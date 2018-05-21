 Патриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает греческое агентство Ромфея.

Согласно информации агентства, опубликованной 16 мая 2018 года, Константинопольский Патриархат твердо намерен "пройти весь путь в вопросе предоставления автокефалии Украинской Церкви".

"Ромфея" опубликовала эксклюзивную информацию о содержании переговоров, которые прошли в Афинах между представителями Константинопольского Патриархата и делегацией Элладской Православной Церкви Греции по вопросу об Украине.

Представители Константинопольской Патриархии проинформировали архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима и членов Священного Синода Элладской Православной Церкви о том, что Патриарх Варфоломей намерен продвигать вопрос о предоставлении автокефалии Православной Церкви на Украине.

"Митрополиты Пергамский Иоанн, Галльский Эммануил и Смирнский Варфоломей, посетившие Афины, подчеркнули, что у Московского Патриархата была возможность в ходе предсоборного процесса (подготовительные заседания накануне Церковного Собора на Крите), подписать документ о процедуре предоставления автокефалии, но он этого не сделал. В результате, Константинопольский Патриархат, поскольку никакое другое действие не было предпринято, может предоставить, согласно сообщению делегации, автокефалию местной объединенной Церкви на Украине", - сообщает агентство.

В ходе переговоров, константинопольские представители подчеркнули, что в 1688 году Киевскую митрополию Константинопольский Патриархат лишь "делегировал" Московскому Патриархату.

"Московский Патриархат был в затруднительном положении и решил, чтобы митрополит Киевский был избран в Москве, будучи иерархом Вселенского Патриархата - но это соглашение не было соблюдено никогда", - заявила в Афинах делегация Константинополя.

Архиепископ Иероним, в свою очередь, выразил нейтральное отношение к данному вопросу, подчеркнув, что эта проблема очень значительна, и что решение о позиции Элладской Православной Церкви по ней должно было бы быть принято на Архиерейском Соборе Элладской Церкви в будущем октябре.

Делегация Константинопольского Патриархата разъяснила во время встречи, что "в любом случае, процесс (провозглашения автокефалии Константинополем) будет продолжаться". Кроме того, иерархи Константинопольского Патриархата заметили Архиепископу Афинскому, что он мог бы в данный момент выразить свое неприятие или свою поддержку позиции Фанара, чего, однако, не произошло.

"Характерно, что, когда Архиепископ спросил Константинопольскую делегацию о том, чего именно хотели от Элладской Церкви, иерархи Патриархата подчеркнули, что сейчас они ничего не просят, но что, когда новый митрополит Киевский будет избран, от нее потребуется (то есть от Элладской Церкви) признать его обменяться грамотами, как это принято", - отмечает агентство.

В свою очередь российский православный ресурс, близкий к Московскойй патриархии, Седмица.ру отмечет:

- Константинопольский Патриархат рассматривает себя, а не Московский Патриархат, как Церковь-мать по отношению к Православной Церкви на Украине, полностью отвергая факт перехода Киевской митрополии в состав Московского Патриархата в 1680- гг. Фанар намерен использовать этот довод как основание для своих действий в направлении предоставления автокефалии Украинской Церкви.

- Константинопольский Патриархат намерен предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви в одностороннем порядке, а не в соответствии с процедурой, разработанной на предсоборных совещаниях в Шамбези, которая предусматривала консенсус всех поместных Православных Церквей при даровании автокефалии новой поместной Церкви.

- Константинопольский патриархат намерен совершить поставление нового митрополита Киевского в Константинопольской юрисдикции и даровать возглавляемой им митрополии автокефалию, а не легитимировать существщие украинские церкви - Украинскую православную церковь - Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.