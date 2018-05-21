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 Общество, Технологии
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Все про:взрывчатка (600) НАТО (5801) наука (511)

 Украинские ученые помогают НАТО разрабатывать систему распознавания взрывчатки в условиях общественного транспорта, - МИД

Североатлантический альянс совместно с украинскими учеными разрабатывают проект системы обнаружения взрывчатки в транспортных сетях.

С помощью программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" Альянс начал новый проект по разработке и испытанию системы детекторов взрывчатки и взрывчатых веществ в условиях общественного транспорта (прежде всего, метрополитенов), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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Этот проект объединил усилия ученых из Украины (Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины), Франции (ONERA, the Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) и Южной Кореи (the Seoul National University) с целью создания и развития системы СВЧ-излучения. Эта система сможет распознать взрывчатку и скрытое оружие в режиме реального времени и поможет обеспечить безопасность транспортной инфраструктуры, прежде всего аэропортов, метро и железнодорожных станций.

Указанный проект под названием "Завеса СВЧ-излучения" финансируется совместно НАТО и Генеральным секретариатом по вопросам обороны Франции (SGDSN). Система будет готова для испытания на местности в 2020 году.

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Инициатива базируется на предыдущих усилиях НАТО по выявлению взрывоопасных устройств и составляет часть вклада НАТО в международную борьбу с терроризмом.

Источник: https://censor.net.ua/n3067286
 
 
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Какие такие вчоные которые?...
Государство барыг не развивает и не финансирует науку... её в Украине, когда окончательно уйдут научные "совки", совсем не будет... останется показуха и очковтирательство...
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Я помогаю НАТО с 1968 года.Именно с Пражской Весны в мозги пришла МЫСЛЬ... ссср ШАКАЛЫ Вонючие
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Ну, так как же ты помогаешь? Это ж скока лет? 50(пятьдесят). Так ты- Герой НАТО. Какой же наградой тебя, Супер-Героя отметили?
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Андрюха здарова.Седня Днюха у внука самого старшего,30 лет.Юбилейцер.Вот сидю и думаю,шо купить хлопцу.Ящик ВИСКИ или Ящик Шампуся утром.... Українські вчені допомагають НАТО розробляти систему розпізнавання вибухівки в умовах громадського транспорту, - МЗС - Цензор.НЕТ 7903
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Сегодня утром меня даже назвали соевым дегенератом.... А никому в башку не пришла мысль, что я даавний поклонник Сенатора США Барри Голдуотера и Маргарет Татчер.Думать башкой научитесь,заходите ко мне в Ютьюб, Українські вчені допомагають НАТО розробляти систему розпізнавання вибухівки в умовах громадського транспорту, - МЗС - Цензор.НЕТ 9532Сайтов три....,Самый сок 2
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Сегодня вечером- я охренел. Имею право. Башкой думать, говоришь... Я так подумал, что у тебя с головой- не всё в порядке. Это тебе говорит тот, кто жил в квартире изобретателя Радио- Попова, а не Маркони. В Питере. На 1-й линии. В квартире Виктора Михайловича Арнаутова. Того самого, который впустил в хату Диего Риверы того самого Рамона Меркадера. А до этого, в составе группы Сикейроса, выпустил обойму Томпсона, в спальню этого жыдовина- Троцкого. Не повезло ему тогда. Но... в итоге- миссию исполнил.

