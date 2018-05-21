 Соратник Саакашвили Дангадзе признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Его однопартийцы заявляют о давлении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Рух нових сил".

"Мы заявляем, что Севериона заставили пойти на лживую сделку со следствием. Ведь очевидно, что дело развалилось во время следствия, а срок его предварительного содержания под стражей истекает 27 мая", - говорится в нем.

"Рух нових сил" считает, что Дангадзе согласился подписать соглашение со следствием о признании вины под давлением.

Ранее сообщалось, что Дангадзе отказался от адвокатов.

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Напоминаем, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, гдеего и задержали правоохранители. Позже активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря.Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения.

Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.

При этом Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.