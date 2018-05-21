 Украинские ученые помогают НАТО разрабатывать систему распознавания взрывчатки в условиях общественного транспорта, - МИД

С помощью программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" Альянс начал новый проект по разработке и испытанию системы детекторов взрывчатки и взрывчатых веществ в условиях общественного транспорта (прежде всего, метрополитенов), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Этот проект объединил усилия ученых из Украины (Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины), Франции (ONERA, the Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) и Южной Кореи (the Seoul National University) с целью создания и развития системы СВЧ-излучения. Эта система сможет распознать взрывчатку и скрытое оружие в режиме реального времени и поможет обеспечить безопасность транспортной инфраструктуры, прежде всего аэропортов, метро и железнодорожных станций.
Указанный проект под названием "Завеса СВЧ-излучения" финансируется совместно НАТО и Генеральным секретариатом по вопросам обороны Франции (SGDSN). Система будет готова для испытания на местности в 2020 году.
Инициатива базируется на предыдущих усилиях НАТО по выявлению взрывоопасных устройств и составляет часть вклада НАТО в международную борьбу с терроризмом.
Государство барыг не развивает и не финансирует науку... её в Украине, когда окончательно уйдут научные "совки", совсем не будет... останется показуха и очковтирательство...
https://milnavigator.tv/u-ssha-zapustyly-raketu-yakoyu-pyshayutsya-ukrayintsi/
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(НО ЧАСТО МЫ ГОВОРИМ ЭТО ПО-ДРУГОМУ)