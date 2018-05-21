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Все про:голодовка (560) культура (597) наука (511) обращение (217) Россия (69349) Сенцов (418)

 "Смерть Олега Сенцова станет позором для России": 130 ученых и деятелей культуры РФ потребовали освободить украинского режиссера

Более 130 деятелей науки и культуры подписались под совместным обращением ассоциации "Свободное слово", Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и "Вольного исторического общества" с призывом отпустить на свободу украинского режиссера Олега Сенцова.

Текст обращения опубликован на сайте научно-популярной газеты "Троицкий вариант", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Олег раньше говорил, что голодовка - это не метод, а сейчас, наверное, его довели до самого последнего, - мать Сенцова. ВИДЕО

"Осуждённый на двадцать лет украинский режиссёр Олег Сенцов, признанный правозащитным движением "Мемориал" политическим заключенным, прямо сейчас ведёт бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в России. Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Мы требуем отправить Сенцова на его родину – в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас. Мы обращаемся к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать наше заявление", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти РФ ни разу за 4 года не пустили украинского консула к незаконно осужденному Сенцову, - МИД

Текст заявления подписали около 130 российских журналистов, переводчиков, писателей и ученых-историков, среди которых Людмила Улицкая, Мария Фаликман, ВикторШендерович, Борис Соколов и многие другие. Также к заявлению присоединилась белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

16 мая украинский политзаключенный Олег Сенцовобъявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и в оккупированном Крыму.

В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Сенцов будет продолжать голодовку до своей смерти или до освобождения 64 политзаключенных в РФ, - адвокат Динзе

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3067275
 
 
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Для мокшів це норма, а ви про якийсь позор.
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130 адекватных среди этого болота не найти. Значит Сенцова уже завербовали и готовят для него тропу Савченко. Прикольно будет если он составит конкуренцию на выборах президента певцу и квнщику
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sssss sssss 37239dbc - а украинские ученные и деятели культуры, такого обращения не написали...

Или такое обращение было, но я пропустил?
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К Хуйлу обращение общественности Украины?
Ты лучшей зрады не мог придумать?
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ВКЛ_это_мы_01 - в ООН, в ПАСЕ.., да куда не будь - хоть к Богу......
Но они молчат вообще... - им тупо похер.., так же как и украинской церкви...
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Даже обсуждать такой билеберды не буду...
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Успокойся, "Тропа Савченко" заканчивается в застенках СБУ
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позором больше позором меньше,для позорной страны это мелочь
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некролог на перспективу
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Чтобы Петя его тоже посадил, за попытку добить всех депутатов ногами?
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Дамы, господа, - других не вижу здесь, Am
Блеск, изыск и общество пре|лестны! Am Dm
Сотвори, господь, хоть пятьде|сят Одесс,- Dm Am
Все равно в Одессе будет | тесно. E7 Am

Говорят, что здесь бывала Am
Королева из Непала Am
И какой-то крупный лорд из Эдин|бурга, Am Dm
И отсюда много ближе Dm
До Бер|лина и Парижа, Dm Am
Чем из | даже самого Санкт-Петербурга. Am E7

Вот приехал в город меценат и крез,
Весь в деньгах, с задатками повесы.
Если был он с гонором, так будет - без,
Шаг ступив по улицам Одессы.

Из подробностей пикантных -
Две: мужчин столь элегантных
В целом свете вряд ли встретить бы смогли вы;
Ну, а женщины Одессы -
Все скромны, все поэтессы,
Все умны, а в крайнем случае, красивы.

Грузчики в порту, которым равных нет,
Отдыхают с баснями Крылова.
Если вы чуть-чуть художник и поэт,
Вас поймут в Одессе с полуслова.

Нет прохода здесь, клянусь вам,
От любителей искусства,
И об этом много раз писали в прессе.
Если в Англии и в Штатах
Недостаток в меценатах,
Пусть приедут позаимствуют в Одессе.

