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Все про:Россия (69349) футбол (2889) ЧМ-2018 (105) допинг-контроль (280)

 Российские футболисты из заявки на ЧМ-2018 принимали допинг, - ARD

Известный немецкий журналист и автор ряда фильмов о допинге в спорте Хайо Зеппельт выпустил свою новую работу, где в центре скандала оказалась российская сборная по футболу.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Газета.ru.

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Как заявил автор фильма, игроки национальной команды России принимали запрещенные препараты на чемпионате мира - 2014, и часть выступавших тогда спортсменов продолжает безнаказанно готовиться к новому мундиалю.

"У нас есть информация, что в 2014 году игроки сборной России, которые сейчас находятся в составе команды и готовятся к чемпионату мира - 2018, сдали положительные допинг-тесты. ФИФА утверждает, что проводила собственные тестирования. Но они не стали отвечать на вопрос о том, перепроверили ли они допинг-пробы на запрещенные препараты", - сказал Зеппельт в интервью Deutsche Welle Sports.

Фильм Зеппельта был показан 20 мая на немецком телеканале ARD. В качестве основного источника информации журналист использует информатора WADA Григория Родченкова. Вместе с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Зеппельт обсудил применение запрещенных препаратов российскими футболистами.

"Я получил приказ от Виталия Мутко о том, что нам не нужны положительные допинг-пробы в футболе. "Не трогай футбол, хорошо?" Он был моим начальником, и я следовал его приказам", - сказал Родченков в фильме.

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Также немецкий журналист сообщил, что ФИФА получила данные на 155 допинг-проб, которые необходимо было перепроверить, но так и не сделала этого. У себя в фильме Зеппельт говорит, что "грязные" пробы российских футболистов, взятые в 2014 году, подверглись манипуляциям и были заменены на "чистые" в московской лаборатории.

Официальная позиция ФИФА заключается в том, что все допинг-пробы футболистов сборной России с трех последних международных турниров оказались чистыми. В апреле 2018 года организация закрыла дело в отношении защитника казанского "Рубина" Руслана Камболова. Игрок попал в список футболистов, которые якобы применяли допинг летом 2016 года, но 19 апреля ФИФА объявила о том, что дело будет закрыто в связи с отсутствием доказательств по применению игроком допинга. "WADA провело рейд в Московской антидопинговой лаборатории, и тогда были конфискованы более трех тысяч проб представителей разных видов спорта, среди них были и пробы футболистов. У нас есть данные, что тогда, в 2014 году, там были и пробы игроков, которые сейчас находятся в заявке сборной России на ЧМ-2018. То есть речь идет о неоднозначных пробах 2014 года футболистов, которые сейчас в команде. В этом и заключается вопрос. ФИФА заявила, что провела какие-то тесты. На прошлой неделе мы задали им вопрос, провели ли они повторное тестирование на все запрещенные вещества и методы, но не получили ответа", - сказал автор фильма.

Из тех, кто выступал за сборную России в 2014 году, сейчас под руководством Станислава Черчесова тренируются голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник армейского клуба Сергей Игнашевич, а также полузащитники "Зенита", "Спартака" и ЦСКА Юрий Жирков, Александр Самедов и Алан Дзагоев. Кроме того, из участников того мундиаля шансы выступить на ЧМ-2018 сохраняют спартаковцы Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, включенные в список запасных.

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Также Зеппельт объяснил, зачем в футболе нужен допинг. "В футболе нужна сила, ее можно увеличить с помощью анаболиков. Также в этом необходимы комбинация силы и выносливости. Для выносливости может помочь эритропоэтин. И если вы посмотрите на историю расследований случаев допинга в футболе, то увидите, что и эритропоэтин, и анаболики были объектами этих расследований. То есть нет сомнений, что в применении допинга в футболе есть смысл. Уровень использования запрещенных препаратов здесь, возможно, не тот же, что, к примеру, в тяжелой или легкой атлетике, но говорить, что допинг не играет никакой роли в футболе, - это вздор", - заявил Зеппельт.

