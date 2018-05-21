 За неделю на пожарах в Украине погибло 18 человек, на водных объектах - 20, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Ликвидировано 969 пожаров, спасено на пожарах 25 человек и не допущено уничтожение огнем 339 зданий и 39 ед. техники. На пожарах погибло 18 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 524 тыс. грн", - говорится в сообщении .

Как отмечается, всего за неделю было зарегистрировано 1 тыс. 321 чрезвычайное происшествие, был спасен 41 человек.

"В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация техногенного характера, в результате которой погибли 5 человек и пострадали 3 человека", - добавляют в ГСЧС.

На водных объектах в течение недели погибли 20 человек.





Также читайте: В течение прошедшей недели на пожарах в Украине погибли 23 человека, на водных объектах - 18, - ГСЧС