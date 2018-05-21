 Подозреваемый в краже мотоцикла выплатит 17000 грн. штрафа и месяц будет волонтером в главном военном клиническом госпитале, - Маси Найем

Об этом он написал в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы согласовали, что наказание ему в виде: 1) штрафа (в соответствии с ч.1 ст.289 УК) в размере 17000 грн. (Идет в доход государства), 2) работы на волонтерских началах в главном военном клиническом госпитале в течение 30 дней. Подозреваемый согласился. По моему мнению, именно такое наказание действительно может изменить человека", - отметил Найем.

Напомним, 11 мая в Киеве мотоцикл Маси Найема угнали из-под здания суда, в котором рассматривалась апелляция на меру пресечения одному из подозреваемых в избиении нардепа Мустафы Найема Ахмеду-Абубакаровичу Саитову. 14 мая правоохранители сообщили жителю Киева о подозрении в угоне мотоцикла брата депутата Верховной Рады Мустафы Найема ("Блок Петра Порошенко") Маси.