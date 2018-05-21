 Госсекретарь США Помпео призвал Россию вывести войска из оккупированных регионов Грузии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетГолос Америки.

"США однозначно осуждают российскую оккупацию на грузинской земле. Насильственное вторжение России в Грузию является чистым нарушением международного мира и безопасности и противоречит основным принципам Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкского Заключительного акта", - отметил госсекретарь США.

Помпео подчеркнул, что оккупированные Россией грузинские территории Абхазии и Южной Осетии являются частями Грузии. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет Грузии и территориальную целостность в ее международно признанных границах, добавил он.

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Госсекретарь США призвал Россию вывести свои силы с оккупированных ею грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

"Мы призываем Россию выполнить все ее обязательства по соглашению 2008 года о прекращении огня, вывести войска к позициям, которые предшествовали конфликту, вернуть свое признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых единиц и предоставить свободный доступ для гуманитарной помощи для каждого из этих регионов", - заявил он.

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