 "Смерть Олега Сенцова станет позором для России": 130 ученых и деятелей культуры РФ потребовали освободить украинского режиссера

Текст обращения опубликован на сайте научно-популярной газеты "Троицкий вариант", информирует Цензор.НЕТ.
"Осуждённый на двадцать лет украинский режиссёр Олег Сенцов, признанный правозащитным движением "Мемориал" политическим заключенным, прямо сейчас ведёт бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в России. Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Мы требуем отправить Сенцова на его родину – в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас. Мы обращаемся к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать наше заявление", - говорится в обращении.
Текст заявления подписали около 130 российских журналистов, переводчиков, писателей и ученых-историков, среди которых Людмила Улицкая, Мария Фаликман, ВикторШендерович, Борис Соколов и многие другие. Также к заявлению присоединилась белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.
16 мая украинский политзаключенный Олег Сенцовобъявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и в оккупированном Крыму.
В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.
Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
Или такое обращение было, но я пропустил?
Ты лучшей зрады не мог придумать?
Но они молчат вообще... - им тупо похер.., так же как и украинской церкви...
Блеск, изыск и общество пре|лестны! Am Dm
Сотвори, господь, хоть пятьде|сят Одесс,- Dm Am
Все равно в Одессе будет | тесно. E7 Am
Говорят, что здесь бывала Am
Королева из Непала Am
И какой-то крупный лорд из Эдин|бурга, Am Dm
И отсюда много ближе Dm
До Бер|лина и Парижа, Dm Am
Чем из | даже самого Санкт-Петербурга. Am E7
Вот приехал в город меценат и крез,
Весь в деньгах, с задатками повесы.
Если был он с гонором, так будет - без,
Шаг ступив по улицам Одессы.
Из подробностей пикантных -
Две: мужчин столь элегантных
В целом свете вряд ли встретить бы смогли вы;
Ну, а женщины Одессы -
Все скромны, все поэтессы,
Все умны, а в крайнем случае, красивы.
Грузчики в порту, которым равных нет,
Отдыхают с баснями Крылова.
Если вы чуть-чуть художник и поэт,
Вас поймут в Одессе с полуслова.
Нет прохода здесь, клянусь вам,
От любителей искусства,
И об этом много раз писали в прессе.
Если в Англии и в Штатах
Недостаток в меценатах,
Пусть приедут позаимствуют в Одессе.
Дамы, господа, я восхищен и смят. Am
Мадам, месье, я счастлив, что та|иться! Am Dm
Леди, джентельмены, я го|тов стократ Dm Am
Уме|реть и снова здесь ро|диться. Am E7 Am
Все в Одессе: море, песни, Am
Порт, бульвар и много лестниц, Am
Крабы, устрицы, акации, mai|sons chantees*. Am Dm
Да, наш город процветает, Dm
Но в Одессе не хватает Am
Самой | малости - театра варье|
Помиловать не виновного
Убить реального политика
что там ее забыл
Але я хотів би, щоб я помилився і Олег опинився на волі.
У васс даже Гади нет
Дебил бл .....
Слава Украине и героям слава
Наивные вы люди, хоть многие из вас в одиночку и порядочные (в той или иной степени).
"Позором для России" является то, что вы все вместе терпите мафию у власти.
Сегодня это Хуйло с 6-ю двойниками, завтра это будет Шлангу или Кадыркин, а вы всё так же будете тихо и жидко сраться от них на своей кухне подписывая очередные призывы "спасти Россию". Вашу парашу уже ничто не спасёт, единственный реальный путь- её полное уничтожение и раздробление на десятки вменяемых государств.
Ну а на счет Афганистана - ничего позорного там нет. Выгребла там и Британия, выгреб СССР, нынешние потери коалиции приближаются к 6 тысячам погибших. Такая страна.