В декабре 2014 года на ARD вышел первый документальный фильм Зеппельта о допинге в России, где журналист рассказал о махинациях, которые существовали в отечественной сборной по легкой атлетике. С тех пор немец выпустил еще несколько работ о различных допинговых махинациях. В частности, была затронута тема Олимпиады в Сочи, где, согласно данным журналиста, около половины золотых медалей россиян были выиграны нечестным путем.

Совсем недавно Зеппельту было отказано во въезде в Россию на время чемпионата мира по футболу. Журналист попал в "черный список" нежелательных персон для посещения страны. Однако в конечном итоге он получил визу.

Источник: https://censor.net.ua/n3067279
 
 
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Надеюсь они из группы не вылезут. Уругвай вроде на плаву, да и египтяне с Салахом - не подарок
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Они разве не в одной из групп смерти вместе с ЛНР, ДНР и КНДР?
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КНДР, кстати, пытается из данной группы вырваться. Пока робко, но всё же.

Но на её место претендуют Сирия, Иран и после вчерашних "выборов" Венесуэла.
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Чемпионам мира 2014 года будет простительно.
Думаю, в 2018-м по следам Великой Северной Кореи чемпионом будет - Великая Расея.
Северная Корея выиграла Чемпионат мира по футболу! North Korea won World Cup 2014
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Не. То англичане попали в группу смерти к Панаме. Мало того, что злочынный Ливерпуль любимую клубную команду спойсителя сделал, за которую у него сердце хватало, так ещё и любимую офшорную сборную дрюкнут. Англичане теперь враги Будковой номер один
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Тему "Олимпийские атлеты из России" можем повторить?
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ЧМ-2018 по футболу стране, именуемой россия?
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И все равно Европа с кацапней в засос. Им хоть на голову кацапня нагадит всё равно в заcос. И трагедию с малазийском Боингом уже забыли и кацапские хакерские атаки в том числе и на МО Германии забыли и вмешательство в выборы почти всех стран ЕС и попытка переворота в Черногории - всё пох...Хуйло только смеется над ними
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вах...а где то писали ,шо тереза только лает,но не кусается
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Ты только узнал? Я всегда говорил, что Штаты и страны Британского содружества - лучшие союзники Украины. Именно поэтому Лола предпочитает иметь дело с Францией и Германией
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Вообще, у лолиты никто не спрашивал, с кем он хочет иметь дело, его поставили перед фактом. Немецкие и французкие товарищи сами навязались "порешать вопросы" связанные с "конфликтом в Украине", как они его там называют. Ведь, он непосредственно касается их стратегических отношений с кацапстаном - главных отношений, как для германии, так и для франции. Эти товарищи очень не хотели бы, чтобы столь важная для них тема решалась бы без них, поэтому они сразу прибежали с "деловыми предложениями". И этими предложениями мгновенно воспользовался товарищ обама (агент влияния кремля и соц.интерна на посту президента США), чтобы "откосить", "прикинуться дурачком" и выйти из дела. Ну, ведь не может же обама начинать войну против своих хозяев из кремля - не для этого он организовывал все "перезагрузки". А для германии и франции было главным сохранить "статус-кво" в геополитических отношениях, сохранить политические и экономические отношения с кацапстаном и не разрывать их, заморозить "неопределённое" положение Украины на "неопределенное время", снизить активность боевых действий - чтобы не было политического давления на руководство ЕС. Как видите, практически все пункты этого плана выполнены и это не удивительно - ведь, сам план создавался не для помощи Украине, а для решения главных проблем самих, германии и франции. Немцы уже давно бредят об совместном союзе с кацапстаном от "Лиссабона до владивостока", а для французов кацапы нужны как "альтернативный центр силы" против гегемонии США. Поэтому, они для кацапов не просто ситуационные союзники - они стратегические союзники и они не откажутся от кацапстана никогда. Исходя из этого и надо строить свою политику и понимать, что германия и франция - это враги, пока "потенциальные". Кстати, это касается не только Украины.
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Закрой за мной дверь. Я ухожу!
21st Май 2018 anti-colorados

