 Надо завершать процесс установки счетчиков, и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Надо завершать процесс установки счетчиков. Быстрее двигаться и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет", - сказал В.Гройсман во время заседания правления Ассоциации городов Украины, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

В ходе заседание премьер отметил, что правительство готово пойти навстречу регионам - как с точки зрения выделения средств для решения региональных проблем, так и с точки зрения, например, изменения методики распределения и перераспределения субвенций из государственного бюджета.

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"Также, по словам премьер-министра, будут распределяться средства на дорожные работы. Глава правительства дал поручение членам правительства проговорить с правлением Ассоциации городов количество дорожных проектов и сроки их выполнения. И в связи с этим выделить средства", - говорится в сообщении.

В.Гройсман подчеркнул, что ключевым принципом работы должна стать совместная ответственность за процессы в государстве - как на центральном уровне, так и на местах.

Как сообщалось, ранее В.Гройсман заявлял, что согласно прогнозу, Украина к 2022 году может снизить потребление природного газа до 13 млрд куб. м с 18млрд куб. м, потребленных в 2017 году.