Дамы, господа, я восхищен и смят. Am
Мадам, месье, я счастлив, что та|иться! Am Dm
Леди, джентельмены, я го|тов стократ Dm Am
Уме|реть и снова здесь ро|диться. Am E7 Am

Все в Одессе: море, песни, Am
Порт, бульвар и много лестниц, Am
Крабы, устрицы, акации, mai|sons chantees*. Am Dm
Да, наш город процветает, Dm
Но в Одессе не хватает Am
Самой | малости - театра варье|
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По идее -- всё идёт к высочайшей помиловке от хуйла. Но это надо попросить... А кто попросит?
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как обычно в Кацапии
Помиловать не виновного
Убить реального политика
что там ее забыл
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А он голодает как тогда Савченко или по-взрослому ?
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-- Савченку показывали -- Олега нет. Похоже, что голодает. ...может и правда? Я б не голодал. Дело не уголовное, а шкурное. ...а шкуры всегда договорятся между собой...
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карлік не так давно себе ідентифікував як загнаного в кут щура якому немає чого втрачати. Навряд чи він загнавши себе в кут почне перейматись гуманними питаннями.

Але я хотів би, щоб я помилився і Олег опинився на волі.
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К ЧМ по футболу он может помиловать, чтобы не байкотировали.
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Якщо путін відпустить Сєнцова, то хуйло тим самим визнає нелюдську суть своєї репресивної росії.
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Гэбисты не сдаются и никого не отпускают, иначе это считается "поражение", проигрыш.
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Иди от сюда человек с бумажкрй РБ
У васс даже Гади нет
Дебил бл .....
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Так росія є країною, яка не має честі. Серед тих, хто підписав листа з проханням звільнити Сєнцова не знайдете прихильників жити по честі та не брати крадене. Тому ганьба є другим ім'ям росії.
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я знову ж, в 2082-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Если бы. Там пару дней стычки из-за какого-то холма. УсрусьВесна вчера о полном разгроме укров визжала, сегодня о временном героическом отходе перед сотнями недоразгромленных укротанков.
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Думаю, ему наши предложат самому проханку о помиловке написать. ...перед футболом и отпустят...
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Снова я напился и что то сделал
Слава Украине и героям слава
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Какая же Путлер мразь! И когда только этот скот сдохнет?!
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Так в росії всі нелюди, а не лише один хуйло. Здохне путін і знайдеться нове хуйло.
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кацапия такое днище всю свою историю, что смерть еще одного их узника называть позором педофилостана, мягко говоря, наивно - моральным уродам стыдно не бывает
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А чем Порох лучше Путлера? Тоже сфабриковал с помощью Луценко уголовное дело против Донгадзе, скот.
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"Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас".

Наивные вы люди, хоть многие из вас в одиночку и порядочные (в той или иной степени).
"Позором для России" является то, что вы все вместе терпите мафию у власти.
Сегодня это Хуйло с 6-ю двойниками, завтра это будет Шлангу или Кадыркин, а вы всё так же будете тихо и жидко сраться от них на своей кухне подписывая очередные призывы "спасти Россию". Вашу парашу уже ничто не спасёт, единственный реальный путь- её полное уничтожение и раздробление на десятки вменяемых государств.
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Вся история рашки - сплошной позор. Позорное поражение в Крымской войне. Позорное рабство, отменённое лишь в 1861 г., в то время как в Европе забыли про него на пару сот лет раньше. Позорное поражение в японской войне. Позорное поражение в Первой мировой войне. Позорный сговор с нацистской Германией и вступение во Вторую мировую войну на её стороне. Позорное поражение в Афганской войне. Короче, не страна, а позор.
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Нуу не совсем так. Австро-Венгрия полностью отменила в 1840-1848 годах, Франция во время великой революции, В Германии, разделенной на десятки маленьких и не очень княжеств крепостное право отменял Наполеон, как только их захватывал ( откуда вывод - 1812 год победа или не очень), то же в Польше ( в землях Герцогства Варшавского). В Англии отмена началась еще в 15 веке, но там есть нехороший нюанс - земля оставалась у феодалов, а крестьяне становились бомжами.
Ну а на счет Афганистана - ничего позорного там нет. Выгребла там и Британия, выгреб СССР, нынешние потери коалиции приближаются к 6 тысячам погибших. Такая страна.
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"Вся історія відносин між Москвою та Україною протягом більше, як 250 літ, з моменту злуки цих двох держав є планомірне, безоглядне, безсоромне, нахабне нищення української нації всякими способами, вщерть до стертя всякого сліду її, щоб навіть імени її не лишилось", - Політичний, громадський діяч, письменник Володимир Винниченко.
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Когда его посадят в украинскую тюрьму как Савченко 130 деятелей успокоятся
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Смерть Олега Сенцова станет позором для России": 130 ученых и деятелей культуры РФ потребовали освободить украинского режиссера
 
 
 
 
 
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