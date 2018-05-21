 Француза Муто, задержанного в Украине с арсеналом оружия, приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта. ФОТО

Его признали виновным в подготовке террористического акта и попытке контрабанды оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Грегуара Муто задержали 21 мая 2016 г. на украинско-польской границе за рулем автомобиля с оружием. Сотрудники СБУ нашли в багажнике пять автоматов Калашникова, более пять тысяч патронов, два РПГ, 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов.

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Все это, по словам главы украинской спецслужбы Василия Грицака, он планировал применить для подрыва мусульманской мечети, еврейской синагоги, мостов, дорог и даже офиса налоговой во Франции во время чемпионата Европы по футболу.

Позже, из материалов уголовного дела стало известно, что оружие французу продал агент СБУ, бывший боец ​​батальона "Азов" Михаил Зубов, с которым Муто познакомился на Донбассе в 2015 году. К тому же в автомобиле Муто перевозил не настоящее оружие, а заранее изготовленные СБУ муляжи.

В суде обвинение представило оперативные аудиозаписи, на которых Муто якобы рассказывает Зубову о планах совершения терактов. Впрочем сам он не подтвердил и не опроверг их аутентичность и вообще отказался от показаний в суде.

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Суд также не смог заслушать показания Михаила Зубова, основного свидетеля обвинения, поскольку прошлой весной тот совершил самоубийство.



Суд отказался квалифицировать преступления Муто как групповые, то есть совершенные по предварительному сговору группой лиц, поскольку следствие так и не нашло сообщников Муто.



Ни прокуратура, ни защита пока не комментируют, будут ли они обжаловать приговор Любомльского суда.

Напомним 21 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Ягодин" при попытке вывезти в сторону Польши большое количество взрывчатки и оружия украинские правоохранители задержали гражданина Франции, имя которого ныне называют как Грегуар М. или Грегура Муто. Как заявила тогда Служба безопасности Украины, по результатам полугодового расследования и наблюдения за ним было установлено, что этот мужчина планировал устроить полтора десятка террористических актов во Франции накануне и во время нынешнего футбольного чемпионата "Евро-2016".



Украинские спецслужбы заявили, что задержанный в разговорах с украинскими собеседниками выступал против миграционной политики Франции, против "распространение ислама" и "против "глобализации" и планировал среди целей своих нападений, в частности, мечеть, синагогу и налоговые управления.



По сообщению, задержанный имел с собой 125 килограммов тротила, две противотанковые гранатометы, пять автоматов Калашникова и более 5 тысяч патронов к ним.



Тогда во Франции на это сообщение отреагировали спокойно и подчеркнули, что не имеют данных относительно возможного террористического подоплеку действий задержанного, 25-летнего техника искусственного осеменения из сельхозкооператива.

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