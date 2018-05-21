 Совет директоров "Роснефти" предложил акционерам утвердить вознаграждение экс-канцлеру Германии Шредеру в размере $600 тыс

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Акционерам на годовом собрании также предлагается утвердить выплаты - Маттиасу Варнигу и Дональду Хамфризу - по $580 тыс., Олегу Вьюгину - $565 тыс., Айвану Глазенбергу и Алсуваиди Файзалу - $530 тыс.
В 2017 году акционеры "Роснефти" одобрили выплаты Акимову в объеме $545 тыс, Хамфризу - $565 тыс., Варнигу и Вьюгину - по $580 тыс. Указанные участники совета директоров являются независимыми.
Шредер подчеркнул в обращении к акционерам, что высоко ценит деятельность менеджмента "Роснефти", за которой он наблюдает, занимая пост председателя совета директоров. "В Германии, России и других странах меня часто спрашивают, почему я принял предложение занять руководящую должность в компании. На мой взгляд, "Роснефть" стремится наилучшим образом использовать ресурсы мировой отрасли, географический и технологический потенциал, выстраивая взаимовыгодное международное сотрудничество. Компания имеет десятки совместных предприятий в Европе и Азии, инвестирует в эти предприятия миллиарды долларов, более 40% акций "Роснефти" принадлежат иностранным акционерам", - говорится в обращении.
"Роснефть" выплачивает вознаграждение членам совета директоров, имеющим статус "независимых", и членам совета директоров, являющимся уполномоченными представителями интересов РФ в совете директоров, за исключением членов, имеющих статус государственных служащих, а также единоличного исполнительного органа НК "Роснефть" (главный исполнительны директор).
Глава ВР Роберт Дадли сам отказывается от вознаграждения в совете директоров "Роснефти", руководствуясь внутренней политикой BP.
...но пенсия маленькая -- 6400 с копейками, всего...
Он в параше не взятки получает, а зарплату -- законную! ...где с неё налоги платит? -- не знаю. Должен, по идее, в Грмании.
+ лекции, консультации, свадебным генералом, лоббирование...
Он токо на содержание своего офиса, ок. 500 000 евриков в год от Казны получает!
А он Канцлер! -- параше продался, ещё будучи при Должности.
Ему хуйло двух детей подарило -- в усыновление...
Думаю, на скромный круг -- 10 лимонов он за всё в месяц имеет. ...но это тоже не много... -- смотря, откуда и кому смотреть...*)
...поищи себе другого собеседника -- под дружеским прокси... -- а то меня щас из-за тебя забанят...*)
ПС. Не надо оскорблять никого,у каждого свое мнение. Это просто не по мужски. Я бы вас после вашего последнего сообщения вообще бы на х...послала,но это бы сделала в глаза а не на сайте,где вы не смогли бы мне ответить. Не красиво
Звыняйте, Пані! *)
Дарую спадар!*)
...половые признаки в нике, Вам не повредят -- целей будете... Покец! *)
Что вы тут фейки распространяете?
...это была интеллигентная ответка...*)
хз...
Вот,например,пидорку депардье на саранске не очень долго "прожилось"...
Источник:https://censor.net.ua/n3067273
Ну против этого довода по любому-не попрёшь...
"вагнер" с "ихтамнетами" подтвердит.
Лікарю, може ти спершу зцілишся сам?
Концерт окончен, все свободны. Крымский мост закрыт
Построенный Россией в оккупированный Крым мост, который торжественно на «КамАЗе» открыл Путин, уже закрыт.
Новость о перебоях в работе Крымского моста сообщила на своей странице в Facebook российский правозащитник, создатель проекта «Груз-200 из Украины в РФ» Елена Васильева.
Елена Васильева опубликовала в сети фотографию, на которой видно, что Крымский мост закрыт на профилактику.
https://censoru.net/27045-koncert-okonchen-vse-svobodny-krymskiy-most-zakryt.html
На профилактику перед погребением?
Ну очень как-то скоропостижно...
С фамилией у него не сложилось...
Да и вил под рукой наверное не оказалось.
Дай-то бог такому Шредеру - шрёдер в задний проход!
