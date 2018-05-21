 В больнице остаются 29 детей, двое - в реанимации, - Супрун об отравлении школьников в Николаеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Супрун отметила: "По ситуации в Николаеве: по состоянию на сейчас в Николаевской городской больницы №2 находится 29 детей (2 в реанимации) под наблюдением врачей. 11 детей уже вернулись домой".

Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждени.

Полиция начала проверку по факту массового отравления учеников одной из николаевских школ неизвестным веществом

Позже стало известно, что по этому факту начато уголоное производство.