Каждое моё слово: Истина.
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такой же совковый патриот убил и бендеру и петлюру..не только троцкого..скажи ему спасбо.. Українські вчені допомагають НАТО розробляти систему розпізнавання вибухівки в умовах громадського транспорту, - МЗС - Цензор.НЕТ 3525
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Андрюхха.Радио изобрел Никола Тесла за 10 лет до Попова...
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Та, пусть так... Это- не отменяет Рамона Меркадера. И Виктора Михайловича Арнаутова. Мариупольца. Поручика Армии Колчака. Потом- полковника.... Такие вот дела.
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Да все это я читал.про гоффно советское с детства....,мой Батя собрал нехилый Архив про быдло советское... царское.... и даже про Далай Ламу
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" Они не хотят учить историю. Для них Сталин - "генералиссимус победы", а они сами себя сегодня, в 2018 году, воспринимают не Россией, а Советским Союзом. И в этот свой "совок" они хотят затащить не только Украину, но и пол-Европы", - резюмировал Гордон
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Ну, молодца у тебя батя. По-честному. Тока один вопросик имею: шо ты называешь гавном советским? Великолепную ликвидацию Троцкого? Его охраняла рота головорезов, отъявленных. А мой землячок сумел их всех наееебать. И ледоруб оказался в башке Льва Давидовича таки... И вот, я, щенок, жил в его доме около года. Прикинь, с Каким Человеком мне повезло пообщаться.
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Нет. Он сказал мне- что его хоронить нельзя. Его тело необходимо сжечь. А прах- врыть в могилу его матери. Мы- сожгли. А вот прах похоронили на Волковом кладбище, в Питере.
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говно советское это сралин..троцкий и твой человечище..стукнувший троцкого по башке..
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Он- не стукал, детка. Он был просто Гений. И поставленную задачу- выполнил. На этом- всё. Не завидуй.
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чему завидовать..хуйлу в кремле? Українські вчені допомагають НАТО розробляти систему розпізнавання вибухівки в умовах громадського транспорту, - МЗС - Цензор.НЕТ 2293 это победа..
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Спокойной ночи. Повтор: не завидуй. Мне не завидуй. Тому, кто общался с Человеком, который лично знал Чарли Чаплина, Колчака, Диего Риверу, Сикейроса, Судоплатова, Роквэла Кента... Мало? Надо сказать, что я просто перечислил тех, чьи письма Виктору Михайловичу читал лично, своими глазами. А там... вероятно были и иные... Не менее значимые. Клянусь: всё так и было.
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Никакого толку. Только одно: я лично знал Этого Человека. И общался с ним, в живую. И нет и никогда не будет более Таких Людей. Повтор: Спокойной Ночи.
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спокойной ночи..я знал достоевского..это покруче будет..
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Да-да. Согласен. Это- покруче. Ты с ним как пообщался? До того? Или после, когда этот придурок кое-что осознал, после смертного приговора.
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я жил в его квартире.. Графский переулок № 7..
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Значит- после. Тогда- неинтересно. Отработанный материал, при этом- завербованный жандармерией.
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ага..зато всю подногтную меркадера раскрыл..
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Раскольникова волнует вопрос: «...вошь ли я, как все, или человек?.. Тварь ли я дрожащая или право имею?..» Українські вчені допомагають НАТО розробляти систему розпізнавання вибухівки в умовах громадського транспорту, - МЗС - Цензор.НЕТ 4359 Оказавшись во власти своей идеи, он причислил себя к «необыкновенным» людям и, следуя своей теории, задумал убить жадную старуху-процентщицу, а на ее деньги совершать добрые дела, в частности спасти от нищеты и жалкого существования своих родных. Но, несмотря на то, что Раскольников оправдывал этот замысел своей теорией, он не сразу решается на убийство. В душе героя происходит жестокая внутренняя борьба. С одной стороны, он уверен в истинности своей теории, с другой стороны - не может переступить через собственную совесть. Однако последнее он считает слабостью, которую необходимо преодолеть. Українські вчені допомагають НАТО розробляти систему розпізнавання вибухівки в умовах громадського транспорту, - МЗС - Цензор.НЕТ 3900
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25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на этом посту «по принципиальным соображениям». 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств.
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Лари видери

Українські вчені допомагають НАТО розробляти систему розпізнавання вибухівки в умовах громадського транспорту, - МЗС - Цензор.НЕТ 77

(НО ЧАСТО МЫ ГОВОРИМ ЭТО ПО-ДРУГОМУ) Українські вчені допомагають НАТО розробляти систему розпізнавання вибухівки в умовах громадського транспорту, - МЗС - Цензор.НЕТ 4391
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские ученые помогают НАТО разрабатывать систему распознавания взрывчатки в условиях общественного транспорта, - МИД
 
 
 
 
 
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