пол месячного бюджета Сызрани на него ушло
Площадь пустыни, которую нужно покрыть солнечными батареями, чтобы получить энергию, необходимую сегодня для всего мира, Европы и Германии
Прямо сейчас очень интересно наблюдать за тем, как разворачиваются события за рубежом, так или иначе - связанные с РФ. На этот раз оставим в стороне комментарии по поводу отказа министра иностранных дел Лаврова, известного под позывными «Усталая лошадь», а в последнее время «Маленькая лошадка», от поездки на саммит G-20 в Аргентину. Случись это событие в другой стране, это было бы не так весело. Кроме глупой, как всегда, версии самого МИДа, есть еще две. Первая - из Аргентины уже не получится привезти полный самолет кокса. Вторая - могут повязать за последнюю партию кокса, которая готовилась к отправке в мидовском здании. В любом случае, Лавров туда не поехал и бог с ним.
Куда больший интерес вызывают некоторые другие события. Например, стало известно, что закончено расследование специальной комиссии, связанное с влиянием российских олигархическо-коррупционных денег на экономику и внутреннюю политику Великобритании. Этот увесистый, добротный документ дал основание британскому парламенту поставить правительству вопрос о том, что пора прикрывать лавочку с этими российскими денежными мешками, генерирующих коррупцию уже на Островах. Как пошутил один из парламентариев, явно в стиле знаменитой книжки Кучмы: Британия - не Германия. В общем, правительству поручено не тянуть резину и принимать понятные и конкретные меры, в отношение этих персонажей.
Первым пошел Рома Абрамович, живущий в Лондоне почти 20 лет, владеющий футбольным клубом Челси и являвшийся кошельком как Ельцина, так и только что сменившего его Путина. Кстати, в упомянутом выше отчете Абрамовича почему-то называют не по фамилии, а по отчеству. Но как бы его не называли, визу ему таки не продлили. Английский юмор славится своей недосказанностью и многослойностью, а потому один из слоев этого мероприятия можно понимать как: «Греби Ромчик обратно на Чукотку». А другой слой звучит еще более определенно: «Остальной братве - приготовиться!». Можно подумать, что это - частный, ни на что не влияющий случай, но это совершенно не так.
Путин, по сути, создал феодальное государство, в котором уже давно не работают ни внутренние, ни международные нормы и правила. Сам Путин сделал себя воплощением власти и закона и не удивительно, что в 21 веке, восстановлены феодальные отношения уровня»вассал-сюзерен». То есть, Путин дал возможность своим приближенным грабить все, что им нравится и как им нравится и при этом - обещал сам не вредить их интересам и отстаивать их перед третьими, в том числе - зарубежными лицами и государствами. Взамен, он получал от них определенную мзду от прибыли и беспрекословную поддержку. Это и есть основа той «стабильности», о которой Путин всегда твердит как залеченный.
Понятно, что демонтировав право, как фундаментальный институт государства, Путин легко мог обеспечить свою часть сделки внутри страны. Как пишут знающие люди из РФ, там уже начались выплаты из бюджета сотен миллиардов рублей тем бизнесменам, которые пострадали от санкций. Ничего, что приходится урезать расходы по критическим статьям, но тут сюзерен действует как и обещал. Другое дело, что Путина вышвырнули из международной политики и его мнение или интересы, а тем более - слово, уже не могут быть гарантией безопасности для того же Абрамовича и ситуация становится все хуже. То есть, эти самые Абрамович и те, кто ждет своей очереди на выход, получили основания считать, что Путин не выполняет своей части договора, а это - чревато шарфом или табакеркой.
Второе интересное событие - решение руководства Китая увеличить объем импорта из США на $200 млрд., что должно сократить возникший между странами дисбаланс. Само по себе это говорит о том, что у Трампа и Си - действительно сложились довольно доверительные отношения и они с пониманием относятся к просьбам друг друга. Как мы помним, Си просил Трампа воздержаться от военной операции в Северной Корее тогда, когда силы и средства уже были развернуты в Японском море. Си дал слово дожать Ына и Трамп это слово принял - свернув почти начатую операцию. Теперь Си решил адекватно ответить на претензии Трампа о торговом дисбалансе и начале торговой войны. Он сделал то, что Трамп считал необходимым для возвращения ситуации в исходное положение.
