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 Политика Украины
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Все про:контроль (145) Гройсман (4055) коммунальные услуги (248) счетчик (10)

 Надо завершать процесс установки счетчиков, и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные органы власти как можно быстрее завершить процесс установки счетчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Надо завершать процесс установки счетчиков. Быстрее двигаться и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет", - сказал В.Гройсман во время заседания правления Ассоциации городов Украины, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

В ходе заседание премьер отметил, что правительство готово пойти навстречу регионам - как с точки зрения выделения средств для решения региональных проблем, так и с точки зрения, например, изменения методики распределения и перераспределения субвенций из государственного бюджета.

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"Также, по словам премьер-министра, будут распределяться средства на дорожные работы. Глава правительства дал поручение членам правительства проговорить с правлением Ассоциации городов количество дорожных проектов и сроки их выполнения. И в связи с этим выделить средства", - говорится в сообщении.

В.Гройсман подчеркнул, что ключевым принципом работы должна стать совместная ответственность за процессы в государстве - как на центральном уровне, так и на местах.

Как сообщалось, ранее В.Гройсман заявлял, что согласно прогнозу, Украина к 2022 году может снизить потребление природного газа до 13 млрд куб. м с 18млрд куб. м, потребленных в 2017 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3067178
 
 
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Сканеры на таможню это чудо уже третий устанавливает.
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"Завдання Прем"єр-міністра контролера на базарі збирати гроші,а не переживати за те де їх візьмуть арендарі та як їм покращити умови для заробітку та праці..." Надо завершать процесс установки счетчиков, и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5859

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Надо выходить на демонстрации под Верховную Раду не за импичмент президента Порошенко, а за европейские зарплаты и пенсии. Которые позволят оплачивать европейские тарифы и цены. Но украинский народ пока не готов получать такие деньги.
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При этой власти, твои лозунги - это популизм...
Ляшко, не?...
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На Роттердам+ треба поставити лічильник. З якого дива ви кацапський газ і газ власного видобутку розраховували як той, що йшов до нас тернистими шляхами морями-океанами у вагонах під Києвом. І це ваша перемога, мразота?
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Надо завершать процесс установки счетчиков
Надо завершать процесс установки счетчиков, и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет, - Гройсман - Цензор.НЕТ 154
Может еще и разрешить регулировать потребление?
Например тепла.
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Пора бы эту власть на счётчик поставить, мля!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо завершать процесс установки счетчиков, и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет, - Гройсман
 
 
 
 
 
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