Прямо сейчас очень интересно наблюдать за тем, как разворачиваются события за рубежом, так или иначе - связанные с РФ. На этот раз оставим в стороне комментарии по поводу отказа министра иностранных дел Лаврова, известного под позывными «Усталая лошадь», а в последнее время «Маленькая лошадка», от поездки на саммит G-20 в Аргентину. Случись это событие в другой стране, это было бы не так весело. Кроме глупой, как всегда, версии самого МИДа, есть еще две. Первая - из Аргентины уже не получится привезти полный самолет кокса. Вторая - могут повязать за последнюю партию кокса, которая готовилась к отправке в мидовском здании. В любом случае, Лавров туда не поехал и бог с ним.

Куда больший интерес вызывают некоторые другие события. Например, стало известно, что закончено расследование специальной комиссии, связанное с влиянием российских олигархическо-коррупционных денег на экономику и внутреннюю политику Великобритании. Этот увесистый, добротный документ дал основание британскому парламенту поставить правительству вопрос о том, что пора прикрывать лавочку с этими российскими денежными мешками, генерирующих коррупцию уже на Островах. Как пошутил один из парламентариев, явно в стиле знаменитой книжки Кучмы: Британия - не Германия. В общем, правительству поручено не тянуть резину и принимать понятные и конкретные меры, в отношение этих персонажей.

Первым пошел Рома Абрамович, живущий в Лондоне почти 20 лет, владеющий футбольным клубом Челси и являвшийся кошельком как Ельцина, так и только что сменившего его Путина. Кстати, в упомянутом выше отчете Абрамовича почему-то называют не по фамилии, а по отчеству. Но как бы его не называли, визу ему таки не продлили. Английский юмор славится своей недосказанностью и многослойностью, а потому один из слоев этого мероприятия можно понимать как: «Греби Ромчик обратно на Чукотку». А другой слой звучит еще более определенно: «Остальной братве - приготовиться!». Можно подумать, что это - частный, ни на что не влияющий случай, но это совершенно не так.

Путин, по сути, создал феодальное государство, в котором уже давно не работают ни внутренние, ни международные нормы и правила. Сам Путин сделал себя воплощением власти и закона и не удивительно, что в 21 веке, восстановлены феодальные отношения уровня»вассал-сюзерен». То есть, Путин дал возможность своим приближенным грабить все, что им нравится и как им нравится и при этом - обещал сам не вредить их интересам и отстаивать их перед третьими, в том числе - зарубежными лицами и государствами. Взамен, он получал от них определенную мзду от прибыли и беспрекословную поддержку. Это и есть основа той «стабильности», о которой Путин всегда твердит как залеченный.

Понятно, что демонтировав право, как фундаментальный институт государства, Путин легко мог обеспечить свою часть сделки внутри страны. Как пишут знающие люди из РФ, там уже начались выплаты из бюджета сотен миллиардов рублей тем бизнесменам, которые пострадали от санкций. Ничего, что приходится урезать расходы по критическим статьям, но тут сюзерен действует как и обещал. Другое дело, что Путина вышвырнули из международной политики и его мнение или интересы, а тем более - слово, уже не могут быть гарантией безопасности для того же Абрамовича и ситуация становится все хуже. То есть, эти самые Абрамович и те, кто ждет своей очереди на выход, получили основания считать, что Путин не выполняет своей части договора, а это - чревато шарфом или табакеркой.

Второе интересное событие - решение руководства Китая увеличить объем импорта из США на $200 млрд., что должно сократить возникший между странами дисбаланс. Само по себе это говорит о том, что у Трампа и Си - действительно сложились довольно доверительные отношения и они с пониманием относятся к просьбам друг друга. Как мы помним, Си просил Трампа воздержаться от военной операции в Северной Корее тогда, когда силы и средства уже были развернуты в Японском море. Си дал слово дожать Ына и Трамп это слово принял - свернув почти начатую операцию. Теперь Си решил адекватно ответить на претензии Трампа о торговом дисбалансе и начале торговой войны. Он сделал то, что Трамп считал необходимым для возвращения ситуации в исходное положение.