Но в нашем случае, это важно еще и потому, что Китай анонсировал начало крупных закупок американского СПГ. То есть, Штаты врываются на рынок, на который рассчитывал Путин, со своим Газпромом, а теперь - все. Зная цепкость американской торговли, можно говорить с большой долей вероятности, о закрытии рынка СПГ для Газпрома. Штаты не упустят момент, чтобы вышвырнуть Москву с этого рынка. Путин получил конкуренцию там, где он рассчитывал получить альтернативу, в случае осложнений со сбытом газа в Европе.
На этом фоне переговоры Меркель с Путиным в Сочи, одной из основных тем которых был Северный поток, стал явным диссонансом к указанным выше событиям. По факту, Германия не видит коррупционного давления российских грязных денег, как это видит Британия. Там даже исследования этого влияния не проведено, не говоря уже о выдворении из страны одиозных путинских вассалов. И кроме того, даже Китай, у которого свои отношения с Москвой, не видит проблем с тем, чтобы дать дедушке Вове под зад коленом, с его газом, а Германия демонстрирует желание еще плотнее и глубже насадиться на путинскую трубу.
Все эти события произошли почти одновременно, поэтому их сопоставление и дает такую интересную картину. Так что Лавров с его коксом - просто маленький эпизод большой игры. Он получит большее значение тогда, когда Штаты обнародуют данные по торговле наркотиками первыми лицами РФ, как недавно это сделали по отношению к первым лицам Венесуэлы. Тогда Путин может легко менять свою фамилию на Эскобар и доживать свою жизнь уже с официальным клеймом наркобарона, а его страна - будет доживать оставшиеся годы с клеймом наркопритона.
Действительно, дело не только в деньгах. Новая ветка газопровода увеличивает зависимость Европы от «Газпрома», то есть по факту от политики Кремля. И делает возможным крупномасштабное наступление России в Украине. Однако основные выгодополучатели Nord Stream-2, а это Германия, Австрия и Россия, эти заявления игнорировали. Посмотрим, к чему приведет такая тактика «делать вид, что ничего страшного не происходит и просто зарабатывать» с американцами. Которые не просто более жесткие переговорщики, но и имеют ряд серьезных рычагов влияния на бизнес в Германии.
Представитель Госдепартамента США Сандра Удкирк прямым текстом заявила, что Соединенные Штаты постараются не допустить реализацию проекта Северный поток-2. Очень важны в этом заявлении два момента. Первый - место. Она заявила это не в интервью американскому изданию где-нибудь в Вашингтоне, а во время своего выступления в Берлине. То есть сигнал сразу доходит прямо да адресата под лучами софитов немецких и вообще европейских СМИ. Сделать вид, что не услышал, тут не получится.
Второе - в отличие от ни к чему не обязывающей «глубокой озабоченности» Сандра Удкирк четко обозначила дальнейшие шаги. Мол, при продолжении строительства «США не исключают введения санкций против Nord Stream 2». И добавила, что США будут счастливы, если проблему удастся решить дипломатическим путем и проект не будет реализован. Переводить с дипломатического нужно? Думаю, нет. Перспектива санкций вполне вероятна.
С мотивацией Вашингтона все очевидно - тут присутствуют экономическая и геополитическая составляющие. Первое - США намерены расширять свое присутствие на европейском рынке газа. Для этого они наращивают свою добычу и инвестируют в инфраструктуру доставки по морю. То есть усиление российского присутствия в ЕС им совершенно не нужно. Второе - Украина и Польша становятся все более важными геополитическими союзниками США в Европе и наши коммерческие интересы и безопасность Вашингтон учитывает. В общем, ценности Запада, политические интересы и финансовый вопрос совпали по вектору. Которому мешает строительство Nord Stream-2. Так что борьба обещает быть очень серьезной.
