегодня побила все рекорды - прибыли более тысячи педагогов со всей Украины. Очень важно, чтобы здесь они увидели, какое оборудование должно быть в школе, а также осознавали, что именно этого от них ждут родители.

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"Самая важная тактическая задача сейчас - области должны отдать выделенные нами на образовательное пространство деньги на места. Пока деньги пошли только в 3 областях, остальные должны ускориться, если есть проблемы - мы поможем, но тендеры - это долго, и начинать нужно как можно быстрее", - добавила Лилия Гриневич.

Напоминаем, что правительство выделило 998 700 000 грн на создание 8 учебных центров в начальной школе. Из выделенных на новое школьное оборудование госсредств 40% направят на закупку дидактических материалов, 40% - на мебель, 20% - на компьютерное оборудование.