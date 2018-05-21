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 За рубежом
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Все про:США (13736) ЦРУ (139) Хаспел Джина (1)

 Джина Хаспел приняла присягу на должности главы ЦРУ

Джина Хаспел стала первой женщиной, принявшей присягу главы Центрального разведывательного управления США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Я стою на плечах героинь, которые никогда не имели публичного признания, но служили вдохновением для поколений, которые пришли после них", - сказала Гаспел.

По ее мнению, ЦРУ должна  расширить свой уровень владения иностранными языками, укреплять партнерские связи за рубежом и направить "больше офицеров на заграничное поле".

17 мая Сенат США утвердил Хаспел в должности директора Центрального разведывательного управления. За ее кандидатуру проголосовали 54 сенатора из 100, 45 выступили против.

Гаспел заменила на посту директора ЦРУ Майка Помпео, который стал государственным секретарем США.

Также читайте: Сенат США утвердил Джину Хаспел в должности директора ЦРУ

Источник: https://censor.net.ua/n3067271
 
 
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В первую очередь она научит умуразуму легитимного преза Венесуэллы.
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Червоний горобец американського розливу?😁
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Трамп вообще любит баб.
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Коли десь в світі наливається кров"ю черговий диктатор, тоді до влади в США приходять респуліканці, закочують рукава, беруться до справи і виправляють ситуацію.

По ее мнению, ЦРУ должна расширить свой уровень владения иностранными языками, укреплять партнерские связи за рубежом и направить "больше офицеров на заграничное поле".
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баба с яйцами .лично в физических пытках разного отребья учавствовала
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смотрел недавно какое-то американское кино 80-х годов, комедию
запомнилась фраза "весь мир делится на две части - недобитых комуняк и врагов недобитых комуняк, всё, больше никого нет!!!"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДжина Хаспел приняла присягу на должности главы ЦРУ
 
 
 
 
 
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