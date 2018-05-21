 "Смерть Олега Сенцова станет позором для России": 130 ученых и деятелей культуры РФ потребовали освободить украинского режиссера

Текст обращения опубликован на сайте научно-популярной газеты "Троицкий вариант", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Олег раньше говорил, что голодовка - это не метод, а сейчас, наверное, его довели до самого последнего, - мать Сенцова. ВИДЕО

"Осуждённый на двадцать лет украинский режиссёр Олег Сенцов, признанный правозащитным движением "Мемориал" политическим заключенным, прямо сейчас ведёт бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в России. Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Мы требуем отправить Сенцова на его родину – в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас. Мы обращаемся к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать наше заявление", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти РФ ни разу за 4 года не пустили украинского консула к незаконно осужденному Сенцову, - МИД

Текст заявления подписали около 130 российских журналистов, переводчиков, писателей и ученых-историков, среди которых Людмила Улицкая, Мария Фаликман, ВикторШендерович, Борис Соколов и многие другие. Также к заявлению присоединилась белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

16 мая украинский политзаключенный Олег Сенцовобъявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и в оккупированном Крыму.

В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Сенцов будет продолжать голодовку до своей смерти или до освобождения 64 политзаключенных в РФ, - адвокат Динзе

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.