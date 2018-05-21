 Правоохранители раскрывают около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством, - Демедюк

Об этом начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 21 мая, рассказывая о результатах работы подразделения в сфере противодействия пиратству и кибермошенничеству, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

По его словам, сейчас к компетенции киберполиции относится расследование дел, связанных с кибермошенничеством. К ним относятся фишинговые сайты и клоны сайтов крупных компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая холодная война уже идет во всемирной сети, - экс-сотрудник Cambridge Analytica рассказал о связях компании с Россией

"В этом направлении у нас уже очень много положительной практики, мы научились гораздо быстрее определять источники подобных угроз, чем два года назад, когда только начинали работу. Если говорить в процентном соотношении: сегодня у нас около 80% раскрытий таких преступлений", - сообщил Сергей Демедюк.

Он также отметил, что мошенничество - это преступление частного обвинения, поэтому полиция расследует только те случаи, о которых граждане сообщают в правоохранительные органы. Однако очень многие граждане по разным причинам - из-за небольшого ущерба, нанесенного киберпреступниками, или из-за недоверия к киберполиции - не обращаются с заявлениями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Деятельность ОПГ, занимавшейся изготовлением и продажей поддельных документов, пресечена в Киеве, - киберполиция. ФОТОрепортаж

"Проблема в том, что кибермошенничество как раз и нацелено на малые суммы, но разрабатывается так, чтобы охватить как можно больше пользователей. Именно масштабность таких преступлений и пассивность наших пользователей приводят к тому, что преступники в Украине зарабатывают большие деньги", - отметил руководитель Департамента киберполиции.