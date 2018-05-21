 В МИД призвали не создавать "искусственных проблем" вокруг результатов конкурса на должность гендиректора Украинского института

Об этом говорится в совместном комментарий МИД Украины и Конкурсной комиссии по вопросу избрания генерального директора Государственного учреждения "Украинский институт", опубликованного, как информирует Цензор.НЕТ, на сайте МИД.

"МИД Украины в своих шагах по созданию Украинского института от начала последовательно придерживается принципов прозрачности, публичности и профессионального подхода. Каждый этап в создании этой важной учреждения осуществлялся с участием широкой общественности и освещался на сайте Министерства, в социальных сетях и СМИ.

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Именно с учетом предложений украинской общественности и профессионального сообщества по прозрачным процедурам были сформированы две независимые комиссии из представителей профессиональной общественности, не связанных с МИД: Экспертная, а позже - Конкурсная. Задачей экспертов было выбрать состав независимой конкурсной комиссии, которая бы принимала соответствующие решения. Таким образом, все возможности для посторонних влияний на ход конкурс были намеренно устранены", - говорится в сообщении.

В комментарии указывается, что работа конкурсной комиссии и формирование конкурсных требований к кандидатам проходили в соответствии с "лучшими практиками международного опыта аналогичных иностранных институтов", в частности, Института Гете, Французского института, Британского совета, Австрийского, Польского, Чешского культурных центров.

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"Заявленные на сайте МИД требования к кандидатам были обнародованы после детальной проработки всего комплекса критериев (Условия конкурса и Устав Института)", - отмечают в МИД.

Ко всем кандидатам были применены единые процедуры оценки, которые "обнаружили уровень их профессионализма и опыта в приоритетных сферах деятельности Института". "Большинство кандидатов продемонстрировали уникальный потенциал для сотрудничества как в контексте деятельности Украинского института, так и в других инициативах МИД и Украинского института.

Главное внимание уделялось соответствию кандидатов заявленным в должности требованиям. Среди критериев было оценивание коммуникационных качеств и способность к взаимодействию с государственными органами Украины и иностранных государств, ответственное отношение к работе с документами, в частности корректность пакета документов, который подавался кандидатам, с Условиями, заявленными на сайте МИД, которые не менялись во время проведения конкурса.

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В течение установленного законодательством срока, после завершения конкурса, официально в МИД не было подано ни жалоб, ни апелляций. Любые спекулятивные заявления и действия вокруг результатов конкурса является попыткой отдельных участников создать искусственную проблему", - подчеркивают в МИД.

"Мы убеждены, что тесная синергия с любыми специалистами в соответствующих сферах культурной дипломатии, представителями Всемирного конгресса украинцев и другими зарубежными украинцами является предпосылкой успешной работы Украинского института и сети его зарубежных филиалов", - подчеркивается в комментарии.

Напомним, в июне 2017 года Кабинет министров Украины одобрил создание государственного учреждения "Украинский институт" для презентации Украины за границей и продвижения ее имиджа в мире. Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел о создании Украинского института, отнеся его в сферу управления МИД.

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В январе 2018 года МИД дал старт конкурсу на должность директора Украинского института. В апреле конкурсная комиссия объявила победителя на должность руководителя Украинского института – им стал руководитель программ по искусству в British Council Украина Владимир Шейко.