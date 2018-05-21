 До завершения финала Лиги чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы, - Яровой

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД.
"Количество реализованных билетов на финальный матч 26 мая - 63000.Для обеспечения общественного порядка в чрезвычайный режим работы переводится около 12 000 правоохранителей.Из них - 6000 полицейских, почти 4000 нацгвардийцев, тысяча пограничников и другие подразделения", - отметил первый заместитель министра внутренних дел.
Он также сказал, что большой объем работы ляжет на пограничные и транзитные области, в частности на пункты пропуска.
"Будут задействованы 26 воздушных пунктов пропуска, 51 автомобильный, 53 железнодорожных.На этих пунктах пропуска будут работать до тысячи пограничников и привлеченные до 100 служебных собак.Организованное прибытие около 11 000 болельщиков через аэропорт Борисполь.Ожидается прибытие около 15 000 человек автомобильным транспортом", - добавил Сергей Яровой.
Первый заместитель главы МВД также отметил, что ответственность лежит не только на руководителях региональных подразделений, но и на всем личном составе.
"Основная нагрузка идет именно на личный состав.От рядовых зависит успех всего мероприятия.Личный состав надо поощрять, поэтому я ставлю перед руководителями такую задачу ", подчеркнул он.
Председатель Национальной полиции Сергей Князев обратился в региональные управления полиции.
"С сегодняшнего дня и до конца мероприятий мы имеем повышенный уровень террористической угрозы. Взрывотехники всех регионов должны оперативно и своевременно передавать информацию о выявленных бесхозных вещах", - добавил он.
Тогда некоторые писали, что там фейковые атошники блокируют... - так вот...
Дмитро Корчинський поширив допис.
2 год ·
Сорок днів тому Май, а нині загинув Футболіст і Цинк. Хлопці, що на фото не лише неймовірно сміливі в бою, вони мужні, як громадяни.
Май, Футболіст і ці хлопці, свого часу підтримали блокаду окупованих територій, тоді, коли владні бариги несамовито лютували проти неї.
Хлопці відпросилися у відпустку й приєдналися до блокадного пікету. Військовослужбовці ЗСУ розуміють наскільки важко солдатам активно захищати свою громадянську позицію.
Кращі гинуть перші. Май і Футболіст зараз разом на Небесах по праву руку від Господа.
В пам'яті народу вони будуть вічно.