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Все про:киберпреступление (404) киберполиция (96) Демедюк (8)

 Правоохранители раскрывают около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством, - Демедюк

Мошенничество - преступление частного обвинения, поэтому полиция расследует только те случаи, о которых граждане сообщают в правоохранительные органы. Из таких случаев киберполиция раскрывает 80%.

Об этом начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 21 мая, рассказывая о результатах работы подразделения в сфере противодействия пиратству и кибермошенничеству, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

По его словам, сейчас к компетенции киберполиции относится расследование дел, связанных с кибермошенничеством. К ним относятся фишинговые сайты и клоны сайтов крупных компаний.

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"В этом направлении у нас уже очень много положительной практики, мы научились гораздо быстрее определять источники подобных угроз, чем два года назад, когда только начинали работу. Если говорить в процентном соотношении: сегодня у нас около 80% раскрытий таких преступлений", - сообщил Сергей Демедюк.

Он также отметил, что мошенничество - это преступление частного обвинения, поэтому полиция расследует только те случаи, о которых граждане сообщают в правоохранительные органы. Однако очень многие граждане по разным причинам - из-за небольшого ущерба, нанесенного киберпреступниками, или из-за недоверия к киберполиции - не обращаются с заявлениями.

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"Проблема в том, что кибермошенничество как раз и нацелено на малые суммы, но разрабатывается так, чтобы охватить как можно больше пользователей. Именно масштабность таких преступлений и пассивность наших пользователей приводят к тому, что преступники в Украине зарабатывают большие деньги", - отметил руководитель Департамента киберполиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3067280
 
 
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Киберпреступления это один из самых трудно раскрываемых криминалов. По крайне мере в Европе. Поэтому эти заявы просто 80% не вызывают доверия
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""Раскрываемость таких преступлений довольно высокая. Если брать по мировым стандартам, то это 50% и выше. В прошлом году она составила 56,5%. "
http://www.belta.by/tech/view/v-belarusi-vysokaja-raskryvaemost-kiberprestuplenij-mvd-232554-2017/
Статья от 10.02.2017 | 13:29
Может ты точно знаешь, что украинцы - тупые....
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Начнем с того, что в разных странах статистика может считаться абсолютно по разному: у одних - приговор суда, у других - предъявление обвинения(подозрения), у третих - установление особы правонарушителя. И закончим тем, что на сайте МВС Украины в разделе "статистика", указано, что в связи с тем-то и тем-то(с началом работы ердра - грубо) мвс статистику не ведёт. А в указанном диапазоне, дружок, сообщу тебе что рихформа правоохороных в Украине видбуллася. Браты наемы не дадут соврать.
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Надо было начать с того, что кибермошенничество это не все киберпреступления и тогда бы не пришлось свой пост писать, дружок...
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Bastian - Bastian и Степан Иванов 8d06009e вводят в заблуждение и уничижают работу правоохранительных органов Украины. Правоохоронці розкривають близько 80% злочинів, пов'язаних із кібершахрайством, - Демедюк - Цензор.НЕТ 9793 Правоохоронці розкривають близько 80% злочинів, пов'язаних із кібершахрайством, - Демедюк - Цензор.НЕТ 9793 Правоохоронці розкривають близько 80% злочинів, пов'язаних із кібершахрайством, - Демедюк - Цензор.НЕТ 9793
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Не совсем спец в этой области, хотя мало-мало в ней разбираюсь, так, мало-мало приблатненный Правоохоронці розкривають близько 80% злочинів, пов'язаних із кібершахрайством, - Демедюк - Цензор.НЕТ 9676 ( свой бэкграунд могу обозначить в дискуссии, но оно кому-то надо?)

Мой сын, действительно спец в области информационной безопасности (сертификат LPI-3 - для тех, кто в теме), сказал бы по поводу заголовка: "Гы-гы-гы" Правоохоронці розкривають близько 80% злочинів, пов'язаних із кібершахрайством, - Демедюк - Цензор.НЕТ 9676
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПравоохранители раскрывают около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством, - Демедюк
 
 
 
 
 
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