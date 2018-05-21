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 Происшествия, Общество
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Все про:Николаев (1071) отравление (1022) школа (1673) Супрун Ульяна (284)

 В больнице остаются 29 детей, двое - в реанимации, - Супрун об отравлении школьников в Николаеве

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обнародовала информацию о состоянии школьников, отравившихся в одной из школ Николаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере. 

Супрун отметила: "По ситуации в Николаеве: по состоянию на сейчас в Николаевской городской больницы №2 находится 29 детей (2 в реанимации) под наблюдением врачей. 11 детей уже вернулись домой".

Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждени

Полиция начала проверку по факту массового отравления учеников одной из николаевских школ неизвестным веществом

Позже стало известно, что по этому факту начато уголоное производство. 

Источник: https://censor.net.ua/n3067283
 
 
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Якщо реанімація, то це жодним чином не сльозогінний газ....
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Вариант осложнения на фоне имевшейся астмы не рассматривается?
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А что с прошлым отправлением детей на территории школы? Причину выявили? Или так и будете каждый день нас "кормить" информацией о том, сколько в реанимации, а сколько выписано? Если не получается своими силами, то обратиться за помощью к Западу- не? Или это же не дети "можновладцив", а нормальных украинцев?
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Що відбувається? Газ з балончика не може покласти дітей в реанімацію. І нічого про минулі отруєння. Ви там в мінздраві при розумі?
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Подивiться на супрун. На обличчi написано при розумi вона чи нi. Вперлася розпатлана в реанiмацiю до дiтей в Черкасах. А як ще й послухати, то запитання взагалi риторичне.
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"Вчора Черкаси, сьогодні Миколаїв, завтра хто?", запитує Назар Приходько. Він пише в своєму блозі:
"У Миколаєві шпиталізовано 36 школярів з ознаками отруєння невідомою речовиною! За попередніми даними, газ. Сталося це сьогодні, 21.05.2018 в одній зі шкіл Заводського району міста.
Ви розумієте, що відбувається взагалі? І це на фоні того, що ДОСІ немає висновку по отруєнню дітей в Черкасах 8.05.2018. Вже дав тижні пройшло, а всі відповідні служби та Міністерства відмовчуються, а стрічка новин наповнюється іншими темами і люди забувають…
А я не забув. І вам не раджу. Вчора Черкаси, сьогодні Миколаїв, завтра хто? І всі й надалі відмовчуватимуться? Це ж НАШІ діти!
Апдейт: невідому речовину саме розпилили, а не стався витік. Себто це спланована акція!
Апдейт-2: До навчального закладу приїхали хіміки на пересувній хіміко-радіологічній лабораторії, чергова зміна оперативно-координаційного центру та відділення державного воєнізованого аварійно-рятувального загону ДСНС.
Апдейт-3: Станом на 15:30 двоє дітей в реанімації!
Апдейт-4: Кількість шпиталізованих дітей зросла до 37 (16:45)".
Джерело: Назар Приходько
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З Черкасами ще був Новомосковськ. В нашiй школi обачливо вiдмiнили день здоров`я. Але що далi? Чи це часом не щеплення проти корi? Хто може сказати що в тих ампулах було - вакцина чи гидота якась повiльної дiї? Реформи у сферi охорони здоров`я треба починати з встановлення вiдповiдальностi за наслiдки. Без цього будь-який злочин супрун не буде доведений. Такого нiколи не було. Чи нам таким чином намагаються росiйську агрессiю впарити щоб вiдвернути увагу вiд злочинiв ВР i КМ проти народу? Закон про трансплантацiю в умовах безвiдповiдальностi взагалi - простiр для злочинного бiзнесу.
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В реанимации, ибо их состоянии хуже, чем остальных, но не критично.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ больнице остаются 29 детей, двое - в реанимации, - Супрун об отравлении школьников в Николаеве
 
 
 
 
 
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