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Все про:Германия (3066) подкуп (374) Россия (69349) Сирия (2666) чартер (24)

 Россия оплатила частный самолет немецким правопопулистам из "Альтернативы для Германии", депутаты которой ранее посетили Сирию

Российская сторона заплатила не менее 25 тысяч евро за перелет на частном самолете трех политиков правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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По данным издания, речь идет о поездке в Москву в феврале 2017 года Фрауке Петри (Frauke Petry), Маркуса Претцелля (Marcus Pretzell) и Юлиана Флака (Julian Flak). Двое участников поездки уже подтвердили изданию ее детали. Это первый доказанный случай масштабного финансового вливания в "Альтернативу для Германии" со стороны России, пишет FAZ.

Политики, которые во время поездки в Москву являлись депутатами Европарламента и земельного парламента в Нижней Саксонии, должны были официально сообщить об источниках финансирования поездки в парламентские службы, однако, этого не сделали.

Председатель комитета бундестага ФРГ по внешней политике Норберт Рёттген (Robert Röttgen) потребовал объяснений от АдГ. "За каким депутатом земельного или федерального парламента российская сторона послала бы частный самолет и заплатила бы 25 тысяч евро!" - заявил он. Фрауке Петри и Маркус Претцелль на данный момент не являются членами АдГ. Юлиан Флак продолжает оставаться членом партии.

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Ранее Берлин подверг жесткой критике поездку в Сирию ряда депутатов от АдГ. "Сирийский режим ежедневно демонстрирует, насколько бесчеловечно обращается со своим собственным населением", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в среду, 7 марта, в Берлине.

По его словам, сирийский президент Башар Асад несет ответственность за страдания ни в чем не повинных мирных жителей. "Тот, кто заискивает перед этим режимом, сам себя дискредитирует", - добавил Зайберт.

В марте ряд депутатов бундестага и ландтагов от АдГ встретились в Дамаске с муфтием Сирии шейхом Ахмадом Хассуном. Помимо прочего, политики обсуждали возвращение сирийских беженцев домой, а также отделение церкви от государства. В самой АдГ заявляют, что это была частная поездка, которая позволила бы "собрать сведения о гуманитарной ситуации в Сирии".

Источник: https://censor.net.ua/n3067282
 
 
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рассеиские пенсионеры - щедрая душа, хрен с дровами, лишь бы немецким комунистам помочь.
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Янукович може підтвердити.
рашкосрібляники мало кому принесли корість.

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Ну й не треба забувати, що рашкоганчірку так не змогли підняти...
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ех....не ті вже німці, що були в 41 -му Россия оплатила частный самолет немецким правопопулистам из "Альтернативы для Германии", депутаты которой ранее посетили Сирию - Цензор.НЕТ 2869
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Меркель передала привет Путину и сказала о том, что эпопея с формированием миротворцев для Донбасса уже завершается и Путин либо прекращает валять дурака и будет вытряхиваться оттуда, после чего до границ доходят ВСУ и миротворцы, либо до границ дойдут ВСУ без миротворцев, со всеми вытекающими последствиями.
https://censoru.net/27052-frau-angela-i-tonkiy-namek.html
Россия оплатила частный самолет немецким правопопулистам из "Альтернативы для Германии", депутаты которой ранее посетили Сирию - Цензор.НЕТ 5600
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А коменты под новостью - сплошные перевозбудившиеся кацапы, рассказывающие про флотилии новых кацапских подлодок и бессильные против кацапских ПВО ВВС США.
Читаешь и понимаешь, что кацапня действительно в полной прострации насчет реалий своего положения.
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В немецкой прессе букет, преподнесенный в сочи пуценым Меркель был расценен, как оскорбление
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У председателя комитета бундестага ФРГ по внешней политике зачетная фамилия. Снимки этих депутатов в полный рост будут?
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Ну, этим трём АдыГейцам со стороны Украины ничего не грозит, но одному - Маркусу Фронмайеру въезд в Украину уже заказан за посещение Ялты в апреле.
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Гитлер и Сралин были не только Духовными братьями с 1904 года.....
Таня Сеид-Бурхан.Ютьюб.
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Я склонен думать, что по принятым в Германии стандартам, эти козлы либо сами отвалят в отставку, либо это сделают за них, только со скандалом. Подобные вещи и не таким перцам стоили политической карьеры
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Э нет, отставкой дело не закончится, за остальных не знаю, а Петри получит срок. Правда может учтут, что в последний момент дамочка осознала "глубину своего падения" и попыталась отпетлять развалив фракцию в Бундестаге, дадут условно. Добрая бабушка Ангела, только на вид такая добрая. Там та ещё волчара в овечьей шкуре. Я ещё в 2017-м говорил, что АфДешники добром не кончат, пусть только все устаканится после выборов. Кто такая Меркель и какими методами она может добиваться поставленной цели стало абсолютно ясно в 2007-08-м годах. Правление Сименс и Цумвинкель могут подтвердить....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия оплатила частный самолет немецким правопопулистам из "Альтернативы для Германии", депутаты которой ранее посетили Сирию
 
 
 
 
 
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