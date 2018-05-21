 В Государственную миграционную службу направлено заявление о лишении нардепа Рабиновича гражданства Украины. ДОКУМЕНТ

Об этом Каплин написал на своей странице в "Фейсбуке".
"Наконец мной были получены выданные Министерством внутренних дел Израиля и легализованные в Украине документы о том, что Вадим Рабинович зарегистрирован в Израиле как гражданин этой страны Давид Рабинович, имя отца – Зиновий, имеет удостоверение личности №303446132, адрес: Израиль, Битани Аарон 4029400", – написал Каплин.
Народный депутат также опубликовал полученные из Израиля документы, свидетельствующие о том, что Давид Рабинович является гражданином этой страны. Он сообщил, что личная подпись израильского гражданина Давида Рабиновича абсолютно идентична подписи украинской нардепа Вадима Рабиновича, они родились в один день – 4 августа 1953 года, у них совпадает имя отца – Зиновий.
"Поэтому еще одна мошенническая сделка Рабиновича раскрыта! Давид Рабинович не имеет права быть гражданином Украины. Нельзя все время обманывать украинцев – пришло время отвечать за ложь".
"После потери мандата Рабинович возглавит израильского партию "За життя"? – добавил Каплин.
Вон про Труханова тоже документы вылаживали...., а толку?
И што ??Большинство из так званых депутатов имеют двойные гражданства , некоторые кацапское . С ними как быть ?
если сначала получено иностранное гражданство,а украинское вторично-можно лишить украинского гражданства.
таковы законы,принятые в том числе ,такими полигражданами.
впрочем будет забавно посмотреть на битву двух якадзун . жид против идиота
а так - не пойдет, наш президент - Шихман, ура
Может он румын?
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Первый пошёл....
Нефиг на кресло Гаранта рот разивать.
Если лишить гражданства всех с двойным и тройным гражданством - перевыборы должны были быть еще вчера.
В начале 1982 года его арестовали по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Находясь под арестом, Вадим Рабинович более года успешно симулировал сумасшествие. 10 февраля 1984 года его приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет. Заключение отбывал неподалеку от Харькова. Есть информация о том, что, находясь в заключении, Вадим Рабинович был завербован КГБ. Согласно признаниям самого Рабиновича, он лишь симулировал осведомительство, после чего представители КГБ дали ему подписать документ «О прекращении сотрудничества» (по утверждениям бывших диссидентов, документов подобного типа никогда не существовало). По разным данным Рабинович был освобожден из колонии в 1990 или 1991 году.