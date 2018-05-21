 Подготовка досрочных выборов, долгосрочные программы реформ, смена губернаторов, - премьер Армении Пашинян принес присягу и рассказал о планах

После церемонии президент Армен Саркисян поздравил Пашиняна и всех членов правительства и пожелал им успехов в работе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.
Во время беседы с журналистами после церемонии премьер-министр Пашинян ответил на многочисленные вопросы. Его, в частности, спросили о том, почему его команда также говорит о долгосрочных программах, хотя ранее Пашинян говорил, что приоритетом для его правительства будет подготовка досрочных парламентских выборов.
По словам Пашиняна, проведение досрочных выборов по-прежнему является для них приоритетом, однако, как отметил он, это не исключает наличие долгосрочных программ.
"У правительства были и будут долгосрочные и краткосрочные программы. В конце концов, в выборах будет участвовать это правительство. В каком формате – это другой вопрос", - отметил Пашинян.
Как отметил Пашинян, важны не сроки проведения досрочных выборов, а сроки осуществления необходимых реформ. По его словам, проект реформированного Избирательного кодекса, возможно, будет представлен уже в конце июня.
На просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления директора Службы национальной безопасности (СНБ) о раскрытии ряда коррупционных схем и сказать, есть ли у директора СНБ "добро" от премьер-министра, Никол Пашинян предложил отказаться от прежних выражений вроде "добро", которые, как подчеркнул он, не созвучны деятельности нынешних властей.
"И СНБ, и другие органы должны полноценно выполнять свои функции. Директор СНБ сделал заявление. Когда будут конкретные действия, общественность узнает. Директор СНБ периодически докладывает мне, и я в целом в курсе", - отметил премьер-министр.
Пашинян отметил, что презумпция невиновности не должна быть нарушена, но по всем случаям вопиющих нарушений дела будут направлены в правоохранительные органы. Он также заявил, что от ответственности перед законом не должен быть освобожден никто, даже члены его семьи.
По словам премьера, действия прежних чиновников будут рассматриваться с точки зрения нанесенного ущерба государству. "Мы не собираемся ставить гильотины, а лишь вернуть присвоенные средства", - сказал он.
Говоря о кадровой политике, премьер-министр сообщил, что губернаторы всех областей будут сменены. Он также призвал общественность и СМИ осуществлять контроль за деятельностью членов нового правительства и выступать с конструктивной критикой.
Премьер также обратился к вопросу приостановки действия радаров скорости на дорогах. Он сообщил, что в ближайшие дни будут изучены все данные, касающиеся нарушений правил дорожного движения. "Если почувствуем, что в течение последних недель ситуация ухудшилась, то сделаем выводы. На прошлом заседании правительства я предложил рассмотреть возможность приостановки их действия, но дальнейшие шаги мы рассмотрим по результатам статистики", - сказал Пашинян.
Комментируя заявления бывшего министра обороны Вигена Саргсяна относительно концепции "нация-армия", Пашинян сказал, что это всего лишь идеология, а не конкретная программа, и в свое время она была подвергнута критике, поскольку создает опасность милитаризации общества.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности Армен Григорян, говоря о концепции "нация-армия", заявил, что до конца так и не смог понять эту концепцию. В ответ Виген Саргсян на своей странице в Facebook призвал его не пытаться "набирать очки", очерняя работу предшественников.
"Если сам бывший министр обороны не понимает сути концепции "нация-армия", то как ее может понять обычный гражданин. Я бы призвал отказаться от подобных театральных высказываний", - сказал сегодня в этой связи Никол Пашинян.
Напомним, 17 апреля Серж Саргсян после 10-летнего пребывания на посту президента и изменения конституционного строя Армении стал премьер-министром. Депутат парламента и лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Никол Пашинян выступил против и объявил революцию. В ходе столкновений с полицией были задержаны сотни человек.
22 апреля Саргсян пригласил Пашиняна на переговоры, но оппозиционер настаивал на отставке премьера. Почти сразу после этого Пашиняна задержали на митинге.
В понедельник, 23 апреля, в Ереване началась многотысячная акция протеста, на сторону бунтующих перешли военнослужащие ереванского полка Министерства обороны Армении. Саргсян подал в отставку и сложил обязанности премьер-министра, а Никол Пашинян был освобожден.
После он был выдвинут на пост премьера, но не набрал достаточного количества голосов и призвал сторонников продолжать протесты. Пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сообщил, что Пашиняна снова выдвинут кандидатом на пост главы правительства.
8 мая в ходе специального заседания Национального собрания Республики Армения оппозиционный депутат парламентской фракции "Елк" ("Выход"), лидер протестных движений в Армении Никол Пашинян избран на пост премьер-министра республики.
Хватит этих рашистов пиарить!!! Что не понятно, что это план Путлера по замене промотавшихся старых агентов, на новых!!! Сейчас их будут пиарить как путь для Украины, что нужно было сразу после Майдана на ковер ехать в Золотую Орду получать ярлык на княженье!!! Хан должен был одобрить!
А нашему Петру Лексеевичу не позавидуешь в этом плане конечно - представьте как ему трудно.... , но этого не понимают всякие зрадофилы и шатуны....
Качают лодку на корысть путина - мерзавцы....
Не в курсе?
Финал циркового представления
Тема армянской «революции» исчезла также стремительно, как и появилась, и понятно почему. Собственно говоря, точку в этом маскараде поставил бородатый Пашинян, который став главой Армении, поехал в Сочи целовать сапог хозяину и приносить клятвы верности. Хотя уже в ходе мероприятия было ясно, что имеет место инсценировка. Когда пошли сообщения о том, что под видеокамеры из казарм побежали военные и присоединились к протестующим, уже можно было все понять. Если армия переходит на сторону восставших, она не бежит, как пьяные малолетки, а выходит организованно, со штатным вооружением и делает вполне понятные вещи - берет под контроль жизненно важные объекты и блокирует места, откуда может исходить максимальная угроза. В случае с Арменией, армия должна была блокировать полицейские участки и российские военные базы.
С полицейскими участками все предельно просто. Только что полиция применяла спецредства, разгоняла демонстрантов и задерживала их десятками. То есть, она явна отрабатывала сценарий подавления. Поэтому армия должна была отработать именно этот вариант. Но тут оказалось, что полиция тоже стала доброй и покладистой и демонстранты даже что-то там им из еды уже несли. Из этого следует, что силовики работали четко по отданным им приказам. Военные покинули расположение своих частей и демонстрировали восторг, но строго без оружия, а вчера еще жестокие полицейские превратились в плюшевых мишек.
Но самое главное не это, а то, что военные никак не видели угрозы происходящему со стороны российских военных бах. Армения - маленькая страна и скрыть что-то значимое там невозможно. Поэтому они прекрасно знали, что там было на этих базах и кого Москва туда прислала на всякий случай. Поэтому вменяемая армия должна была купировать эту угрозу.
Масштаб угрозы, исходящей из любого скопища российских военных, теперь просто очевиден по примеру Украины, которая так и не смогла избавиться от военной базы РФ в Севастополе. Нам этот урок будет показательным уже для всей последующей истории, демонстрируя, что любая их база - первый шаг к оккупации.
Причем, в этом нет ничего нового. В 1940 году совок провернул ровно то же самое, только в ускоренном темпе. Сначала Москва поставила ультиматум правительствам Латвии, Литвы и Эстонии о необходимости обустройства у них военных баз или начнется война. Правительства дали согласия и совок ввел войска. В соглашении было указано количество войск на базе, но войска все пребывали уже сверх условленной численности, после чего был поставлен следующий ультиматум о смене власти. К тому времени, речь шла уже о фактической оккупации этих стран.
На прошедшей неделе в ходе судебного заседания в отношение беглого экс-президента Украины Януковича, производился допрос бывшего командующего внутренними войсками МВД Украины Шуляка, который примерно обрисовал то, что должно было произойти накануне бегства подсудимого.
С его слов, российские войска, которые располагались на той самой базе черноморского флота РФ, начали в Крыму «миротворческую операцию», о которой знал он лично и Янукович. Именно поэтому подсудимый бежал именно в Крым, ибо знал, что российские войска уже вышли из расположения базы и приступили к захвату всех жизненно важных объектов. Но Шуляк пояснил, что это начиналась только первая фаза «миротворческой операции», которая должна была проходить по всей территории Украины. На уточняющий вопрос о том, должны ли были российские войска занять всю территорию Украины, Шуляк ответил утвердительно. То есть, нас ждала тотальная оккупация под видом «миротворческой операции». Это было сутью российского присутствия в Украине. Теперь становится на место эпизод, когда у наших границ россияне перекрашивали в белый цвет свою бронетехнику и наносили на нее знаки миротворцев.
То есть, любое военное присутствие российский войск за рубежами Московии - должно расцениваться как начало оккупации и ничто иное. В этом смысле, мы не зря привели показания Шуляка. О таких планах безусловно известно руководству местных силовых структур, в первую очередь - армии, которая должна подыгрывать оккупанту и имеет для этого соответствующий, утвержденный план. То есть, военные четко понимают роль российских баз и будь это настоящая революция, а не бутафория, то военные обязаны были вести себя иначе.
Короче говоря, Москва спустила пар недовольства и поставила у власти уже прямых и безусловных своих марионеток. Все, кто восторгался этой клоунадой, либо идиоты, либо честно работают на Кремль. Теперь в этом нет никаких сомнений.
-- Я к армянам не отношусь!
Сама паРаше не позволит сделать житзнь в стране лучше чем в самой паРаше....
Отказ от оккупации Карабаха...очень быстро нормализует отношения с Азербаджаном и Турцией.....
Но увы и ах....этого не произойдет....
Послушаешь таких и удивишься...а откуда же в Украине столько кафешек всяких и разных....