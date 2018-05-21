 Рада до июля назначит новых членов ЦИК, - Парубий

"Понимая, в какой непростой ситуации фракции, понимая, как сложно им найти формулу, я сказал, что эти консультации тоже не могут продолжаться бесконечно. Предварительно я рассчитываю и надеюсь на две июньские недели, что до 1 июля, я надеюсь на это, мы сможем выйти на голосование ", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поскольку избирательная кампания начинается в конце осени-начале зимы. Но работа ЦИК начинается раньше - уже в августе начинаются первые шаги по подготовке к выборам", - сказал А.Парубий.
Напоминаем, 24 января на официальном сайте президента был обнародован список 14 кандидатов в члены ЦИК, которые Петр Порошенко внес в Верховную Раду с проектом соответствующего постановления. 5 февраля Парубий сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес представление на членов Центральной избирательной комиссии, отметив при этом: "Чтобы снять все интриги о перечне кандидатов, публикую текст представления".
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В данном списке – 14 кандидатов: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.
1 июня 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 - еще одного члена комиссии. 3 июня 2016 Петр Порошенко уже вносил в Верховную Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и назначения 11 новых, но до голосования в парламенте тогда так и не дошло.
зачем так торопиться?
не пугайте так
Крышует кто? Не уж то , < тот кого нельзя называть>, бо
твитами испепелит
можливо їх варто в статтю експорту внести ?
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Заслуженный деятель науки и техники" своей свояченице (родной сестре своей жены) - Алле Зернецкой, которая работает в Киеве, в университете Драгоманова.
Соответствующий Указ обнародован на официальной странице президента Украины.
Как сообщила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая Алла Зернецкая специализируется на изучении русского языка.
"В 1992 году она защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.02 - методика преподавания иностранного (русского) языка - и получила степень кандидата педагогических наук. В 2015 году, уже будучи родственниками президента, защитила докторскую диссертацию по специальностям 10.02.15 - общее языкознание, 10.02.02 - русский язык - и получила степень доктора филологических наук.
Как думаете, чем таким заслужила госпожа Алла заслужила свое новое почетное звание? Что она такого изобрела в области изучения русского? Или все-таки ничего, а заслуга ее - то, кто у нее сестра?", - написала Высоцкая.