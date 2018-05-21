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Все про:оружие (3447) суд (20920) теракт (1947) Франция (1936)

 Француза Муто, задержанного в Украине с арсеналом оружия, приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта. ФОТО

Коллегия судей Любомльского районного суда приговорила гражданина Франции Грегуара Муто к 6 годам лишения свободы.

Его признали виновным в подготовке террористического акта и попытке контрабанды оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Грегуара Муто задержали 21 мая 2016 г. на украинско-польской границе за рулем автомобиля с оружием. Сотрудники СБУ нашли в багажнике пять автоматов Калашникова, более пять тысяч патронов, два РПГ, 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Франции задержан возможный сообщник Грегуара Муто, который пытался вывезти из Украины оружие

Француза Муто, задержанного в Украине с арсеналом оружия, приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта 01

Все это, по словам главы украинской спецслужбы Василия Грицака, он планировал применить для подрыва мусульманской мечети, еврейской синагоги, мостов, дорог и даже офиса налоговой во Франции во время чемпионата Европы по футболу.

Позже, из материалов уголовного дела стало известно, что оружие французу продал агент СБУ, бывший боец ​​батальона "Азов" Михаил Зубов, с которым Муто познакомился на Донбассе в 2015 году. К тому же в автомобиле Муто перевозил не настоящее оружие, а заранее изготовленные СБУ муляжи. 

В суде обвинение представило оперативные аудиозаписи, на которых Муто якобы рассказывает Зубову о планах совершения терактов. Впрочем сам он не подтвердил и не опроверг их аутентичность и вообще отказался от показаний в суде.

Смотрите также: "Я хочу провести операцию, которая затронет каждого француза", - фрагмент разговора гражданина Франции, готовившего теракты на Евро-2016. АУДИО

Суд также не смог заслушать показания Михаила Зубова, основного свидетеля обвинения, поскольку прошлой весной тот совершил самоубийство. 

Суд отказался квалифицировать преступления Муто как групповые, то есть совершенные по предварительному сговору группой лиц, поскольку следствие так и не нашло сообщников Муто. 

Ни прокуратура, ни защита пока не комментируют, будут ли они обжаловать приговор Любомльского суда.

Напомним 21 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Ягодин" при попытке вывезти в сторону Польши большое количество взрывчатки и оружия украинские правоохранители задержали гражданина Франции, имя которого ныне называют как Грегуар М. или Грегура Муто. Как заявила тогда Служба безопасности Украины, по результатам полугодового расследования и наблюдения за ним было установлено, что этот мужчина планировал устроить полтора десятка террористических актов во Франции накануне и во время нынешнего футбольного чемпионата "Евро-2016".

Украинские спецслужбы заявили, что задержанный в разговорах с украинскими собеседниками выступал против миграционной политики Франции, против "распространение ислама" и "против "глобализации" и планировал среди целей своих нападений, в частности, мечеть, синагогу и налоговые управления.

По сообщению, задержанный имел с собой 125 килограммов тротила, две противотанковые гранатометы, пять автоматов Калашникова и более 5 тысяч патронов к ним.

Тогда во Франции на это сообщение отреагировали спокойно и подчеркнули, что не имеют данных относительно возможного террористического подоплеку действий задержанного, 25-летнего техника искусственного осеменения из сельхозкооператива.

Также читайте: Задержанный в Украине Грегуар состоял в ультраправой группировке, - французские СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3067175
 
 
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Хоча вже й писали.

Прилетіла обратка від Резидента. Жорстоко побито Олега Толмачова. Того, Хто Днями Відмовився Потиснути Руку Рошенка.
http://www.infobomb24.info/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B6%D0%BE%D1%80/
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Его вчера по Zikу показали ,все вроде норм.
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Все это, по словам главы украинской спецслужбы Василия Грицака, он планировал применить для подрыва мусульманской мечети, еврейской синагоги, мостов, дорог и даже офиса налоговой во Франции во время чемпионата Европы по футболу Источник: https://censor.net.ua/n3067175
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Тобто терорист не був мусульманином. Цікаво?
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Не, неинтересно. Подготавливать и совершать - разные вещи.
Интересно то, что суд не назвал его террористом, террористом назвал его ты.
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Француза Муто, задержанного в Украине с арсеналом оружия, приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта. ФОТО
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Не бреши.
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а он всего лишь: "25-летний техник искусственного осеменения из сельхозкооператива."

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да, вот оно лицо современного терроризма - искусственный осеменитель решил очистить мир Француза Муто, задержанного в Украине с арсеналом оружия, приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта - Цензор.НЕТ 9752
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Обличчя тероризму буває різним, але це не залежить від релігії.
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Ох і мутна історія із цим Муто! Явно, що скоро почнуть вилазити цікаві подробиці і про самогубство, і про співпрацю, і про планування підривів. Запасаймося попкорном 😎
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развели французика, "две противотанковые гранатометы" и три пистолеты
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техник искусственного осеменения...

До чего ж человека довела любовь к коровам Француза Муто, задержанного в Украине с арсеналом оружия, приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта - Цензор.НЕТ 4234
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Он был техник искусственного осеменения таких же долбоёпов как он сам ?
Но вообще лихо закручен сюжет )Комиссары Мэгре тихо курят в сторонке )
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Французы, они шибко воинственные. Длилась она с 10 мая 1940 года по 22 июня 1940 года. Француза Муто, затриманого в Україні з арсеналом зброї, засудили до 6 років в'язниці за підготовку теракту - Цензор.НЕТ 888
А когда, в 1945 году, в ночь с 8 на 9 мая, Кейтель, в Карлхорсте, увидел французов, то с иронией спросил, - Что и эти тоже нас победили?
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И ждёт его в ИТК бооооольшая любовь. По французски конечно. И подарки. К 8 марта. Француза Муто, задержанного в Украине с арсеналом оружия, приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта - Цензор.НЕТ 1210
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Ну ясно! Як же без стопроцентних "жертв терориста". Це лише у Франції, Німеччині, Великобританії мусульмани, організовані і навчені у хазарських таборах, вбивають європейців. А у нас- як у Палестині, у т.ч. кілька днів тому, як раніше у гетто - СРСР - навпаки! Якісь дивні мотиви у француза за словами Грицака... "Третя сила"!
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Хм, СБУ крышует торговлю оружием, включая продажу оружия в ОРДЛО ? Михаил Зубов слишком много знал, его убрали, а француза сделали стрелочником.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФранцуза Муто, задержанного в Украине с арсеналом оружия, приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта. ФОТО
 
 
 
 
 
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