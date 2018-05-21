 В больнице остаются 29 детей, двое - в реанимации, - Супрун об отравлении школьников в Николаеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.
Супрун отметила: "По ситуации в Николаеве: по состоянию на сейчас в Николаевской городской больницы №2 находится 29 детей (2 в реанимации) под наблюдением врачей. 11 детей уже вернулись домой".
Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждени.
Полиция начала проверку по факту массового отравления учеников одной из николаевских школ неизвестным веществом
Позже стало известно, что по этому факту начато уголоное производство.
"У Миколаєві шпиталізовано 36 школярів з ознаками отруєння невідомою речовиною! За попередніми даними, газ. Сталося це сьогодні, 21.05.2018 в одній зі шкіл Заводського району міста.
Ви розумієте, що відбувається взагалі? І це на фоні того, що ДОСІ немає висновку по отруєнню дітей в Черкасах 8.05.2018. Вже дав тижні пройшло, а всі відповідні служби та Міністерства відмовчуються, а стрічка новин наповнюється іншими темами і люди забувають…
А я не забув. І вам не раджу. Вчора Черкаси, сьогодні Миколаїв, завтра хто? І всі й надалі відмовчуватимуться? Це ж НАШІ діти!
Апдейт: невідому речовину саме розпилили, а не стався витік. Себто це спланована акція!
Апдейт-2: До навчального закладу приїхали хіміки на пересувній хіміко-радіологічній лабораторії, чергова зміна оперативно-координаційного центру та відділення державного воєнізованого аварійно-рятувального загону ДСНС.
Апдейт-3: Станом на 15:30 двоє дітей в реанімації!
Апдейт-4: Кількість шпиталізованих дітей зросла до 37 (16:45)".
Джерело: Назар Приходько