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 Полиция квалифицировала как теракт снайперские обстрелы Марьинки, в результате которых погиб мирный житель

36-летний мужчина погиб в собственном дворе от огнестрельных ранений. Забрать тело удалось не сразу, потому что снайпер террористов открыл огонь по "скорой" и полицейской машине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчины, по факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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"Трагедия произошла сегодня, около 17:00 на окраине прифронтового города. Когда местный житель 1982 года рождения вышел на улицу, его обстреляли со стороны боевиков. Мужчина получил смертельные ранения. На место прибыла "скорая" и следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Экстренные службы также попали под снайперский огонь, поэтому тело убитого с помощью родных удалось вытащить только через некоторое время", - говорится в сообщении.

Напомним, о трагедии в Марьинке сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский вечером 21 мая. По его информации, на тот момент обстрелы населенного пункта продолжались.

Источник: https://censor.net.ua/n3067284
 
 
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