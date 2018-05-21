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 Политика Украины
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Все про:МИД (4557) Украинский институт (2)

 В МИД призвали не создавать "искусственных проблем" вокруг результатов конкурса на должность гендиректора Украинского института

Любые спекулятивные заявления и действия вокруг результатов конкурса на должность гендиректора Украинского института являются попыткой отдельных участников создать искусственную проблему.

Об этом говорится в совместном комментарий МИД Украины и Конкурсной комиссии по вопросу избрания генерального директора Государственного учреждения "Украинский институт", опубликованного, как информирует Цензор.НЕТ, на сайте МИД.

"МИД Украины в своих шагах по созданию Украинского института от начала последовательно придерживается принципов прозрачности, публичности и профессионального подхода. Каждый этап в создании этой важной учреждения осуществлялся с участием широкой общественности и освещался на сайте Министерства, в социальных сетях и СМИ.

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Именно с учетом предложений украинской общественности и профессионального сообщества по прозрачным процедурам были сформированы две независимые комиссии из представителей профессиональной общественности, не связанных с МИД: Экспертная, а позже - Конкурсная. Задачей экспертов было выбрать состав независимой конкурсной комиссии, которая бы принимала соответствующие решения. Таким образом, все возможности для посторонних влияний на ход конкурс были намеренно устранены", - говорится в сообщении.

В комментарии указывается, что работа конкурсной комиссии и формирование конкурсных требований к кандидатам проходили в соответствии с "лучшими практиками международного опыта аналогичных иностранных институтов", в частности, Института Гете, Французского института, Британского совета, Австрийского, Польского, Чешского культурных центров.

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"Заявленные на сайте МИД требования к кандидатам были обнародованы после детальной проработки всего комплекса критериев (Условия конкурса и Устав Института)", - отмечают в МИД.

Ко всем кандидатам были применены единые процедуры оценки, которые "обнаружили уровень их профессионализма и опыта в приоритетных сферах деятельности Института". "Большинство кандидатов продемонстрировали уникальный потенциал для сотрудничества как в контексте деятельности Украинского института, так и в других инициативах МИД и Украинского института.

Главное внимание уделялось соответствию кандидатов заявленным в должности требованиям. Среди критериев было оценивание коммуникационных качеств и способность к взаимодействию с государственными органами Украины и иностранных государств, ответственное отношение к работе с документами, в частности корректность пакета документов, который подавался кандидатам, с Условиями, заявленными на сайте МИД, которые не менялись во время проведения конкурса.

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В течение установленного законодательством срока, после завершения конкурса, официально в МИД не было подано ни жалоб, ни апелляций. Любые спекулятивные заявления и действия вокруг результатов конкурса является попыткой отдельных участников создать искусственную проблему", - подчеркивают в МИД.

"Мы убеждены, что тесная синергия с любыми специалистами в соответствующих сферах культурной дипломатии, представителями Всемирного конгресса украинцев и другими зарубежными украинцами является предпосылкой успешной работы Украинского института и сети его зарубежных филиалов", - подчеркивается в комментарии.

Напомним, в июне 2017 года Кабинет министров Украины одобрил создание государственного учреждения "Украинский институт" для презентации Украины за границей и продвижения ее имиджа в мире. Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел о создании Украинского института, отнеся его в сферу управления МИД.

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В январе 2018 года МИД дал старт конкурсу на должность директора Украинского института. В апреле конкурсная комиссия объявила победителя на должность руководителя Украинского института – им стал руководитель программ по искусству в British Council Украина Владимир Шейко.

Источник: https://censor.net.ua/n3067277
 
 
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А что в институте будут делать... кроме как получать зряплату, конечно?...
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Сейчас все любят "общаться"... А что это такое?... Болтать впустую, убивая время...
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В Германии словили подельника Кононенко и Порошенко - ключевое звено воровства на рынке энергетики. Вместо платежей госкомпаниям деньги шли новоявленному Курченко - по фамилии Крючков. Если его выдадут НАБУ, ниточка потянется до Порошенко.
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В МИД призвали не создавать "искусственных проблем" вокруг результатов конкурса на должность гендиректора Украинского института - Цензор.НЕТ 7542

На Кубани жестоко убили женщину. Весь 10-тысячный поселок вышел на стихийный митинг, требуя справедливого расследования

https://meduza.io/feature/2018/05/21/v-psebae-krasnodarskogo-kraya-zhestoko-ubili-zhenschinu-ves-10-tysyachnyy-poselok-vyshel-na-stihiynyy-miting-trebuya-spravedlivogo-rassledovaniya
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После пожара в Кемерово, человек потерявший семью, тоже с призывами выступал.
Правда за несколько дней, его взгляд на происшедшее, стал диаметрально противоположным...
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скажут что это все американцы сделили или Украинцы , А не важно
Люди уже мертры и отравлены пропагандой и дибилизмом
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Вы отстаете от жизни... В МИД призвали не создавать "искусственных проблем" вокруг результатов конкурса на должность гендиректора Украинского института - Цензор.НЕТ 9091
Кацапы уже заявляли о чем то таком.
Конечно, неофициально - только на желтых страницах, но там хватает людей, которые готовы и в такое поверить...
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Ну, при помощи Британского совета, можно бесплатно выучить английский язык и сдав экзамен, получить сертификат.
Цели вполне приземленные: работа, учеба в Великобритании, иммиграция.
А вот станет ли Украинский институт таким же популярным как Британский совет - тут можно поспорить.
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У кожному куточку України настільки все досконало зроблено, так заможно живе кожен українець - що залишилось тепер тільки популізувати у всьому світі УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. вальцманівсько-гройсманська жи-2 від жиру розум вже втрача.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ МИД призвали не создавать "искусственных проблем" вокруг результатов конкурса на должность гендиректора Украинского института
 
 
 
 
 
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