 Российские футболисты из заявки на ЧМ-2018 принимали допинг, - ARD

Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Газета.ru.

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Как заявил автор фильма, игроки национальной команды России принимали запрещенные препараты на чемпионате мира - 2014, и часть выступавших тогда спортсменов продолжает безнаказанно готовиться к новому мундиалю.

"У нас есть информация, что в 2014 году игроки сборной России, которые сейчас находятся в составе команды и готовятся к чемпионату мира - 2018, сдали положительные допинг-тесты. ФИФА утверждает, что проводила собственные тестирования. Но они не стали отвечать на вопрос о том, перепроверили ли они допинг-пробы на запрещенные препараты", - сказал Зеппельт в интервью Deutsche Welle Sports.

Фильм Зеппельта был показан 20 мая на немецком телеканале ARD. В качестве основного источника информации журналист использует информатора WADA Григория Родченкова. Вместе с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Зеппельт обсудил применение запрещенных препаратов российскими футболистами.

"Я получил приказ от Виталия Мутко о том, что нам не нужны положительные допинг-пробы в футболе. "Не трогай футбол, хорошо?" Он был моим начальником, и я следовал его приказам", - сказал Родченков в фильме.

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Также немецкий журналист сообщил, что ФИФА получила данные на 155 допинг-проб, которые необходимо было перепроверить, но так и не сделала этого. У себя в фильме Зеппельт говорит, что "грязные" пробы российских футболистов, взятые в 2014 году, подверглись манипуляциям и были заменены на "чистые" в московской лаборатории.

Официальная позиция ФИФА заключается в том, что все допинг-пробы футболистов сборной России с трех последних международных турниров оказались чистыми. В апреле 2018 года организация закрыла дело в отношении защитника казанского "Рубина" Руслана Камболова. Игрок попал в список футболистов, которые якобы применяли допинг летом 2016 года, но 19 апреля ФИФА объявила о том, что дело будет закрыто в связи с отсутствием доказательств по применению игроком допинга. "WADA провело рейд в Московской антидопинговой лаборатории, и тогда были конфискованы более трех тысяч проб представителей разных видов спорта, среди них были и пробы футболистов. У нас есть данные, что тогда, в 2014 году, там были и пробы игроков, которые сейчас находятся в заявке сборной России на ЧМ-2018. То есть речь идет о неоднозначных пробах 2014 года футболистов, которые сейчас в команде. В этом и заключается вопрос. ФИФА заявила, что провела какие-то тесты. На прошлой неделе мы задали им вопрос, провели ли они повторное тестирование на все запрещенные вещества и методы, но не получили ответа", - сказал автор фильма.

Из тех, кто выступал за сборную России в 2014 году, сейчас под руководством Станислава Черчесова тренируются голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник армейского клуба Сергей Игнашевич, а также полузащитники "Зенита", "Спартака" и ЦСКА Юрий Жирков, Александр Самедов и Алан Дзагоев. Кроме того, из участников того мундиаля шансы выступить на ЧМ-2018 сохраняют спартаковцы Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, включенные в список запасных.

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Также Зеппельт объяснил, зачем в футболе нужен допинг. "В футболе нужна сила, ее можно увеличить с помощью анаболиков. Также в этом необходимы комбинация силы и выносливости. Для выносливости может помочь эритропоэтин. И если вы посмотрите на историю расследований случаев допинга в футболе, то увидите, что и эритропоэтин, и анаболики были объектами этих расследований. То есть нет сомнений, что в применении допинга в футболе есть смысл. Уровень использования запрещенных препаратов здесь, возможно, не тот же, что, к примеру, в тяжелой или легкой атлетике, но говорить, что допинг не играет никакой роли в футболе, - это вздор", - заявил Зеппельт.

В декабре 2014 года на ARD вышел первый документальный фильм Зеппельта о допинге в России, где журналист рассказал о махинациях, которые существовали в отечественной сборной по легкой атлетике. С тех пор немец выпустил еще несколько работ о различных допинговых махинациях. В частности, была затронута тема Олимпиады в Сочи, где, согласно данным журналиста, около половины золотых медалей россиян были выиграны нечестным путем.

Совсем недавно Зеппельту было отказано во въезде в Россию на время чемпионата мира по футболу. Журналист попал в "черный список" нежелательных персон для посещения страны. Однако в конечном итоге он получил визу.