Но в нашем случае, это важно еще и потому, что Китай анонсировал начало крупных закупок американского СПГ. То есть, Штаты врываются на рынок, на который рассчитывал Путин, со своим Газпромом, а теперь - все. Зная цепкость американской торговли, можно говорить с большой долей вероятности, о закрытии рынка СПГ для Газпрома. Штаты не упустят момент, чтобы вышвырнуть Москву с этого рынка. Путин получил конкуренцию там, где он рассчитывал получить альтернативу, в случае осложнений со сбытом газа в Европе.

На этом фоне переговоры Меркель с Путиным в Сочи, одной из основных тем которых был Северный поток, стал явным диссонансом к указанным выше событиям. По факту, Германия не видит коррупционного давления российских грязных денег, как это видит Британия. Там даже исследования этого влияния не проведено, не говоря уже о выдворении из страны одиозных путинских вассалов. И кроме того, даже Китай, у которого свои отношения с Москвой, не видит проблем с тем, чтобы дать дедушке Вове под зад коленом, с его газом, а Германия демонстрирует желание еще плотнее и глубже насадиться на путинскую трубу.

Все эти события произошли почти одновременно, поэтому их сопоставление и дает такую интересную картину. Так что Лавров с его коксом - просто маленький эпизод большой игры. Он получит большее значение тогда, когда Штаты обнародуют данные по торговле наркотиками первыми лицами РФ, как недавно это сделали по отношению к первым лицам Венесуэлы. Тогда Путин может легко менять свою фамилию на Эскобар и доживать свою жизнь уже с официальным клеймом наркобарона, а его страна - будет доживать оставшиеся годы с клеймом наркопритона.
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Покупаешь футбольный клуб
Вкладываешь в него 3 млрд
Тебе не продлевают визу
Епс, ты Абрамович!
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По телеку пускай теперь на свой клуб смотрит... Как и все рабсияне..
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Заберет свою собственность в виде челси и поедет развивать футбол на чукотке Російські футболісти із заявки на ЧС-2018 вживали допінг, - ARD - Цензор.НЕТ 3324
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Может совпадение? В Швейцарии на каждом углу можно русский услышать, особенно в нашем городе. Была в Лондоне пару недель назад, туризм, ну может пару раз слышала… ,не ожидала …
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гы...пока тот чм начнется-у кацапни и играть уже некому будет
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"Приятный" сюрприз накануне. Теперь понятно, почему этому журналисту засраха отказывало в визе на ЧМ18
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Знаем, какой допинг они всей Россией принимают...

Российские футболисты из заявки на ЧМ-2018 принимали допинг, - ARD - Цензор.НЕТ 3575
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деньги газпрома для ФИФА допингованной мочой не пахнут.
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ФИФА ніяк не подавиться газпромівськими грошима
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«Шрек и осел. Два де*ла - страшная сила», - подписала фото волонтер.


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И ещё...Китай предложил Кремлю,построить под Керченским проливом водный канал,для доставки пресной воды в Крым, а Китай получает безвозмездно от России Владивосток,учитывая то что Россия ничего не строила в Крыму и зашла в Крым как на своё.
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наркота з Венесуели чи Аргентини?
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Я правильно понял, что ФИФА просто в открытую послала WADA? Это сойдёт ей с рук?
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Судя по тому, как играет сборная Раши, они снотворное принимают и транквилизаторы. Это же сомнамбулы. Російські футболісти із заявки на ЧС-2018 вживали допінг, - ARD - Цензор.НЕТ 2379
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Что есть, то и принимают. Кора дуба, пижма, мухоморы...
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Цензор.НЕТНовостиСпортРоссийские футболисты из заявки на ЧМ-2018 принимали допинг, - ARD
 
 
 
 
 
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