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Все про:Грузия (3386) Помпео (30)

 Госсекретарь США Помпео призвал Россию вывести войска из оккупированных регионов Грузии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США осуждают российскуюоккупацию грузинских территорий Абхазиии Южной Осетии. Его заявление прозвучало в понедельник в Вашингтоне во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетГолос Америки.

"США однозначно осуждают российскую оккупацию на грузинской земле. Насильственное вторжение России в Грузию является чистым нарушением международного мира и безопасности и противоречит основным принципам Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкского Заключительного акта", - отметил госсекретарь США.

Помпео подчеркнул, что оккупированные Россией грузинские территории Абхазии и Южной Осетии являются частями Грузии. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет Грузии и территориальную целостность в ее международно признанных границах, добавил он.

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Госсекретарь США призвал Россию вывести свои силы с оккупированных ею грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

"Мы призываем Россию выполнить все ее обязательства по соглашению 2008 года о прекращении огня, вывести войска к позициям, которые предшествовали конфликту, вернуть свое признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых единиц и предоставить свободный доступ для гуманитарной помощи для каждого из этих регионов", - заявил он.

Также читайте: Мы добились, чтобы Россия столкнулась с реальными последствиями своих агрессивных действий, - новый госсекретарь США Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3067287
 
 
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Украина арестовала российское судно "Печора" за добычу песка у берегов Крыма Держсекретар США Помпео закликав Росію вивести війська з окупованих регіонів Грузії - Цензор.НЕТ 4321
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название судна какое то мокшанское,правильно арестовали,нечего песок тырить
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Небось вся кацапская матросня была полностью забухана . А окромя того в кокошниках , лаптях и с балалайками ...
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Очаков,Николаев... тоже как-то не очень звучат.
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Шо насчет Сыктывкар,Салехард? А шо и на каком из Славянских языков значат исконно русские названия типа рязань,кострома,мААсква?
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Его на мель, тебя традиционно на бутылку
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До тех пор пока михо считается не агентом кремля
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Отличный фон на двадцать пять минут в процессе приготовления фашистского борща з реберцями та квасолею https://www.youtube.com/watch?v=GoKoP0UCg70
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а зачем коверкать слова "фасоль" и "рёбра"?
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Тебе, кацапчик, в твоем хабаровске только китайские тушеные пенисы оленя светят
Держсекретар США Помпео закликав Росію вивести війська з окупованих регіонів Грузії - Цензор.НЕТ 9587
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У тебя проблема с руцкоязычной челюстью . Лечится калибром 7,62 . Прямо в черепушку .
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сдается мне - кое-для кого пахнет помпеями
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Кацапам уже давно жопеями пахнет, но они все еще считают, что это дым отечества возвещает величие.
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Это просто смрад от догорающей нефти первой тормозной ступени гигантского кацолёта, которй будет в ближайшие годы разваливаться стремительным домкратом.
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А так-же вывести свои войска из Сирии,Ирака,Афганистана,Косово.Южной Кореи,Германии,Японии.
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Для тех, кто в танке. Заявление об ошибке в Грузии Столтенберг признал только в конце августа 2015 года...
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"Покажем, куда и как бить": американский офицер рассказал, как США помогут при вторжении РФ
https://www.obozrevatel.com/crime/pokazhem-kuda-i-kak-bit-amerikanskij-ofitser-rasskazal-kak-ssha-pomogut-pri-vtorzhenii-rf.htm
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