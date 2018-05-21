 Рада до июля назначит новых членов ЦИК, - Парубий

"Понимая, в какой непростой ситуации фракции, понимая, как сложно им найти формулу, я сказал, что эти консультации тоже не могут продолжаться бесконечно. Предварительно я рассчитываю и надеюсь на две июньские недели, что до 1 июля, я надеюсь на это, мы сможем выйти на голосование ", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку избирательная кампания начинается в конце осени-начале зимы. Но работа ЦИК начинается раньше - уже в августе начинаются первые шаги по подготовке к выборам", - сказал А.Парубий.

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Напоминаем, 24 января на официальном сайте президента был обнародован список 14 кандидатов в члены ЦИК, которые Петр Порошенко внес в Верховную Раду с проектом соответствующего постановления. 5 февраля Парубий сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес представление на членов Центральной избирательной комиссии, отметив при этом: "Чтобы снять все интриги о перечне кандидатов, публикую текст представления".

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В данном списке – 14 кандидатов: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

1 июня 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 - еще одного члена комиссии. 3 июня 2016 Петр Порошенко уже вносил в Верховную Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и назначения 11 новых, но до голосования в парламенте тогда так и не дошло.