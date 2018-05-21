 Джина Хаспел приняла присягу на должности главы ЦРУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Я стою на плечах героинь, которые никогда не имели публичного признания, но служили вдохновением для поколений, которые пришли после них", - сказала Гаспел.

По ее мнению, ЦРУ должна расширить свой уровень владения иностранными языками, укреплять партнерские связи за рубежом и направить "больше офицеров на заграничное поле".

17 мая Сенат США утвердил Хаспел в должности директора Центрального разведывательного управления. За ее кандидатуру проголосовали 54 сенатора из 100, 45 выступили против.

Гаспел заменила на посту директора ЦРУ Майка Помпео, который стал государственным секретарем США.

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