 МИД Израиля вызвал послов Испании, Словении и Бельгии в связи с резолюцией ООН по расследованию событий в секторе Газы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru.co.il.

Читайте: Открытие посольства США в Иерусалиме посетили представители 33 стран, в том числе и Украины, - "Al Jazeera". ИНФОГРАФИКА

Послы Испании и Словении уже побывали в МИДе, посол Бельгии должен явиться в министерство во вторник, 22 мая.

Напомним, что в пятницу, 18 мая, Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую к немедленному проведению независимого расследования по факту "убийства мирных демонстрантов" в секторе Газы. За эту резолюцию проголосовали 29 стран, 14 – воздержались (cреди них – Германия и Великобритания). Против резолюции высказались лишь США и Австралия.

Среди стран, проголосовавших за расследование, оказались Испания, Словения и Бельгия, сразу трое членов Евросоюза. К числу стран, призывающих к расследованию, примкнула и Мексика, в последнее время демонстрировавшая Израилю свою поддержку.

Совет ООН по правам человека осудил Израиль за "необоснованное применение силы против гражданских лиц, мирных демонстрантов Газы, а также за нарушения резолюций ООН и международных законов". Совет выразил сожаление по поводу гибели мирных жителей, включая детей, женщин, медиков и журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США открыли в Иерусалиме. На границе между Израилем и Палестиной погибло 52 протестующих против этого события

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла после решения США о переносе посольства в Иерусалим. На фоне переноса дипмиссии прошли протесты в секторе Газа, в результате столкновения демонстрантов и армии Израиля погиб 61 палестинец.