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Все про:соглашение (1046) угон (214) Найем Маси (16)

 Подозреваемый в краже мотоцикла выплатит 17000 грн. штрафа и месяц будет волонтером в главном военном клиническом госпитале, - Маси Найем

Брат депутата Верховной Рады Мустафы Найема ("Блок Петра Порошенко") Маси подписал соглашение о примирении с подозреваемым в краже его мотоцикла.

Об этом он написал в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы согласовали, что наказание ему в виде: 1) штрафа (в соответствии с ч.1 ст.289 УК) в размере 17000 грн. (Идет в доход государства), 2) работы на волонтерских началах в главном военном клиническом госпитале в течение 30 дней. Подозреваемый согласился. По моему мнению, именно такое наказание действительно может изменить человека", - отметил Найем.

Подозреваемый в краже мотоцикла выплатит 17000 грн. штрафа и месяц будет волонтером в главном военном клиническом госпитале, - Маси Найем 01

Напомним, 11 мая в Киеве мотоцикл Маси Найема угнали из-под здания суда, в котором рассматривалась апелляция на меру пресечения одному из подозреваемых в избиении нардепа Мустафы Найема Ахмеду-Абубакаровичу Саитову. 14 мая правоохранители сообщили жителю Киева о подозрении в угоне мотоцикла брата депутата Верховной Рады Мустафы Найема ("Блок Петра Порошенко") Маси.

Источник: https://censor.net.ua/n3067269
 
 
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Мопед не его, мопед не его,
А может не его мопед, мопед
(припев)
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Я так понял, уже возможность "откупится" от уголовного наказания это уже никем не скрываемая норма. Украл если поймали-заплатил штраф (не поймали-норм), убил-аналогично.
Коль всем плевать на уголовный кодекс то нужно хотя б налог на откупные вводить.
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Ты дурак или прикидываешься? Когда тебя ограбили, ты написал заявление в полициию и преступника поймали, то он сядет. Если ты заберешь свое заявление, то его отпустят. Также и тут, Маси забрал заявление в обмен на договоренность.
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Дурак как раз ты. Т.е. чтоб наверняка избежать наказания нужно было угонщику убить Найема, чтобы тот не написал заявление, даже 2 заявления 1 на угон 2 на убийство.
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Это хорошо,а что выплатят и кем будут те овцеопы,что тебе в табло зарядили?
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Всем ворам на заметку. Можно сегодня же пойти и что-нибудь украсть. Вам за это ничего не будет.
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Ну совсем ничего это если не поймают, а если поймают-часть украденного придется отдать.
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А эти мировые соглашения где то регистрируются? Ну, в смысле для того, что бы принять во внимание в будущем? При поступлении на работу, при рассмотрении судом другого дела? Или заключил соглашение - и снова снова как бы чист перед обществом с обнуленной историей?
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По идее должно фиксироваться "привлекался к административной ответственности" а может и нет типа как штраф в гаи
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Менты говорят что если карманник перед задержанием успел сбросить товар то судья бумаги не примет...если потерпевший не напишет заяву, то тоже суда не будет
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1) угон - вроде бы тяжкий злочин, по которым мирова угода не может заключаться
2) респект, раскрутили быстро - а как там с делом шеремета?
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У нас "тяжелые" это только политические, всё остальное без проблем, были б деньги.
Вон Зайцева 9 трупов, и ничего ей не будет, максимум год условно.
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мож лучше на фронт сразу ?? .. потом и госпиталь
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Коллеги!!! Прекратите шум!!! Поступок Маси Наема более чем достойный!!! Хватит опять зраду нести!!!!!!
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Так что, чеченцы били не того или не всех Наемов?
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В выигрыше осталось одно государство. 17 тыс грн штрафа + дармовая рабсила на 40 дней. Гражданин, укравший мопед! Не будь окончательным дураком и возьми больничный. А Маси пусть за тебя утки выносит. Вместе с брательником, который бегал за пилюлями и получил их.
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Необходимо за мелкие и средние имущественные преступления вместо тюремного заключения вводить принудительные материальные и моральные компенсации потерпевшим в 10 кратном размере. Например Украл кошелек с 500ми гривнами вернёт 500 гривен и 5000 материальной компенсации потерпевшему плюс издержки на его поимку следствие содержание в СИЗО или под арестом,суд итд Если деньги не может вернуть пусть принудительно отрабатывает в колонии поселении или стройотряде, только не срок а сумму и выплачивать потерпевшему и государству Если принципиально не захочет отдавать или сбежит с поселения то уже на зону. Быть терпилой будет выгодно. Денги будут идти потерпевшему а не в карман следователю или начальнику колонии как сейчас бывает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в краже мотоцикла выплатит 17000 грн. штрафа и месяц будет волонтером в главном военном клиническом госпитале, - Маси Найем
 
 
 
 
 
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