 Совет директоров "Роснефти" предложил акционерам утвердить вознаграждение экс-канцлеру Германии Шредеру в размере $600 тыс

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Акционерам на годовом собрании также предлагается утвердить выплаты - Маттиасу Варнигу и Дональду Хамфризу - по $580 тыс., Олегу Вьюгину - $565 тыс., Айвану Глазенбергу и Алсуваиди Файзалу - $530 тыс.

В 2017 году акционеры "Роснефти" одобрили выплаты Акимову в объеме $545 тыс, Хамфризу - $565 тыс., Варнигу и Вьюгину - по $580 тыс. Указанные участники совета директоров являются независимыми.

Шредер подчеркнул в обращении к акционерам, что высоко ценит деятельность менеджмента "Роснефти", за которой он наблюдает, занимая пост председателя совета директоров. "В Германии, России и других странах меня часто спрашивают, почему я принял предложение занять руководящую должность в компании. На мой взгляд, "Роснефть" стремится наилучшим образом использовать ресурсы мировой отрасли, географический и технологический потенциал, выстраивая взаимовыгодное международное сотрудничество. Компания имеет десятки совместных предприятий в Европе и Азии, инвестирует в эти предприятия миллиарды долларов, более 40% акций "Роснефти" принадлежат иностранным акционерам", - говорится в обращении.

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"Роснефть" выплачивает вознаграждение членам совета директоров, имеющим статус "независимых", и членам совета директоров, являющимся уполномоченными представителями интересов РФ в совете директоров, за исключением членов, имеющих статус государственных служащих, а также единоличного исполнительного органа НК "Роснефть" (главный исполнительны директор).

Глава ВР Роберт Дадли сам отказывается от вознаграждения в совете директоров "Роснефти", руководствуясь внутренней политикой BP.