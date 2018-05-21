 Подготовка досрочных выборов, долгосрочные программы реформ, смена губернаторов, - премьер Армении Пашинян принес присягу и рассказал о планах

После церемонии президент Армен Саркисян поздравил Пашиняна и всех членов правительства и пожелал им успехов в работе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

Во время беседы с журналистами после церемонии премьер-министр Пашинян ответил на многочисленные вопросы. Его, в частности, спросили о том, почему его команда также говорит о долгосрочных программах, хотя ранее Пашинян говорил, что приоритетом для его правительства будет подготовка досрочных парламентских выборов.

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По словам Пашиняна, проведение досрочных выборов по-прежнему является для них приоритетом, однако, как отметил он, это не исключает наличие долгосрочных программ.

"У правительства были и будут долгосрочные и краткосрочные программы. В конце концов, в выборах будет участвовать это правительство. В каком формате – это другой вопрос", - отметил Пашинян.

Как отметил Пашинян, важны не сроки проведения досрочных выборов, а сроки осуществления необходимых реформ. По его словам, проект реформированного Избирательного кодекса, возможно, будет представлен уже в конце июня.

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На просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления директора Службы национальной безопасности (СНБ) о раскрытии ряда коррупционных схем и сказать, есть ли у директора СНБ "добро" от премьер-министра, Никол Пашинян предложил отказаться от прежних выражений вроде "добро", которые, как подчеркнул он, не созвучны деятельности нынешних властей.

"И СНБ, и другие органы должны полноценно выполнять свои функции. Директор СНБ сделал заявление. Когда будут конкретные действия, общественность узнает. Директор СНБ периодически докладывает мне, и я в целом в курсе", - отметил премьер-министр.

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Пашинян отметил, что презумпция невиновности не должна быть нарушена, но по всем случаям вопиющих нарушений дела будут направлены в правоохранительные органы. Он также заявил, что от ответственности перед законом не должен быть освобожден никто, даже члены его семьи.

По словам премьера, действия прежних чиновников будут рассматриваться с точки зрения нанесенного ущерба государству. "Мы не собираемся ставить гильотины, а лишь вернуть присвоенные средства", - сказал он.

Говоря о кадровой политике, премьер-министр сообщил, что губернаторы всех областей будут сменены. Он также призвал общественность и СМИ осуществлять контроль за деятельностью членов нового правительства и выступать с конструктивной критикой.

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Премьер также обратился к вопросу приостановки действия радаров скорости на дорогах. Он сообщил, что в ближайшие дни будут изучены все данные, касающиеся нарушений правил дорожного движения. "Если почувствуем, что в течение последних недель ситуация ухудшилась, то сделаем выводы. На прошлом заседании правительства я предложил рассмотреть возможность приостановки их действия, но дальнейшие шаги мы рассмотрим по результатам статистики", - сказал Пашинян.

Комментируя заявления бывшего министра обороны Вигена Саргсяна относительно концепции "нация-армия", Пашинян сказал, что это всего лишь идеология, а не конкретная программа, и в свое время она была подвергнута критике, поскольку создает опасность милитаризации общества.

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Ранее секретарь Совета нацбезопасности Армен Григорян, говоря о концепции "нация-армия", заявил, что до конца так и не смог понять эту концепцию. В ответ Виген Саргсян на своей странице в Facebook призвал его не пытаться "набирать очки", очерняя работу предшественников.

"Если сам бывший министр обороны не понимает сути концепции "нация-армия", то как ее может понять обычный гражданин. Я бы призвал отказаться от подобных театральных высказываний", - сказал сегодня в этой связи Никол Пашинян.

Напомним, 17 апреля Серж Саргсян после 10-летнего пребывания на посту президента и изменения конституционного строя Армении стал премьер-министром. Депутат парламента и лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Никол Пашинян выступил против и объявил революцию. В ходе столкновений с полицией были задержаны сотни человек.

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22 апреля Саргсян пригласил Пашиняна на переговоры, но оппозиционер настаивал на отставке премьера. Почти сразу после этого Пашиняна задержали на митинге.

В понедельник, 23 апреля, в Ереване началась многотысячная акция протеста, на сторону бунтующих перешли военнослужащие ереванского полка Министерства обороны Армении. Саргсян подал в отставку и сложил обязанности премьер-министра, а Никол Пашинян был освобожден.

После он был выдвинут на пост премьера, но не набрал достаточного количества голосов и призвал сторонников продолжать протесты. Пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сообщил, что Пашиняна снова выдвинут кандидатом на пост главы правительства.

8 мая в ходе специального заседания Национального собрания Республики Армения оппозиционный депутат парламентской фракции "Елк" ("Выход"), лидер протестных движений в Армении Никол Пашинян избран на пост премьер-министра республики.