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 Киевские новости, Общество
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 До завершения финала Лиги чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы, - Яровой

Об этом сегодня, 21 мая, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД.

"Количество реализованных билетов на финальный матч 26 мая - 63000.Для обеспечения общественного порядка в чрезвычайный режим работы переводится около 12 000 правоохранителей.Из них - 6000 полицейских, почти 4000 нацгвардийцев, тысяча пограничников и другие подразделения", - отметил первый заместитель министра внутренних дел.

Он также сказал, что большой объем работы ляжет на пограничные и транзитные области, в частности на пункты пропуска.

"Будут задействованы 26 воздушных пунктов пропуска, 51 автомобильный, 53 железнодорожных.На этих пунктах пропуска будут работать до тысячи пограничников и привлеченные до 100 служебных собак.Организованное прибытие около 11 000 болельщиков через аэропорт Борисполь.Ожидается прибытие около 15 000 человек автомобильным транспортом", - добавил Сергей Яровой.

Первый заместитель главы МВД также отметил, что ответственность лежит не только на руководителях региональных подразделений, но и на всем личном составе.

"Основная нагрузка идет именно на личный состав.От рядовых зависит успех всего мероприятия.Личный состав надо поощрять, поэтому я ставлю перед руководителями такую ​​задачу ", подчеркнул он.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев обратился в региональные управления полиции.

"С сегодняшнего дня и до конца мероприятий мы имеем повышенный уровень террористической угрозы. Взрывотехники всех регионов должны оперативно и своевременно передавать информацию о выявленных бесхозных вещах", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работает мощное подразделение полиции диалога", - Нацполиция на "Олимпийском" провела обучение и слаживание сил перед финалом Лиги чемпионов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3067276
 
 
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ну а чем ещё милиции заниматься? не экономику ж поднимать..
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это ты скажешь урке, который "поднимет" тебя на нож в темной подворотне До завершення фіналу Ліги чемпіонів підрозділи МВС переведено в надзвичайний режим роботи, - Яровий - Цензор.НЕТ 969
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помните блокаду Лугандонии ?
Тогда некоторые писали, что там фейковые атошники блокируют... - так вот...

До завершення фіналу Ліги чемпіонів підрозділи МВС переведено в надзвичайний режим роботи, - Яровий - Цензор.НЕТ 6371 Дмитро Корчинський поширив допис.
2 год ·

Сорок днів тому Май, а нині загинув Футболіст і Цинк. Хлопці, що на фото не лише неймовірно сміливі в бою, вони мужні, як громадяни.

Май, Футболіст і ці хлопці, свого часу підтримали блокаду окупованих територій, тоді, коли владні бариги несамовито лютували проти неї.

Хлопці відпросилися у відпустку й приєдналися до блокадного пікету. Військовослужбовці ЗСУ розуміють наскільки важко солдатам активно захищати свою громадянську позицію.

Кращі гинуть перші. Май і Футболіст зараз разом на Небесах по праву руку від Господа.

В пам'яті народу вони будуть вічно.
До завершення фіналу Ліги чемпіонів підрозділи МВС переведено в надзвичайний режим роботи, - Яровий - Цензор.НЕТ 8109
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДо завершения финала Лиги чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы, - Яровой
 
 
 
 
 
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