EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Нападение на Найема Революция в Армении Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Газовая война Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева
 Политика Украины, Общество
  648  4
Все про:школа (1673) Минобразования (938) реформы (3005) Гриневич (292)

 Мы предоставили почти миллиард на оборудование и материалы для первых классов, но на места средства отдали пока только три области, - Гриневич

Пока деньги на новые образовательные пространства пошли только в трех областях, остальные должны ускориться, потому что тендеры - это долго, и начинать нужно как можно быстрее.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на открытии выставки современного оборудования для школы "Арсенал идей НУН" в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По ее словам, выставка сегодня побила все рекорды - прибыли более тысячи педагогов со всей Украины. Очень важно, чтобы здесь они увидели, какое оборудование должно быть в школе, а также осознавали, что именно этого от них ждут родители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гимназии и лицеи должны принимать первоклассников без конкурсов, - разъяснение Минобразования

"Самая важная тактическая задача сейчас - области должны отдать выделенные нами на образовательное пространство деньги на места. Пока деньги пошли только в 3 областях, остальные должны ускориться, если есть проблемы - мы поможем, но тендеры - это долго, и начинать нужно как можно быстрее", - добавила Лилия Гриневич.

Напоминаем, что правительство выделило 998 700 000 грн на создание 8 учебных центров в начальной школе. Из выделенных на новое школьное оборудование госсредств 40% направят на закупку дидактических материалов, 40% - на мебель, 20% - на компьютерное оборудование.

Источник: https://censor.net.ua/n3067288
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это перевод с какого? Мы предоставили почти миллиард - но отдали только в три области... Сколько отдали? В три области из скольких? Остальные на депозитах?
Что за манера излагать.
По гроссмановски. Государственный долг в абсолютных единицах, в милиардах долларов , а рост экономики в единицах процентов.
Счетоводы...
 показать весь комментарий
 
"области должны отдать выделенные нами на образовательное пространство деньги на места. Пока деньги пошли только в 3 областях Источник: https://censor.net.ua/n3067288"
 показать весь комментарий
 
РАЗЖЕВЫВАЮ. Деньги выделены и отправлены, по маршруту:
Бюджет -> Правительство -> ОблГосАдминистрации -> ГорОНО -> РайОНО -> Школы.
И вот на этапе ОблГосАдминистраций эти денежки и "подвисли"... а может и в банке лежат на месяц-другой под "быстрые проценты" - председателю ГосАдминистрации или Заместителю "копеечка" на отпуск...
 показать весь комментарий
 
Що таке ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ. Напружує вислів ПОВИННІ ВІДДАТИ. І головне - МІЛЬЯРД на створення ВОСЬМИ учбових центрів - це 120 мільйонів на облаштування ОДГОГО закладу. 20% на компи - 24 мільйони гривень - 500 компів не забагато для одного учбового центру? Ось чому напружує "ПОВИННІ ВІДДАТИ"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы предоставили почти миллиард на оборудование и материалы для первых классов, но на места средства отдали пока только три области, - Гриневич
 
 
 
 
 
 вверх