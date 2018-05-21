EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Нападение на Найема Революция в Армении Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Газовая война Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева
 Политика Украины
  8128  147
Материалы по теме:
Все про:гражданство (812) Саакашвили (2644) Дангадзе (20)

 Соратник Саакашвили Дангадзе признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Его однопартийцы заявляют о давлении

Соратник бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили Северион Дангадзе подписал соглашение со следствием о признании вины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Рух нових сил".

"Мы заявляем, что Севериона заставили пойти на лживую сделку со следствием. Ведь очевидно, что дело развалилось во время следствия, а срок его предварительного содержания под стражей истекает 27 мая", - говорится в нем.

"Рух нових сил" считает, что Дангадзе согласился подписать соглашение со следствием о признании вины под давлением.

Ранее сообщалось, что Дангадзе отказался от адвокатов.

Также читайте: Суд продлил на 2 месяца арест соратника Саакашвили Дангадзе

Напоминаем, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, гдеего и задержали правоохранители. Позже активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря.Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения.

Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.

При этом Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3067272
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
> наша властная воровская банда
не сомневайся, ваша банда ответит.
 показать весь комментарий
 
Не сомневаюсь. И порошенко, и луценко, и аваков....и все их прихвостни обязательно ответят перед законом и народом.
И да! Они наши.... - не американские же и не французские...!
 показать весь комментарий
 
 
Справні патріоти -незламні!!! Якщо зламалися = або не патріоти, або не справжні. І кому потрібні брехуни?
 показать весь комментарий
 
Не у всех патриотов железобетонные нервы и отсутствует болевой порог.
 показать весь комментарий
 
 
Его пытали.. У него там не закрытый...а открытый перелом..(с)
 показать весь комментарий
 
 
Я бы не хотела знать подробностей. Но сомнений нет, что из него признание выбили.
Если это все не фейк вообще.

И Вам не болеть!
 показать весь комментарий
 
 
серёня квартирный вылез Соратник Саакашвили Дангадзе признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Его однопартийцы заявляют о давлении - Цензор.НЕТ 5022 ему там за шантаж Манафорта ещё отвечать прийдётся Соратник Саакашвили Дангадзе признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Его однопартийцы заявляют о давлении - Цензор.НЕТ 5022
 показать весь комментарий
 
 
Признаться пока не читал об этом, но у меня уже появились первые непонятки. Что означает в Германии словили? Был ордер интерпола? Не думаю, что пэця и ко это допустили бы. Он сотворил какой то криминал в Германии? Тоже маловероятно. Об его экстрадиции в набу - это прямо пальцем в причинное место. Экстрадиция осуществляется из страны в страну, ведомства по боку. Короче, надо ждать подробностей, а пока очень машет на фейк
 показать весь комментарий
 
 
А если завтра откажется от признания вины?
 показать весь комментарий
 
Это достаточно стандартная практика признать вину на стадии следствия и наговорить с три короба откровенной чепухи. Затем обязательно будет суд, куда вывалят эту ерунду, а он заявит, что дал этот мусор под прямым давлением. Дело превратится в порох
 показать весь комментарий
 
Он же не только вину признает...а еще и рассказывает много интересного.....на диктофон и камеру.....
Так что от признания вины он может и откажется...а от показаний заснятых на видео это сделать будет проблематично....
 показать весь комментарий
 
 
Показания без подписи, это не показания.
Как написано в статье - достаточно заявить, что показания сделаны под давлением и суд их не примет.
Ну и плюс ко всему, сильно подозреваю, что если бы Дангадзе заявил "много интересного", то про это "интересное", кричали бы на каждом углу.
Любовь к дешевому пиару у наших политиков в крови и сомневаюсь что такой возможностью не воспользовались бы.
 показать весь комментарий
 
 
А кто сказал сто показания которые снимают на видео не стенографируют и потом не подписывают..??
Что до под давлением...то на видео для того и снимают...что бы было видно.....

Кричать об интересном на каждом углу...еще рано....он только начал петь.....
 показать весь комментарий
 
 
Заявление о том, что показания сделаны под давлением и все.
Это как договор дарения: подписи есть, заверен нотариусом и вроде бы все ок, но стоит дарителю заявить, что он передумал - сделке конец...
 показать весь комментарий
 
Ничего подобного....даритель может попытаться признать договор дарения недействительным только лишь в случаях оговоренных Законом...
А том такого случая как "я передумал" нет.....
 показать весь комментарий
 
То же самое и с показаниями.....
Заснятый на видео товаришЧ...в чистом кабинете...и не помятой мордой....и задушевным разговором со следователем.....вряд ли сможет заявить о том что с него выдавили показания под давлением....
 показать весь комментарий
 