Набор санкций, которыми угрожают США, достаточно серьезный аргумент. И пошлины на сталь и алюминий всего лишь небольшая часть из большого набора инструментов убеждения. Масштабы рынка и политическое влияние позволяют говорить в том числе и повышенным тоном. Иногда переходя к угрозам и ультиматумам. Ведь санкции можно вводить не только по отношению к непосредственным участникам проекта, но и к их контрагентам. На фоне визита Курта Волкера в Донбасс и его резких заявлений в адрес России экономические шаги США по борьбе российскими проектами будут выглядеть логично и обосновано. Слово за Германией. В конце концов, в этом споре решается судьба не только отдельного коммерческого проекта, а всей системы ценностей и безопасности в Европе. И бизнес с агрессором ставит под вопрос доверия к одному из лидеров ЕС.
Говорят, в 2009 году, когда номинальным главой РФ был Медведев, Меркель прямо у него спросила о том, имеет ли он и Путин отношение к скандальной сделке по скупке судостроительных верфей на севере Германии, осуществленной российскими криминальными структурами. Медведев ответил отрицательно. В самом деле, что бы он сказал? Что это работала братва из Тамбовкой ОПГ, куда они с Путиным входили в 90-х? А может бы он сказал Ангеле, чтобы она не забычивалась с этими верфями, поскольку это даже смешно обсуждать, на фоне устроенного ими наркотрафика - кокаинового пути из Колумбии. Понятно, что Димон тряс бородой до тех пор, пока не уснул и Меркель это устроило. Причем, раз она задавала этот вопрос, то разведка уже ей дала все расклады.
И вот она опять поехала к Путину, одновременно заблокировав поддержку американских санкций против Ирана. И тут надо понимать, что Трамп не тот парень, который спустит это дело и выигрыш от возни с Москвой и Ираном может просто исчезнуть по сравнению с тем, что Германия и ЕС могут потерять от изменения правил доступа на крупнейший в мире американский рынок сбыта.
В общем, всего одно слово, вставленное в заявления, которые мы не раз слышали из Берлина, ставят все на место и объясняют все то, что сейчас происходит. Вот как выглядит исходная фраза: «Мы требуем, чтобы США, при введении санкций против РФ/Ирана, учитывали интересы ЕС/Германии». Теперь вставляем волшебное слово, которое дает фразе истинный смысл: «Мы требуем, чтобы США, при введении санкций против РФ/Ирана, учитывали коррупционные интересы ЕС/Германии». Тогда все работает как надо и не вызывает никаких вопросов. Так вот, коррупция - у нас, а там - все замечательно. Это не к тому, что нам не нужно бороться с коррупцией, отнюдь. Просто надо понимать, что это явление у нас уже вскрыто и борьба с ним, хоть и тяжелая - ведется и будет вестись. В отличие от нас, в Европе считают, что не имеют этого зла и это не просто не красиво или глупо, это - опасно, ибо через это место Европой манипулирует уже не только Москва, но и Тегеран. Это сейчас уже видно не вооруженным взглядом.
Об эскалации конфликта между Лондоном и Москвой сообщил на своем telegram-канале российский блогер "Незыгарь", передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что на днях мировую общественность всколыхнула новость об отказе Лондона в продлении визы близкому к Кремлю российскому олигарху Роману Абрамовичу. "Незыгарь" уверяет, что он не единственный российский богач, которому "насолили" британцы.
"Около 7000 граждан РФ, имевших визы инвестора, бизнес визы и длительные туристические визы были их лишены, а также ужесточили требования к выдаче новых", - рассказал он, уточнив, что из-за этого трафик россиян в Великобританию сократился аж на 74%.
"Незыгарь" также отметил, что решение Лондона по борьбе с "грязными деньгами" из РФ сильно напугало российскую олигархию. Они начали стремительно выводить коррупционные средства из оффшоров, чтобы уберечь их от заморозки.
По данным блогера, российские олигархи держат в госбанках Великобритании более 780 миллиардов фунтов стерлингов. И это без учета недвижимости и ценных бумаг.
Говорю как россиянин: Если бы они каждый день делали такие удары - я бы был им только благодарен... (Путин думаю тоже) Оборзели в край. Деньги тырят и увозят за рубеж. Ничего, пасу сотен миллиардов конфискуют - задумаются прежде чем вывозить.