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Все про:Варфоломей (55) Греция (481) Константинопольский патриархат (13) православие (117) автокефалия (49)

 Патриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью

Константинопольский патриарх Варфоломей провел переговоры в Афинах с руководством Элладской церкви по вопросу об автокефалии Украинской Церкви.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает греческое агентство Ромфея. 

Согласно информации  агентства, опубликованной 16 мая 2018 года, Константинопольский Патриархат твердо намерен "пройти весь путь в вопросе предоставления автокефалии Украинской Церкви".

"Ромфея" опубликовала эксклюзивную информацию о содержании переговоров, которые прошли в Афинах между представителями Константинопольского Патриархата и делегацией Элладской Православной Церкви Греции по вопросу об Украине.

Представители Константинопольской Патриархии проинформировали архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима и членов Священного Синода Элладской Православной Церкви о том, что Патриарх Варфоломей намерен продвигать вопрос о предоставлении автокефалии Православной Церкви на Украине.

"Митрополиты Пергамский Иоанн, Галльский Эммануил и Смирнский Варфоломей, посетившие Афины, подчеркнули, что у Московского Патриархата была возможность в ходе предсоборного процесса (подготовительные заседания накануне Церковного Собора на Крите), подписать документ о процедуре предоставления автокефалии, но он этого не сделал. В результате, Константинопольский Патриархат, поскольку никакое другое действие не было предпринято, может предоставить, согласно сообщению делегации, автокефалию местной объединенной Церкви на Украине", - сообщает агентство.

В ходе переговоров, константинопольские представители подчеркнули, что в 1688 году Киевскую митрополию Константинопольский Патриархат лишь "делегировал" Московскому Патриархату.

"Московский Патриархат был в затруднительном положении и решил, чтобы митрополит Киевский был избран в Москве, будучи иерархом Вселенского Патриархата - но это соглашение не было соблюдено никогда", - заявила в Афинах делегация Константинополя.

Архиепископ Иероним, в свою очередь, выразил нейтральное отношение к данному вопросу, подчеркнув, что эта проблема очень значительна, и что решение о позиции Элладской Православной Церкви по ней должно было бы быть принято на Архиерейском Соборе Элладской Церкви в будущем октябре.

Делегация Константинопольского Патриархата разъяснила во время встречи, что "в любом случае, процесс (провозглашения автокефалии Константинополем) будет продолжаться". Кроме того, иерархи Константинопольского Патриархата заметили Архиепископу Афинскому, что он мог бы в данный момент выразить свое неприятие или свою поддержку позиции Фанара, чего, однако, не произошло. 

"Характерно, что, когда Архиепископ спросил Константинопольскую делегацию о том, чего именно хотели от Элладской Церкви, иерархи Патриархата подчеркнули, что сейчас они ничего не просят, но что, когда новый митрополит Киевский будет избран, от нее потребуется (то есть от Элладской Церкви) признать его обменяться грамотами, как это принято", - отмечает агентство.

В свою очередь российский православный ресурс, близкий к Московскойй патриархии, Седмица.ру отмечет: 

- Константинопольский Патриархат рассматривает себя, а не Московский Патриархат, как Церковь-мать по отношению к Православной Церкви на Украине, полностью отвергая факт перехода Киевской митрополии в состав Московского Патриархата в 1680- гг. Фанар намерен использовать этот довод как основание для своих действий в направлении предоставления автокефалии Украинской Церкви.

- Константинопольский Патриархат намерен предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви в одностороннем порядке, а не в соответствии с процедурой, разработанной на предсоборных совещаниях в Шамбези, которая предусматривала консенсус всех поместных Православных Церквей при даровании автокефалии новой поместной Церкви.

- Константинопольский патриархат намерен совершить поставление нового митрополита Киевского в Константинопольской юрисдикции и даровать возглавляемой им митрополии автокефалию, а не легитимировать существщие украинские церкви - Украинскую православную церковь - Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3067278
 