все верно, может отказаться.
но если в процессе сделки он расскажет о фактах и уликах которые подтвердятся независимо, то отказ уже не будет иметь значения.
а если не расскажет чего реального, то следствие отзовет сделку, и прокурор будет требовать наказания по полной.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это верно. Например, один обвиняется в убийстве другого, признается. Показывает, где закопал, как ложил, кучу других деталей, о которых посторонний не знает и которые согласуются с экспертизой. Потом можешь сколько угодно говорить, что отказываешься - уже не поможет.
Как говорят правильные менты, ваши показания лишь подсказывают нам, где искать доказательства.
 показать весь комментарий
 
 
Сфабриковали уголовное дело и гонят сейчас пургу. Вон на Порошенко побольше доказательств было, чего же не возбудили дело против него.
 показать весь комментарий
 
 
Шакаладное быдло беснуется но еще год плясок!и кизда вам бля по любому придется за все отвечать!вы такие же жадные и тупорылые как витя хряк ростовский!
 показать весь комментарий
 
 
Виноват, говорит, исправлюсь... Больше никогда не буду...
 показать весь комментарий
 
Путлер сфабриковал уголовные дела против Сенцова, Кольченко и других украинских патриотов. Порошенко то же самое против Саакашвили, Дангадзе и прочих украинских патриотов. И чем Порошенко лучше Путлера?!
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, для этого у Пороха есть Луценко, а у Путлера Чайка. А сами они типа не при чем....
 показать весь комментарий
 
про своє "сами они типа не при чем" вони , обидав , в трибуналі будуть розповідати ...якщо доживуть .
Захід і так вже , на Офшоркіна , матеріалу достатньо назбирав ...
 показать весь комментарий
 
Ага, всё по схеме !
Все действия Берия были направлены на то, чтобы показать, что он является самым способным, самым преданным и верным человеком тов. Сталину, а все остальные члены руководящего ядра являются второстепенными людьми. Берия добивался всяческими путями занять при жизни тов. Сталина место первого заместителя тов. Сталина по Совмину, считая, что только он один является действительным преемником тов. Сталина. Когда же последовало решение утвердить тов. Булганина первым заместителем тов. Сталина по Совмину, то Берия был очень недоволен этим решением, характеризуя т. Булганина как слабо подготовленного и неспособного справиться с этой работой.

Выводы из этого дела для нас совершенно ясны. Мы должны теснее сплотиться вокруг руководящего ядра нашей партии, повысить бдительность, укреплять связи партии с массами. Сила партии в единстве рядов. Шире развертывать критику и самокритику. Мы должны постоянно помнить заветы Ленина и Сталина - беречь единство партии как зеницу ока.

Гы, только оченя крусго, геноцвали!
 показать весь комментарий
 
Ну, а нашего соседа,
Забирают, негодяя!
Потому, что он на Берию похож...
 показать весь комментарий
 
 
пожалуиста, развеите или подтвердите моии сомнение - это одна и та же персона?. речь и деиствия рук совподае, форма передних зубов тоже (субьективное мнение), только у полтавы с волосами и борода не брыта а у луганского - после парикмастера.

https://youtu.be/kN4-YlT2MPo?t=51

https://youtu.be/a3hrvF3p36Y?t=31
 показать весь комментарий
 
Юлія Тимошенко вміє нереальне зробити реальним. Наприклад, вона вміє вигравати вибори навіть там, де їх не було. От, в Черкаській області 29 квітня виборів в ОТГ не було, а Юлія Тимошенко їх виграла. При чому, перемогла з неймовірним 100% результатом... Так і написано у листівці без вихідних даних. Таку агітпродукцію партія "Батьківщина" роздає на Черкащинні. - Горковенко Владимир
Соратник Саакашвілі Дангадзе визнав свою провину і погодився на угоду зі слідством. Його однопартійці заявляють про тиск - Цензор.НЕТ 7836
 показать весь комментарий
 
 
Хронология. От аполитичного жителя Грузии, которому наплевать на всё и всех, кто не с народом. Но всё же, и объективно и субъективно. Во время правления (история Грузии ещё оценит) Мишки и его команды.
1. выход из СНГ.
2.Очистка Грузии от русских войск и баз.
3.Задержание и арест более 20-ти русских дипломатошпиёнов с (карлик всея рюсни просил не разглашать) демонстративным допросом.
4.Запрещение символики СССР.
5.Война с руссоблядьями и разрыв всех дипломатических отношений.
6.Ругательство и презрение хуйла на всех мировых сходок.
7-8- 9 ,более и т.д.
И вы (некоторые) доказываете мне что чувачёк агент кремля?????????????!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
А выдумаете агент Кремля должен целоваться с кацапами в десны?
 показать весь комментарий
 
А вы какого агента кремля знаете который обзывал бы, прилюдно, сморщенного членика лилипутиным?.Назовите, интересно.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоратник Саакашвили Дангадзе признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Его однопартийцы заявляют о давлении
 
 
 
 
 
 вверх