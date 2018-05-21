 Заявление ФСБ России о "создании экстремистской группы" в аннексированном Крыму является попыткой дискредитировать Меджлис, - Чубаров

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Многоролевые игры: пока Путин обхаживает Меркель и готовится к встрече с Макроном, ФСБ РФ в оккупированном Крыму "шьет" новые дела на крымскотатарских и украинских активистов. Ранним утром 21 мая 2018 года в Бахчисарае в доме активиста "Крымской солидарности" Мустафаева Сервера и в поселке Долинное Бахчисарайского района, в доме Смаилова Эдема, произошли обыски. По завершению обысков, Мустафаева Сервера и Смаилова Эдема арестовали и вывезли сотрудники ФСБ РФ. Не дожидаясь завершения обыска в домах у Мустафаева и Смаилова, пресс-служба "крымского главка Федеральной службы безопасности" распространила информацию о том, что, мол, "сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю…задержали двоих жителей Бахчисарайского района по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которым "инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации")", - написал он.

"Чуть позже стало еще "горячее", пресс-служба "крымского главка ФСБ РФ" срочно выдала резонансную информацию о том, что, мол, "раскрыта деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Группа была организована по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ". Очевидно, что мы являемся очевидцами, а многие и непосредственными жертвами новых репрессий и масштабных провокаций, разворачиваемых в оккупированном Россией Крыму", - подчеркнул Чубаров.

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"Как правило, при планировании и реализации любых провокаций во временно оккупированном Крыму, ФСБ РФ ставит комплексные задачи. В данном случае, бесспорно, одной из целью разворачиваемых в Крыму в эти дни новых репрессий и провокаций против крымских татар является попытка дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа перед международным сообществом. Тем более, именно в эти дни Международный суд ООН потребовал у России объяснений о причинах неисполнения ею решения Суда от апреля 2017 года об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа... Смаилов Эдем еще находится в своем доме, полном сотрудниками ФСБ. На улице у дома собралось много крымских татар…" - резюмировал Чубаров.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что информация ФСБ России о "создании экстремистской группы" в аннексированном Крыму при поддержке украинских спецслужб не отвечает действительности.