 
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Я не очень понимаю, из-за чего весь этот поповский шухер с автокефалией? Не, конечно, нашему главному попу хочется на свои хлеба, ни с кем не делиться и тут откуда ни возьмись такой подгон вырисовывается. Опять же Петруха - спаситель веры и вообще всего. Историческая личность. Как за него не голосовать, за такого? Для этого всё заворачивается в патриотическую обёртку, Типа наши бараны-прихожане, у которых мозги отсутствуют и собственного мнения быть не может, не должны в церкви московских попов слушать.
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два Патриархата...какая-то Церковь-мать, потом Православная Церковь, потом Украинская автокефальная поместная церковь..попы подурели...
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все идет в правильном направлении. Не знаю, как выглядит Томос, но я уже сильно его хочу увидеть.
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" Московский Патриархат, как Церковь-мать по отношению к Православной Церкви на Украине"
Боже, так в чем проблема? Следуйте к своей этакой матери и не лезьте в дела отцовские Патриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью - Цензор.НЕТ 8941
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И что?...
В чём здесь заслуга граждан современного государства Украина, существующего с 1991 года?...
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В том же самом...в чем заслуга граждан паРаши..которая существует с того же самого 1991-го года..... Патриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью - Цензор.НЕТ 8152
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Несколько уточнений
1.Москву основал как центр своего Улуса Хан Джучи.
2 . Термин «Россия» применительно к Московскому Улусу - Московии был введен указом Петра1 в 1721 году.
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Москва впервые упоминается в летописи под 1147 г., когда князь Ростовско-Суздальской земли Юрий Долгорукий пригласил на свидание своего союзника князя Святослава Ольговича Новгород-Северского и устроил гостю "обед силен".
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"Автокефалия"
- это то, за что украинцы должны сейчас бороться под предводительством
однотурового всенародно любимого президента!...
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Не в обіду. Так просто. До слова прийшлося. Патриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью - Цензор.НЕТ 3999
Патриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью - Цензор.НЕТ 7864
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Порошенко конечно честь и слава, за проделанную работу в деле вызволения из ордынского рабства Церкви Киевской Руси-Украины.
Но, если верить этому - "Константинопольский патриархат намерен совершить поставление нового митрополита Киевского в Константинопольской юрисдикции и даровать возглавляемой им митрополии автокефалию, а не легитимировать существщие украинские церкви - Украинскую православную церковь - Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь".
То вполне вероятны сюрпризы с именем этого Митрополита, вплоть до того, что им может оказаться грек....
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За что ему "честь"... а, тем более, "слава"?...
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Скажи это матерям за погибших на Донбассе сыновей. Герои гибнут, а оффшорник наживается.
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Ну да, конечно, это же Порошенко напал на Расею, и это Петр Алексеевич посылал "ихтамнетов" с танками и Градами стирать с лица земли Рязань и Воронеж. И да, это украинская армия оккупировала Кубань, и вернула в "родную гавань" исконно Украинскую землю населенную україномовними кубанцями
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А они насмотрятся московского телевизора а потом здесь на цензоре пересказывают то что видели....
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Ні, не буде ані грека ані іншого іноземця. Але ж сумнівно, що буде Філарет
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То вполне вероятны сюрпризы с именем этого Митрополита, вплоть до того, что им может оказаться грек....
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Не може, ви не розумієте що кажете. Тобто, це може бути етнічний грек за походженням, в Україні багато греків, є і священники серед них, але обиратимуть його в Україні, і обиратимуть збори української церкви виключно серед українських священників. Це ж і є суть автокефалії - повна самостійність церкви.
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Так, чтож ты не молишься за упокой его?
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всех кремлёвских консервированных мурзилок, зрадоботов, юлеботов и прочих следует вывезти на передовую , выдать по половинке кирпича и бросить на прорыв минных полей
при этом разрешить кричать "засталина, запутина, заюлю!"- ведь у нас свобода слова
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Не покатит. У большинства окажется белый билет. Да и толку от них...
Разве что разноются в плену и подорвут моральный дух противника.
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Как только поднимается вопрос о УЦ - кацапы начинают со страшной дурью палиться)))))))
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продовжуйте обговорювати церкву ... Патриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью - Цензор.НЕТ 5464
Патриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью - Цензор.НЕТ 2835
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Зато он в вере твёрд...
И по праздникам в церкви бывает...
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буває в церкві МП , де він дияконом служив ?
чи в тій церкві у нього в дома - де його власна ікона висить ? ..))
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Це якийсь разводняк! Посилання на російску Вікі, де вказуеться, що у будівництві мосту в обхід санкцій, застосовувалась техніка загальновідомих світових брендів, які цим начебто пишаються, а от акумулятори до тої техники віготовляв саме завод Порошенко.
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Той скрин вже не відповідає дійсності, але свою справу продовжуе робити....
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Крымский_мост
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Вообще, сама постановка вопроса, что Московская церковь является церковью-матерью для Киевской - это полный исторический маразм, наглость и предельный российский имперский идиотизм. Сами себе наотгрызали всего и вся в своё время, силой и только силой, а теперь пальцы веером (именно веером, ибо пронизано там все уголовной субкультурой).
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Русь крестили в Киеве.
И что на это могут возразить московские ряженые попы?
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Особый цинизм в том, что москвабадская церковь подчинялась Киевской и всея Руси митрополии, от которой решила отколоться и не признавалась никем 150 лет, пока похищениями, угрозами, шантажом и подкупами наконец не выторговали себе признание, а теперь преподносит себя церковью-матерью Киевской.
Это как двинувшаяся головой непутевая дочь на полном серьезе считает себя матерью своей матери и требует от остальных в эту шизофрению верить и дико истерит, когда не верят.
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Все проще дата постройки Киевского собора и крещения Киевской Украины и дата образования ну хотя бы москва бада
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То ,как начинают дёргаться "каноничные" мне определённо начинает нравится. Патриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью - Цензор.НЕТ 2334
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Короче у нас не будет Патриарха, но зато будет митрополит избранный в Константинополе. То-есть УПЦ МП станет УПЦ КП. Для патриаршества нужны голоса всех патриархов на что киря мп никогда не пойдет.
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чЛенина из Мавзолея пора доставить в Константинополь....,он был глубоко православным Атеистом немецкого РАЗЛИВА............
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПатриарх Варфоломей намерен "твердо пройти путь предоставления автокефалии Украинской церкви", - делегация Константинопольского патриархата провела переговоры с Греческой православной церковью
 
 
 
 
 
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