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Все про:пожар (3194) ГСЧС (1514)

 За неделю на пожарах в Украине погибло 18 человек, на водных объектах - 20, - ГСЧС

На пожарах в Украине за неделю, с 14 по 20 мая 2018 года, погибло 18 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Ликвидировано 969 пожаров, спасено на пожарах 25 человек и не допущено уничтожение огнем 339 зданий и 39 ед. техники. На пожарах погибло 18 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 524 тыс. грн", - говорится в сообщении .

Как отмечается, всего за неделю было зарегистрировано 1 тыс. 321 чрезвычайное происшествие, был спасен 41 человек.

"В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация техногенного характера, в результате которой погибли 5 человек и пострадали 3 человека", - добавляют в ГСЧС.

На водных объектах в течение недели погибли 20 человек.

Также читайте: В течение прошедшей недели на пожарах в Украине погибли 23 человека, на водных объектах - 18, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3067285
 
 
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