EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Нападение на Найема Революция в Армении Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Газовая война Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева
 Политика Украины
  2433  51
Все про:гражданство (812) Рабинович (111) Госмиграция (196) Каплин (33)

 В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от БПП Сергей Каплин подал в Госмиграционную службу Украины депутатское обращение с доказательствами того, что народный депутат Вадим Рабинович имеет гражданство государства Израиль.

Об этом Каплин написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Наконец мной были получены выданные Министерством внутренних дел Израиля и легализованные в Украине документы о том, что Вадим Рабинович зарегистрирован в Израиле как гражданин этой страны Давид Рабинович, имя отца – Зиновий, имеет удостоверение личности №303446132, адрес: Израиль, Битани Аарон 4029400", – написал Каплин.

Народный депутат также опубликовал полученные из Израиля документы, свидетельствующие о том, что Давид Рабинович является гражданином этой страны. Он сообщил, что личная подпись израильского гражданина Давида Рабиновича абсолютно идентична подписи украинской нардепа Вадима Рабиновича, они родились в один день – 4 августа 1953 года, у них совпадает имя отца – Зиновий.

"Поэтому еще одна мошенническая сделка Рабиновича раскрыта! Давид Рабинович не имеет права быть гражданином Украины. Нельзя все время обманывать украинцев – пришло время отвечать за ложь". 

"После потери мандата Рабинович возглавит израильского партию "За життя"? – добавил Каплин.

В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины 01
В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины 02
В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины 03
В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины 04
В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины 05
В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины 06
В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины 07

Источник: https://censor.net.ua/n3067179
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
botoks - скорее ВР примет закон разрешающий двойное гражданство... У нас в правительстве и ВР таких как Рабинович тьма народу...

Вон про Труханова тоже документы вылаживали...., а толку?
 показать весь комментарий
 
 
даже не хочу искать никаких теорий заговоров. просто прецедента быть не должно. Если седня рабинович. то завтра остальные. И прецедента не будет.
 показать весь комментарий
 
Конечно не лишат... не лишат потому, что придётся всех ж#дов из ВР, АП и министерства, в том числе и Вальцмана с Гройсманом, депортировать на историческую родину... Весь Украинский кнессет распадётся... некому будет управлять глупыми гоями
 показать весь комментарий
 
 
Новинский откашлял уже..этот еврей упирается))))
 показать весь комментарий
 
 
та ладно!, пройдет по списку БПП!!!))))
 показать весь комментарий
 
 
потрібно забирати громадянство по аналогії з Артеменко, про Мишка з Грузії мовчу, бо не має аналогії.
 показать весь комментарий
 
 
депутатское обращение с доказательствами того, что народный депутат Вадим Рабинович имеет гражданство государства Израиль.
И што ??Большинство из так званых депутатов имеют двойные гражданства , некоторые кацапское . С ними как быть ?
 показать весь комментарий
 
 
если сначала получено украинское гражданство,или оно было по факту рождения-ничего не сделаешь...
если сначала получено иностранное гражданство,а украинское вторично-можно лишить украинского гражданства.
таковы законы,принятые в том числе ,такими полигражданами.
 показать весь комментарий
 
 
оппа зиционеры зачищают себе электоральное поле...
 показать весь комментарий
 
 
а, тебя не накажут？ там бппэшник подает, или бпп уже оппо, хотя, шо бпп, шо рыги не разобрать
 показать весь комментарий
 
 
Вже союзників з однієї банки стали топить...
 показать весь комментарий
 
 
Во теперь вони будет на некоторых ТВ от Рабиновича 3-ды сидевшего афериста, сексота кгб..... В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины - Цензор.НЕТ 3371
 показать весь комментарий
 
 
О ! Каплин . великий и безрезультативный борец за что нибудь В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины - Цензор.НЕТ 3654

впрочем будет забавно посмотреть на битву двух якадзун . жид против идиота В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины - Цензор.НЕТ 868
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, Шульцману надо хотя бы пару заводов на на роиси открыть, или рошенов десяток ,

а так - не пойдет, наш президент - Шихман, ура
 показать весь комментарий
 
Не мешало бы тряхнуть Ляжка...
Может он румын?
 показать весь комментарий
 
 
Оно хочет стать Первым Президентом Украины Геем......Придётся на жовто блакитный ещё Радугу домалевать. В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины - Цензор.НЕТ 9402
 показать весь комментарий
 
В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины.
-------------------
Первый пошёл....
 показать весь комментарий
 
Знакомьтесь. Жена и личинка нардепа БудкиПП мсье Калина
В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины - Цензор.НЕТ 4075
 показать весь комментарий
 
 
не, то 2 разных - ихний - давид, а наш - вадим, надо доказать, что давид и вадим одно лицо, а это для нашей правоохранительной и судебной системы дело сложное и неблагодарное...
 показать весь комментарий
 
 
Лишить гражданства и посадить!
Нефиг на кресло Гаранта рот разивать. В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины - Цензор.НЕТ 6124
Если лишить гражданства всех с двойным и тройным гражданством - перевыборы должны были быть еще вчера.
 показать весь комментарий
 
Невже хтось таки стане першою особою, яку позбавили українського паспорта за подвійне громадянство?
 показать весь комментарий
 
 
Ksenia VB - неа, не станет.... Это же Рабинович, а не какой нибудь там Приходько... В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины - Цензор.НЕТ 7887
 показать весь комментарий
 
Интересно было бы посмотреть какой страны паспорт у мистера Кокорина В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины - Цензор.НЕТ 1662
 показать весь комментарий
 
Мураева с Вилкулом тоже вытурить не забудьте.. В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины - Цензор.НЕТ 1944
 показать весь комментарий
 
 
ВАДИК, или Давидик, как там тебя, начинай визжать про антисемитизм в Украине.



В начале 1982 года его арестовали по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Находясь под арестом, Вадим Рабинович более года успешно симулировал сумасшествие. 10 февраля 1984 года его приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет. Заключение отбывал неподалеку от Харькова. Есть информация о том, что, находясь в заключении, Вадим Рабинович был завербован КГБ. Согласно признаниям самого Рабиновича, он лишь симулировал осведомительство, после чего представители КГБ дали ему подписать документ «О прекращении сотрудничества» (по утверждениям бывших диссидентов, документов подобного типа никогда не существовало). По разным данным Рабинович был освобожден из колонии в 1990 или 1991 году.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх