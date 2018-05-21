 Перезахоронение останков украинского воина Владимира Шевченко, погибшего в 2014 году под Иловайском, состоится на его родине в Каменском 23 мая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

23 августа 2014 г. подразделению стало известно, что в их направлении из России движется мотоколонна, однако бойцы получили приказ окопаться. 24 августа Владимир Шевченко погиб в бою на блокпосту № 4 вблизи села Новодворское в районе города Моспино - пгт Новый Свет (Старобешевский район) во время наступления российских вооруженных формирований при боях за Иловайск. Тогда вместе с ним погибли Юрий Сагайдак и Владимир Яровой.

Был похоронен недалеко от блокпоста вместе с Юрием Сагайдаком и Владимиром Яровым. Эксгумированы Миссией "Эксгумация-200" ( "Черный тюльпан") 11 июня 2015.

Также в СМИ сообщалось, что Владимир Шевченко вместе с Владимиром Яровым попал в плен. Первое время бойцы выходили на связь и рассказывали о своем плену, потом связь оборвалась.

Были убиты в плену. Их нашли и переправили в Днепр украинские волонтеры. Тела погибших были без голов и в зимней одежде. Идентифицированы с экспертизой ДНК в августе 2015 года".

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