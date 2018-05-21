 Соратник Саакашвили Дангадзе признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Его однопартийцы заявляют о давлении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Рух нових сил".
"Мы заявляем, что Севериона заставили пойти на лживую сделку со следствием. Ведь очевидно, что дело развалилось во время следствия, а срок его предварительного содержания под стражей истекает 27 мая", - говорится в нем.
"Рух нових сил" считает, что Дангадзе согласился подписать соглашение со следствием о признании вины под давлением.
Ранее сообщалось, что Дангадзе отказался от адвокатов.
Напоминаем, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, гдеего и задержали правоохранители. Позже активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря.Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения.
Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.
При этом Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.
не сомневайся, ваша банда ответит.
И да! Они наши.... - не американские же и не французские...!
Если это все не фейк вообще.
И Вам не болеть!
https://antikor.com.ua/articles/238743-leshchenko_v_germanii_slovili_kljuchevogo_podeljnika_poroshenko-kononenko
...
В чём его вина?...
Так что от признания вины он может и откажется...а от показаний заснятых на видео это сделать будет проблематично....
Как написано в статье - достаточно заявить, что показания сделаны под давлением и суд их не примет.
Ну и плюс ко всему, сильно подозреваю, что если бы Дангадзе заявил "много интересного", то про это "интересное", кричали бы на каждом углу.
Любовь к дешевому пиару у наших политиков в крови и сомневаюсь что такой возможностью не воспользовались бы.
Что до под давлением...то на видео для того и снимают...что бы было видно.....
Кричать об интересном на каждом углу...еще рано....он только начал петь.....
Это как договор дарения: подписи есть, заверен нотариусом и вроде бы все ок, но стоит дарителю заявить, что он передумал - сделке конец...
А том такого случая как "я передумал" нет.....
Заснятый на видео товаришЧ...в чистом кабинете...и не помятой мордой....и задушевным разговором со следователем.....вряд ли сможет заявить о том что с него выдавили показания под давлением....
но если в процессе сделки он расскажет о фактах и уликах которые подтвердятся независимо, то отказ уже не будет иметь значения.
а если не расскажет чего реального, то следствие отзовет сделку, и прокурор будет требовать наказания по полной.
Как говорят правильные менты, ваши показания лишь подсказывают нам, где искать доказательства.
Захід і так вже , на Офшоркіна , матеріалу достатньо назбирав ...
Все действия Берия были направлены на то, чтобы показать, что он является самым способным, самым преданным и верным человеком тов. Сталину, а все остальные члены руководящего ядра являются второстепенными людьми. Берия добивался всяческими путями занять при жизни тов. Сталина место первого заместителя тов. Сталина по Совмину, считая, что только он один является действительным преемником тов. Сталина. Когда же последовало решение утвердить тов. Булганина первым заместителем тов. Сталина по Совмину, то Берия был очень недоволен этим решением, характеризуя т. Булганина как слабо подготовленного и неспособного справиться с этой работой.
Выводы из этого дела для нас совершенно ясны. Мы должны теснее сплотиться вокруг руководящего ядра нашей партии, повысить бдительность, укреплять связи партии с массами. Сила партии в единстве рядов. Шире развертывать критику и самокритику. Мы должны постоянно помнить заветы Ленина и Сталина - беречь единство партии как зеницу ока.
Гы, только оченя крусго, геноцвали!
Забирают, негодяя!
Потому, что он на Берию похож...
https://youtu.be/kN4-YlT2MPo?t=51
https://youtu.be/a3hrvF3p36Y?t=31
1. выход из СНГ.
2.Очистка Грузии от русских войск и баз.
3.Задержание и арест более 20-ти русских дипломатошпиёнов с (карлик всея рюсни просил не разглашать) демонстративным допросом.
4.Запрещение символики СССР.
5.Война с руссоблядьями и разрыв всех дипломатических отношений.
6.Ругательство и презрение хуйла на всех мировых сходок.
7-8- 9 ,более и т.д.
И вы (некоторые) доказываете мне что чувачёк агент кремля?????????????!!!!!!!!!!!