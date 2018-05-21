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 Политика Украины
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 Заявление ФСБ России о "создании экстремистской группы" в аннексированном Крыму является попыткой дискредитировать Меджлис, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров называет заявление ФСБ России о "создании экстремистской группы" в аннексированном Крыму попыткой дискредитировать Меджлис крымскотатарского народа перед международным сообществом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Оккупанты с самого утра проводят обыски в домах троих крымских татар в Бахчисарае и близлежащих селах, - "Крымская солидарность". ВИДЕО

"Многоролевые игры: пока Путин обхаживает Меркель и готовится к встрече с Макроном, ФСБ РФ в оккупированном Крыму "шьет" новые дела на крымскотатарских и украинских активистов. Ранним утром 21 мая 2018 года в Бахчисарае в доме активиста "Крымской солидарности" Мустафаева Сервера и в поселке Долинное Бахчисарайского района, в доме Смаилова Эдема, произошли обыски. По завершению обысков, Мустафаева Сервера и Смаилова Эдема арестовали и вывезли сотрудники ФСБ РФ. Не дожидаясь завершения обыска в домах у Мустафаева и Смаилова, пресс-служба "крымского главка Федеральной службы безопасности" распространила информацию о том, что, мол, "сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю…задержали двоих жителей Бахчисарайского района по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которым "инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации")", - написал он.

"Чуть позже стало еще "горячее", пресс-служба "крымского главка ФСБ РФ" срочно выдала резонансную информацию о том, что, мол, "раскрыта деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Группа была организована по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ". Очевидно, что мы являемся очевидцами, а многие и непосредственными жертвами новых репрессий и масштабных провокаций, разворачиваемых в оккупированном Россией Крыму", - подчеркнул Чубаров.

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"Как правило, при планировании и реализации любых провокаций во временно оккупированном Крыму, ФСБ РФ ставит комплексные задачи. В данном случае, бесспорно, одной из целью разворачиваемых в Крыму в эти дни новых репрессий и провокаций против крымских татар является попытка дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа перед международным сообществом. Тем более, именно в эти дни Международный суд ООН потребовал у России объяснений о причинах неисполнения ею решения Суда от апреля 2017 года об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа... Смаилов Эдем еще находится в своем доме, полном сотрудниками ФСБ. На улице у дома собралось много крымских татар…" - резюмировал Чубаров.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что информация ФСБ России о "создании экстремистской группы" в аннексированном Крыму при поддержке украинских спецслужб не отвечает действительности.

Заявление ФСБ России о создании экстремистской группы в аннексированном Крыму является попыткой дискредитировать Меджлис, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067172
 
 
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Знайшлися, але тільки кацапські брехуни.
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Хто проти рашкі той терорист, фашизд і нацист.
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У кого є бажання після цієї інформації додати зради про кримських татар?
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Не было в Крыму РФ, не было и терроризма. От жеж сраная империя.
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Почему велеречивый Чубаров ни слова не сказал об обвинении задержанных в поджоге дома муфтия Крыма???
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И о том что есть видео поджигателей,имена и тд?Чубаров крыса еще та.Реашает свои вопросы,но только наступают на хвост,резко вспоминает,что он и украинец,и татар угнетают..
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горять у пеклі москалі кляті!!!
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Лесные пожары в минувшие сутки охватили в России почти 29,7 тыс. га (55 очагов).
Больше всего возгораний в Забайкальском крае, Амурской области и Бурятии. При этом за сутки пожарные ликвидировали 143 ранее возникших природных пожара на площади 9,5 тыс. га.
За два дня выходных площадь возгораний увеличилась в 10 раз, по данным на 18 мая она составляла чуть более 2,9 тыс. га
В Забайкальском крае за минувшие сутки действовали 20 лесных пожаров (9 тыс. га), в Амурской области зафиксировано 11 возгораний (7,3 тыс. га), три лесных пожара бушуют в Бурятии (2 тыс. га). В Хабаровском крае девять пожаров, но их площадь не столь велика, как в предыдущих регионах, и составляет 512 га. В Челябинской области горят 176 га, там зафиксирован один очаг.
По одному пожару также зафиксировано в Курганской области, Еврейской автономной области, в Дагестане (горят 100 га, 45 га и 11 га соответственно). В Свердловской области - два очага возгорания на площади 24 га.
Кроме того, один пожар полыхает на землях особо охраняемых природных территорий на площади 780 га (Амурская область - государственный природный заповедник (ГПЗ) "Норский"), один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 9 га (Еврейская АО - ГПЗ "Бастак"), четыре пожара на землях иных категорий на площади 650 га (Амурская область - Селемджинский, Шимановский, Бурейский районы).
Согласно прогнозам, в течение ближайших трех суток, 21-23 мая, условия погоды с высокой вероятностью будут содействовать возникновению пожаров в результате неосторожного обращения с огнем на территории 61 региона России. В таких условиях пожары могут возникать даже от незначительных источников огня и быстро распространяются....
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Лесные пожары в минувшие сутки охватили в России почти 29,7 тыс. га

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Чему ты, Вася, радуешься?
Когда у тебя самого под боком полыхнут 350 тыс.га сухостоя, что запоешь???
https://biz.censor.net.ua/news/3067125/ploschad_usyhaniya_sosnovyh_lesov_dostigla_350_tysyach_gektarov_goslesagentstvo
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Отменен приговор неонацисту Максиму Марцинкевичу, известному как "Тесак"

Заявление ФСБ России о "создании экстремистской группы" в аннексированном Крыму является попыткой дискредитировать Меджлис, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4288

Заявление ФСБ России о "создании экстремистской группы" в аннексированном Крыму является попыткой дискредитировать Меджлис, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4288

Мосгорсуд отменил приговор лидеру националистического движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу по прозвищу "Тесак", в 2017 году признанному виновным в возбуждении ненависти и вражды и приговоренному к 10 годам колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс".
"Суд постановил отменить приговор суда первой инстанции в отношении Марцинкевича, отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - цитирует "Интерфакс" решение суда.
Во время нового рассмотрения дела Марцинкевич будет находиться под стражей.
По версии следствия, Марцинкевич и его сообщники в 2013-2014 годах совершали нападения на жителей Москвы, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Прокуратура пришла к выводу, что Тесак и его товарищи причастны к нападению на как минимум восемь человек, один из которых умер от полученных ран.
Приговор 2017 года стал для Тесака четвертым. Ранее его трижды судили за возбуждение ненависти.  
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Отож. Цей суд повністю розкриває суть росії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление ФСБ России о "создании экстремистской группы" в аннексированном Крыму является попыткой дискредитировать Меджлис, - Чубаров
 
 
 
 
 
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