 Правоохранители раскрывают около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством, - Демедюк

Об этом начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 21 мая, рассказывая о результатах работы подразделения в сфере противодействия пиратству и кибермошенничеству, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.
По его словам, сейчас к компетенции киберполиции относится расследование дел, связанных с кибермошенничеством. К ним относятся фишинговые сайты и клоны сайтов крупных компаний.
"В этом направлении у нас уже очень много положительной практики, мы научились гораздо быстрее определять источники подобных угроз, чем два года назад, когда только начинали работу. Если говорить в процентном соотношении: сегодня у нас около 80% раскрытий таких преступлений", - сообщил Сергей Демедюк.
Он также отметил, что мошенничество - это преступление частного обвинения, поэтому полиция расследует только те случаи, о которых граждане сообщают в правоохранительные органы. Однако очень многие граждане по разным причинам - из-за небольшого ущерба, нанесенного киберпреступниками, или из-за недоверия к киберполиции - не обращаются с заявлениями.
"Проблема в том, что кибермошенничество как раз и нацелено на малые суммы, но разрабатывается так, чтобы охватить как можно больше пользователей. Именно масштабность таких преступлений и пассивность наших пользователей приводят к тому, что преступники в Украине зарабатывают большие деньги", - отметил руководитель Департамента киберполиции.
http://www.belta.by/tech/view/v-belarusi-vysokaja-raskryvaemost-kiberprestuplenij-mvd-232554-2017/
Статья от 10.02.2017 | 13:29
Может ты точно знаешь, что украинцы - тупые....
Мой сын, действительно спец в области информационной безопасности (сертификат LPI-3 - для тех, кто в теме), сказал бы по поводу заголовка: "Гы-гы-гы"